台中少見日式冷滷！40種食材任你挑，整隻雞腿、腱子肉、爆汁豆乾，連老饕都瘋狂。

小涼最近又挖到一間滷味寶藏！攤位以日式文青風格為主，溫暖的木質調搭配柔和的鵝黃色燈光，簡約又有質感，乾淨整潔的檯面上，食材被精緻地排列著，每一樣都清楚可見，一眼就能感受到老闆的細心與用心，光看就忍不住想夾一份回家，難怪下班時間的人潮不少。

小涼真心建議一定要加店家 LINE 好友！LINE ID: @376jenqu

因為品項都是當天製作、當天賣完就沒了，太晚來真的會飲恨😆 先用 LINE 預訂，想吃的都幫你保留好，現場直接取餐超方便。

Cotocoto立吞滷味的老闆娘，本身是專業營養師，也曾旅居日本多年，深受日本飲食文化的影響。回到台灣後，她以營養學為基礎，調配出獨特的日式滷汁，用天然辛香料取代人工調味料，再融入日本人講究食材原味的精神，打造出這款「清爽不膩、輕盈低負擔」的滷味，讓你連罪惡感都省下來了～

嚴選 30～40 種食材細心滷製的日式手作滷味，從原料挑選就能感受到店家的講究。每一款滷味都分類整齊地陳列在透明展示櫃中，食材一目了然，看起來乾淨清爽，衛生感讓人吃得更安心。

另外，店家也會依照季節推出不同的當季食材，讓熟客每次來都能發現新驚喜，不會吃膩。

立吞滷味每天一早就開始為新的一天準備，嚴選當日新鮮食材，由老闆與老闆娘親自看顧、親手滷製，滷好後再配送到各個分店。少了長時間存放，多了一份剛剛好的新鮮與安心。也正因為這樣，不管什麼時候來買，吃到的都是當天現滷的好滋味。這份對細節的堅持，讓滷味不只是填飽肚子，更是一種讓人放心、也願意常常回訪的日常滋味。

cotocoto立吞滷味菜單，很少看到滷味店將品項與價格寫得如此清楚吧！！這邊點餐方式是直接依照菜單點購即可唷！

圖下是店家引以為豪的品項，如果剛好有你喜歡的不妨試試唷！小凉個人是喜歡鴨翅、腱子肉、爆汁豆乾以及花生糯米腸～

這邊接受現金及LINE Pay等支付方式，下班回家前想要直接來拿餐點不想等待，建議大家加入Line好友( LINE ID: @376jenqu )直接線上先點購，省時又能快速拿取喔！

在立吞滷味點餐時，只要直接告知想吃的品項即可，全程由店家在攤內替客人拿取滷味，不需要自行夾取。少了邊夾邊交談、或是夾了又放回的情況，整個流程更加單純，也讓用餐過程多了一份讓人安心的衛生感。這樣貼心的點餐方式，看似簡單，卻能感受到店家對細節與顧客體驗的用心。

除了青菜類或是鳥蛋、水晶餃這種有包餡的食材以外，幾乎都會幫客人切成好入口的塊狀喔！！

基本上都會加入酸菜、滷汁再依照客人需要是否加辣等，如不要酸菜請提早告知店家喔！！

這邊也有讚岐烏龍麵、王子麵等主食喔！！

雖說是日式滷味，比較偏冷滷！但如果你想要加熱也可以提前告知喔～

像小涼如果買滷味是準備帶去野餐，或是留到隔天再吃，通常都會請店家把調味滷汁、手炒辣椒、蔥末和酸菜另外分裝。這樣等到要吃的時候再拌進滷味裡，不但風味更集中，也能保持食材的口感不被泡軟。如果你也跟小涼一樣，亦可跟店家告知一下將配料分開包裝唷！

再來就跟大家分享小凉這次帶回家的有哪些好料吧！！將滷味全部攤開擺進大盤裡，才發現份量真的很可以，盤子幾乎被塞滿，每一樣都吃得到，這一盤端上桌，氣氛直接到位～～

Cotocoto立吞滷味的爆汁豆乾真的讓人印象很深，一口咬下，滷汁幾乎是直接在嘴裡化開，鹹香瞬間湧出，卻不會過於厚重。選用大黑豆乾，本身豆香就很紮實，吸附滷汁後反而更有層次，越嚼越香，是那種會默默先被吃完的品項。

