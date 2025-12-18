台北三大鹹粥味有招，汀州路老店新風貌，必點酥皮紅燒肉與現包雞卷。

位於台北植物園旁的「味有招」，前身為開業 30 年的汀州路無名鹹粥，被譽為台北三大鹹粥之一。

老台北人熟悉的美味記憶，位於汀州路一段的「味有招」原名為「無名鹹粥」，在地飄香超過三十年。店家近期經過重新裝潢並有了正式店名，雖然店內座位依舊不多，但全新的文青形象照讓老店煥然一新。這裡主打以豬大骨長時間熬煮的鹹粥，搭配一系列現包現炸的手工配菜。從清晨六點營業至下午一點，無論是平日或假日，門口總是排滿了聞香而來的饕客，只為了一嚐這碗暖胃的傳統滋味。

台北三大鹹粥老店，汀州路無名鹹粥新風貌

「味有招」距離捷運小南門站步行約 12 分鐘，就在台北植物園附近。早期因沒有招牌被稱為「汀州路無名鹹粥」，與大稻埕葉家、萬華周記並列台北三大鹹粥。改裝後的店面揮別了過去的陳舊感，雖然內部座位僅有三桌加上騎樓座位稍顯擁擠，但整體環境變得更加乾淨明亮。不變的是那股濃厚的人情味與絡繹不絕的排隊人潮，是萬華在地人從小吃到大的早午餐首選。

大骨熬煮甘甜湯頭，南部口味料多實在

招牌鹹粥一碗只要 30 元，湯頭基底使用豬大骨長時間熬煮，將骨髓與膠質精華完全釋放，喝起來帶有天然溫潤的甜味，絕非味精調味可比擬。粥體偏向南部的「湯飯」口感，米粒粒粒分明不軟爛。配料方面相當豐富，除了吃得到赤肉條，更加入了獨特的豆皮粒、蝦米與紅蔥頭提香，每一口都能感受到豐富的層次感，雖然價格略高於周記，但豐富度絕對物超所值。

現包馬薺脆雞卷，外皮金黃口感層次豐

這裡的雞卷（$60）是老饕必點的招牌菜，現場就能看到工作人員手工現包的過程。內餡使用魚漿、醃漬過的豬里肌條，並加入了大量的「馬薺」（荸薺）。腐皮經過油炸後呈現金黃酥脆的誘人色澤，一口咬下，荸薺帶來的清脆多汁口感完美平衡了炸物的油膩感，搭配鹹粥中的油蔥酥香氣，是經典不敗的黃金組合。

酥皮紅燒肉必點，肥瘦相間鮮嫩多汁

另一道鎮店之寶「酥皮紅燒肉」（$90），選用肥瘦相間的三層肉部位，醃漬入味後裹粉油炸。外皮炸得酥脆乾爽，內部肉質卻依然保持軟嫩多汁，咀嚼時還能感受到醃料的獨特鹹香。運氣好的話還能吃到帶有軟骨的部位，脆口彈牙的口感讓層次更加分明，是許多人心中台北數一數二好吃的紅燒肉。

炸豆腐與鮮美海鮮，酥脆爆漿海味滿滿

除了肉類，這裡的海鮮炸物與小菜也相當精彩。「炸豆腐」（$30）外酥內嫩，沾上特製醬汁簡單又美味，幾乎每桌必點。海鮮控則不能錯過炸蚵仔、炸蝦仁與炸花枝（各$90）。肥美的蚵仔裹上地瓜粉油炸，咬下去瞬間爆漿，滿口鮮甜海味；蝦仁與花枝則保持了Ｑ彈脆韌的口感，新鮮度沒話說，搭配香菜與胡椒鹽更是提味。

萬華古早味早午餐，暖胃銅板美食推薦

從無名小攤到如今的「味有招」，店家在保留傳統美味的同時也提升了用餐質感。天氣漸涼的早晨，來上一碗熱騰騰的大骨湯鹹粥，配上幾盤現炸的紅燒肉、雞卷與海鮮，不僅暖胃更是暖心。這份充滿台式復古風味的早午餐，以親民的銅板價格提供了大大的滿足，推薦給喜愛古早味美食的朋友們。