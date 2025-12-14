蘆洲必吃四木欣福！平價版鼎泰豐排骨蛋炒飯，必點粒粒分明的排骨蛋炒飯。

蘆洲美食四木欣福號稱平價版鼎泰豐，由前鼎泰豐師傅掌廚。主打排骨蛋炒飯與鮮蝦紅油抄手，餐點水準極高且價格親民，是蘆洲民族路上不可錯過的排隊名店。

位於蘆洲民族路上的四木欣福，近期在當地社群掀起熱烈討論。店家主打源自鼎泰豐的精湛手藝，卻以更平實的價格提供高品質餐點。店內環境經過重新裝潢，空間明亮寬敞且動線流暢，並導入便捷的掃碼點餐系統，讓顧客能輕鬆享用美食。交通方面也十分便利，鄰近捷運三民高中站，步行約十分鐘即可抵達，是許多在地人晚餐與家庭聚餐的首選。

必點炸排骨蛋炒飯，金黃酥脆保留厚度與肉汁

來到這裡絕對不能錯過招牌炸排骨蛋炒飯，金黃酥脆的排骨保留了厚度，內部肉質軟嫩不乾柴，完美鎖住了醃料的鹹香肉汁。炒飯本身展現了極佳的鍋氣，米飯粒粒分明且乾爽不油膩，蛋液均勻包覆每一顆米粒，蓬鬆彈牙的口感搭配香氣濃郁的排骨，簡直是完美組合，讓人忍不住一口接一口吃到盤底朝天。

鮮蝦紅油抄手皮薄餡多，特調醬汁麻辣酸香層次豐富

鮮蝦紅油抄手也是店內的人氣之選，煮熟後的餛飩皮透薄誘人，隱約透出粉橘色的蝦肉色澤。咬下後能感受到完整蝦仁的脆彈口感，豬肉內餡紮實多汁。靈魂所在的特調紅油醬汁，集結了辣油的香、花椒的麻與烏醋的微酸，三者達到絕妙平衡，不僅能引出蝦肉鮮甜，更能開胃解膩，是喜愛重口味饕客的心頭好。

清燉雞盅湯頭溫潤順口，雞肉軟嫩入口即化

清燉雞盅則展現了師傅對火候的精準掌控，湯頭清澈且油脂含量低，喝起來溫潤順口毫無負擔。雞肉燉煮至骨肉分離的程度，肉質軟嫩細緻，輕輕一夾便能分離，入口即化完全沒有乾柴感。在這微涼的天氣裡喝上一碗熱騰騰的雞湯，不僅暖胃更能感受到單純食材的鮮美原味，是搭配炒飯的最佳湯品。

蘆洲平價鼎泰豐名不虛傳，高CP值享受星級美味

四木欣福憑藉著媲美鼎泰豐的高水準手藝，卻只要近半價的親民價格，成功征服了蘆洲人的味蕾。自助區還貼心提供了獨特的黑金醋，依照店家建議搭配餐點食用，更能提升風味層次。無論是追求鍋氣的炒飯控，或是喜愛精緻麵食的饕客，這裡都是值得專程造訪的優質選擇。

四木欣福

地址：新北市蘆洲區民族路170號

電話：(02)82821680

捷運站：徐匯中學站、三民高中站

營業時間：11:00–13:45、16:30–19:45(週一公休)



