宜蘭五結鴨寮故事館，手抱黃色小鴨超療癒，紅土鹹蛋DIY親子必訪。

宜蘭五結「謝記休閒農場-鴨寮故事館」是親子同遊好去處。門票 100 元可折抵消費，主打近距離餵食鴨群、體驗手抱黃色小鴨，還有紅土鹹蛋與披薩 DIY，是寓教於樂的農場體驗。

宜蘭觀光工廠林立，其中位於五結的「謝記休閒農場-鴨寮故事館」以獨特的養鴨文化脫穎而出。這裡不僅能了解傳統養鴨人家的歷史故事，更打破了與家禽的距離感。遊客能走進戶外與成群的鴨子互動，甚至親手抱起毛茸茸的黃色小鴨，融化大人的心，也讓孩子樂在其中。園區內還提供豐富的 DIY 課程與美味的鴨賞伴手禮，適合全家大小或是情侶來場療癒的鄉村之旅。

宜蘭五結好停車，雙停車場免煩惱

鴨寮故事館位於宜蘭五結鄉，地理位置相當方便，開車前往的朋友只需設定導航即可輕鬆抵達。園區規劃十分貼心，備有專屬的免費停車場供遊客使用。若是遇到假日人潮眾多，第一停車場客滿也不用擔心，旁邊還有第二停車場可供停放，完全解決了出遊最怕的停車問題，讓大家能帶著輕鬆的心情入園遊玩。

門票百元抵消費，銅板價餵食鴨群

入園參觀需購買門票，每人收費 100 元，身高 100 公分以下的孩童若有家長陪同則可免費入場。門票中包含 50 元的抵用券，可用於園區內的商品折抵。此外，這裡的餵食體驗相當親民，飼料一包只要銅板價 10 元，就能體驗被鴨群包圍的樂趣。若想參與 DIY 活動，紅土鹹蛋一份 180 元（可折抵一張券）、披薩一份 200 元（可折抵兩張券），價格透明且划算。

探索養鴨人家史，必買謝記鴨賞禮

走進館內的展示區，映入眼簾的是鴨子標本與豐富的圖文介紹。這裡詳細展示了鴨子品種、鴨蛋種類以及製作鴨賞的繁複過程，讓遊客能深入了解過往養鴨人家的生活故事與文化演變。參觀完畢後會經過產品販售區，這裡販售著名的「謝記鴨賞」系列產品及各式宜蘭特產，門票附贈的抵用券皆可在此全額折抵，是購買伴手禮的好時機。

戶外互動零距離，百隻鴨群超療癒

走出戶外互動區，視野頓時開闊，眼前超過百隻的鴨子在草地與水池間穿梭，光是看著就覺得超級療癒。這裡最大的特色就是開放遊客「近距離」餵食，鴨子們看到飼料便會熱情地圍上來，互動感十足。對於生長在都市的大小朋友來說，能夠如此貼近觀察鴨子的生態，絕對是難得且珍貴的體驗。

手抱黃色小鴨鴨，掌心觸感超融化

來到鴨寮故事館，最不能錯過的重頭戲就是「手抱小鴨體驗」。將毛茸茸、體型嬌小的黃色小鴨捧在手心，感受那溫暖又柔軟的觸感，無論是大人還是小孩都會瞬間被融化。這項體驗不僅適合拍照留念，更能培養孩子愛護動物的心，強烈推薦給所有造訪的遊客，這絕對會成為整趟旅程中最溫馨難忘的回憶。

預約櫻桃鴨三吃，順遊傳藝好豐富

園區內設有餐廳，提供在地風味餐點，若想品嚐著名的「烤鴨三吃」，記得務必提前預約以免向隅。結束鴨寮故事館的行程後，周邊還有許多景點可以順遊。像是充滿傳統文化的傳藝中心、有趣的畫框博物館、宜蘭金特務 007，或是鄰近的虎牌米粉觀光工廠與赫蒂法莊園，都能輕鬆串聯成豐富的宜蘭一日遊行程。

謝記休閒農場-鴨寮故事館

營業時間：08:00-17:00(週四休)

營業地址：宜蘭縣五結鄉公園路88號

營業電話：03-9504646

官方網站：謝記休閒農場-鴨寮故事館

延伸閱讀