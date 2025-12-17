> 美食 > 【礁溪柯氏蔥油餅】宜蘭排隊小吃！炸得恰到好處的在地美味。

【礁溪柯氏蔥油餅】宜蘭排隊小吃！炸得恰到好處的在地美味。

tiger Walker 玩樂季礁溪美食宜蘭美食蔥油餅推薦銅板美食
2025-12-17 10:00文字：紫色微笑 
泡完礁溪溫泉會不會肚子餓啊~答案是肯定的。別急著離開礁溪市區喔，跟大家在報個好料的點心-礁溪柯氏蔥油餅。小小攤車到擁有店面，堪稱礁溪最強銅板美食！

  • 店家名稱：礁溪柯氏蔥油餅
  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號
  • 時間：09:00-18:00

礁溪柯氏蔥油餅｜空間環境


位於礁溪國小對面的育才路；就是郵局跟中華電信中間的綠色箱型車上蔥油餅。
原來就是 美鳳有約 中曾經介紹的「礁溪炸蛋蔥油餅」啦!

雖說有名但一直沒能巧遇它，一開始經過還沒注意，但是看見一堆人排隊才想起來有蔥油餅這件事。

如今在礁溪郵局對面的礁溪柯氏蔥油餅已經有店面了，不變的是還是要排隊

創始於民國65年  的礁溪蔥油餅。
麵皮由柯老闆精細之手工製成以及柯兩枝(柯老闆之父)多年熬煮醬料經驗合作完成美味作品

礁溪柯氏蔥油餅｜菜單價位

2007年八月中旬，老闆掛出牌子，預告九月一日起每張餅漲五元
這是“礁溪蔥油餅”十多年來第一次漲價，這家蔥油餅店顯然有先見之明啊!
之後的麵粉就漲價了~~~神奇

礁溪柯氏蔥油餅｜心得評價


炸蛋餅

加蛋的蛋餅老闆會用些蔥攪和一點蛋汁加在蔥油餅的中間，感覺好像也不會吃虧太多。

我只能說這是我吃過最好吃的蔥油餅了。

先說不加蛋的餅皮炸的又酥又脆，咬下去還有麵包的口感，卡茲卡茲的喔
然後加了蛋的蔥油餅又多了一層軟綿綿的蛋味，一口咬下有多層次的口感呢

雖然隨行的朋友說還是喜歡傳統的硬皮蔥油餅。
但我心裡決定了，礁溪蔥油餅~~我見一次就吃你一次，拿我的身材跟你拼了

礁溪柯氏蔥油餅｜附近景點美食

以上是紫色微笑 Ben Jean 饗樂生活礁溪柯氏蔥油餅文章推薦給你知道。

相關商家

柯氏蔥油餅

0985-873-689
宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號
4.2