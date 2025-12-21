台南首團國際認證低碳奢華遊，五星飯店、百年糖廠、太陽能船深度玩。

這次的台南兩天一夜之旅，不只是單純的吃喝玩樂，更是一場關於「未來旅行」的先行實驗。參加了由臺南市政府推出的首發「低碳奢華示範團」，這也是全台第一個取得「國際黃金標準（Gold Standard）」碳註銷認證的遊程。全程依照國際規格進行碳排放計算，並透過「避免、減量、抵銷」三步驟達成碳中和。旅程證明了低碳旅遊不需犧牲舒適度，從五星級住宿到在地美食，都能在享受的同時對地球更友善。

國際黃金標準認證，玩樂也能救地球

這次的行程並非空喊口號，而是紮實地通過了國際級的嚴格驗證。從交通、住宿、餐飲到景點體驗，每一項碳排放都被精確計算，並依據巴黎奧運等級的 ARO 模式處理：先避免不必要的碳排，再盡量減少能源消耗，最後剩餘的部分則購買國際認證碳權進行全額抵銷。這意味著，每一位參與的遊客都成為了台灣第一批真正完成「碳中和」的觀光客，在盡情享受旅遊樂趣的同時，也為環境永續盡了一份心力。

葉陶楊坊低碳餐，在地食材鮮味足

首站來到新化的「葉陶楊坊人文餐廳」，打破了大眾對環保餐廳的刻板印象。餐廳隱身於綠意之中，大片落地窗引入自然光，營造出寧靜舒適的用餐氛圍。這裡強調「食在地、食當季」，減少食物運輸里程，直接降低碳排放。每一道菜餚都選用台南周邊的新鮮食材，不需過度調味，單憑食材本身的鮮甜就能征服味蕾。讓人深刻體會到，低碳飲食並非犧牲美味，而是回歸食物最純粹的本質。

虎頭埤太陽能船，靜謐遊湖零廢氣

下午造訪台灣第一座水庫——虎頭埤風景區。這裡最特別的體驗莫過於搭乘「太陽能船」遊湖，沒有引擎的轟鳴聲與刺鼻油味，船身在水面上靜靜滑行，連交談都不自覺放低音量，享受難得的寧靜時刻。園區內移動皆搭配電動遊園車，輕鬆又環保。此外，這裡也是全台首個完成碳盤查的風景區，每位遊客在此的碳排放僅 0.3 公斤，真正落實了低碳旅遊的精神。

瓜瓜園地瓜故事館，食農教育長知識

離開虎頭埤後，前往「瓜瓜園地瓜生態故事館」。這裡不僅是買伴手禮的好地方，更是一個充滿知識含量的食農教育場域。館內展示了超過 20 種地瓜品種，並設有如實驗室般乾淨的種苗培育室，讓人見識到現代農業的高度專業。透過了解地瓜的生長與應用，深刻體會到「在地生產、在地消費」的重要性，這正是低碳生活中最容易實踐的一環。

入住大員皇冠假日，五星級環保體驗

住宿安排在「台南大員皇冠假日酒店」，打破了環保住宿簡陋的迷思。飯店大廳採光通透，白天無需開燈即明亮舒適，展現了節能設計的巧思。房間維持五星級水準，備品齊全且貼心，陽台更能飽覽鹽水溪出海口的自然美景。晚餐的自助餐提供豐富在地食材，並將環保選擇權留給旅客，如更換毛巾與空調調整等。住在這裡，無需刻意做環保，卻能自然而然地融入永續生活。

十鼓文創糖廠新生，工業遺產再利用

第二天的行程來到仁德的「十鼓文創園區」，前身為車路墘製糖所。園區保留了高聳煙囪與生鏽鋼骨，這些時間的痕跡並非廢墟，而是透過「再利用」賦予新生命，避免了拆除重建的高碳排。走進夢糖劇場，震撼的鼓聲在老舊牆壁間迴盪，讓人感受到文化傳承的力量。高空步道則讓人以全新視角俯瞰這座百年糖廠，見證工業遺產如何轉身成為充滿生命力的文化基地。

水凝膠世界綠建築，DIY公仔帶回家

下午參訪「虹泰水凝膠世界」，館內建築採用負壓通風與空氣循環設計，一進門就能感受到自然的涼爽，無需依賴強冷氣，完美示範了節能建築的舒適感。行程最後安排了芳香公仔 DIY，利用水凝膠製作出觸感柔軟、香氣溫和的紀念品。這個親手製作的小物，不僅是旅行的回憶，更像是將低碳生活的理念具象化，帶回家中持續提醒自己這趟特別的旅程。

碳中和三路線齊發，古蹟溫泉任你選

除了本次體驗的自然生態風路線，臺南市政府還推出了另外兩條同樣取得國際黃金標準認證的低碳遊程。「古蹟文創風」串聯赤崁樓、孔廟等市區古蹟，適合喜愛城市歷史的旅人；「溫泉農村風」則主打關子嶺泥漿溫泉與菁寮老街，適合想慢活放鬆的遊客。三條路線平均減碳幅度達 40% 以上，提供不同風格的旅人更多元的環保旅遊選擇。