元氣豬血糕真的建議大家直接點兩份，因為小涼回家後整個後悔沒多買一份！！

闆娘嚴選的豬血糕品質很可以，吃得出來是用好料，完全沒有我以前在某些店買到那種粉感重、帶怪味的狀況。豬血糕口感紮實卻不會硬，帶點微微Q度，咬下去是濕潤綿密的那種，不乾不黏牙，再沾上手炒辣椒，香氣整個被拉上來，辣椒不是死辣，而是先香後辣，帶點椒香與油潤感，讓人一口接一口真的會停不下來。

腱子肉在滷製後放涼，讓肉自然吸收滷汁的精華，經由店家切製好入口的厚薄度，吃起來軟嫩，小凉個人超推薦，但我更愛沾上特製手炒辣將吃，風味更棒

鴨翅幾乎是小涼家買滷味時的必拿品項，不管點了什麼，最後都一定會加上它。這次在cotocoto 立吞滷味 看到的鴨翅，外型一看就很加分，滷得油亮、看起來就是肥美路線，少了它，整袋滷味好像就不完整了。

鴨翅外皮吃起來相當 Q，帶著自然的膠質感，越啃越能感受到滷汁慢慢釋放的香氣。喜歡啃骨頭的人，真的很推薦直接請店家不要切小塊，整隻拿起來啃才過癮，邊吃邊啃反而更涮嘴，也更有吃滷味的爽感。

立吞家的白蘿蔔深得我家S的愛，香滷入味卻又不搶了蘿蔔該有的清甜，有口感不軟爛好好吃。水晶餃吃起來口感Q彈有嚼勁且肉餡鹹香，喜歡嚼嚼口感的不能錯過喔！

Cotocoto 立吞滷味的滷味走的是日式冷滷路線，不是傳統重鹹滷汁，整體風味清爽卻有層次。豆包吸飽滷汁後入口，依然保留原本的豆香，滷汁在嘴裡慢慢化開，也不會讓人覺得死鹹。喜歡重口味的朋友，建議再沾上一點店家手炒辣椒，香氣與辣度都能讓風味再提升，吃起來更過癮。

滷味攤很少見的整隻滷雞腿！！！

滷雞腿選用溫體雞腿當日滷製，輕輕一拿起就能感受到骨肉分離的狀態，光看就知道肉質有多嫩。入口後帶著迷人的鹹甜滋味，雞肉細緻多汁、不乾不柴，連雞皮吃起來也清爽不油膩，整體相當耐吃，是會讓人默默把整隻吃完的那種滷雞腿。不過這款雞腿每日限量供應，想吃真的要早點來，晚了很容易就賣完。

滷甜不辣軟 Q 有彈性，滷汁香氣滲透其中，帶點微微甜味，咀嚼時滑嫩又帶勁，一口接一口超涮嘴！

Cotocoto立吞滷味在台中目前共有六家直營分店，所有食材的滷製都是由老闆和闆娘親自把關，所以不管你去哪一家分店，味道都一樣安心。文末也整理了分店資訊，大家可以挑離家近的分店去採購，想吃就隨手拿，方便又剛好。

Cotocoto立吞滷味-水湳店

電話：0937755026

地址：台中市西屯區大鵬路19號

營業時間：16:00~23:30（周日公休）

官網：Cotocoto立吞滷味

臉書粉絲頁：Cotocoto立吞滷味

IG：Cotocoto立吞滷味

美村南店

電話： 0937755026

地址：台中市南區美村南路109號

營業時間：16:00~23:30（周日公休）

永興總店

電話：0937755026

地址：台中市北區永興街101號

營業時間：16:00~23:30 （周日公休）

向上店

電話：0937755026

地址：台中市西區向上北路204號

營業時間：16:00~23:30（周日公休）

昌平店

電話：0937755026

地址：台中市北屯區昌平路一段153-1號

營業時間：16:00~23:30 （周日公休）

太平樹孝店

電話：0937755026

地址：台中市太平區樹孝路190號

營業時間：16:30~23:30（周日公休）

