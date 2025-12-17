【礁溪柯氏蔥油餅】宜蘭排隊小吃！炸得恰到好處的在地美味。

泡完礁溪溫泉會不會肚子餓啊~答案是肯定的。別急著離開礁溪市區喔，跟大家在報個好料的點心-「礁溪柯氏蔥油餅」。小小攤車到擁有店面，堪稱礁溪最強銅板美食！ 店家名稱：礁溪柯氏蔥油餅

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

時間：09:00-18:00

礁溪柯氏蔥油餅｜空間環境



位於礁溪國小對面的育才路；就是郵局跟中華電信中間的綠色箱型車上蔥油餅。

原來就是 美鳳有約 中曾經介紹的「礁溪炸蛋蔥油餅」啦!

雖說有名但一直沒能巧遇它，一開始經過還沒注意，但是看見一堆人排隊才想起來有蔥油餅這件事。

如今在礁溪郵局對面的「礁溪柯氏蔥油餅」已經有店面了，不變的是還是要排隊

創始於民國65年 的礁溪蔥油餅。

麵皮由柯老闆精細之手工製成以及柯兩枝(柯老闆之父)多年熬煮醬料經驗合作完成美味作品

礁溪柯氏蔥油餅｜菜單價位

2007年八月中旬，老闆掛出牌子，預告九月一日起每張餅漲五元

這是“礁溪蔥油餅”十多年來第一次漲價，這家蔥油餅店顯然有先見之明啊!

之後的麵粉就漲價了~~~神奇

礁溪柯氏蔥油餅｜心得評價



炸蛋餅 炸蛋餅

加蛋的蛋餅老闆會用些蔥攪和一點蛋汁加在蔥油餅的中間，感覺好像也不會吃虧太多。