台中限定麻薏禮盒！微笑天使聯名三點一刻，公益年節伴手禮推薦。

微笑天使烘焙坊與「3點1刻」聯名推出「麻薏·厚福禮盒」，將台中夏季限定的麻薏融入奶茶、鳳梨酥與牛軋餅。購買這份充滿在地風味的年節禮盒，不僅能品嚐獨特美味，更能支持身心障礙朋友逐夢。

台中人熟悉的「麻薏」，是夏季消暑的限定滋味，如今在冬天也能品嚐得到！致力於輔導身心障礙朋友的「微笑天使烘焙坊」，攜手知名奶茶品牌「3點1刻」，共同推出最具台中特色的「麻薏·厚福禮盒」。這款禮盒巧妙地將麻薏融入奶茶、鳳梨酥、最中餅與牛軋餅中，創造出帶有淡淡焙茶香氣的獨特口感。此外，還有喜氣洋洋的「金馬迎福禮盒」可供選擇，每一份禮盒都承載著身障青年的努力與夢想，是 2026 年節送禮最暖心的公益首選。

微笑天使烘焙坊，用心傳遞溫暖與希望

微笑天使烘焙坊隸屬於「臺中市身心障礙者福利關懷協會」，自成立以來致力於為身心障礙青年提供職業訓練與就業機會。這裡的每一份點心，都是孩子們用心製作的成果，不只是美味的傳遞，更是支持他們靠己力逐夢的象徵。透過購買公益禮盒，不僅能品嚐到安心、貼心的手工烘焙，更能給予這群慢飛天使最大的鼓勵，讓善的循環在每一口幸福滋味中延續。

聯名麻薏厚福禮盒，台中夏季滋味冬日嚐

「麻薏·厚福禮盒」是今年最受矚目的聯名款，將台中人專屬的夏日記憶「麻薏」與烘焙完美結合。禮盒設計自帶繫繩，充滿古意與環保巧思。內容物豐富，包含麻薏奶茶、麻薏葵花子、麻薏 33 牛軋餅以及麻薏鳳梨酥。這款限量 1800 組的特色禮盒，即日起至 2026 年 1 月 16 日開放預購，早鳥更享 95 折優惠，是送給親友最特別的台中味年禮。

麻薏奶茶清雅茶香，台中囝仔懂的尾韻

這款聯名禮盒的最大亮點絕對是「麻薏奶茶」。沖泡後入口，首先感受到的是濃郁的奶香，緊接著尾韻浮現出淡淡的麻薏獨特氣息，類似焙茶的清雅風味在舌尖散開。這種隱約的綿密感與茶香，是台中長大的孩子才懂的家鄉味，沒想到能與奶茶激盪出如此驚喜的口感，溫熱喝下更是暖心又暖胃。

麻薏鳳梨酥藏玄機，餅皮酥鬆帶鹹香

這款鳳梨酥的外觀與一般無異，但玄機藏在餅皮裡。微笑天使巧妙地將麻薏融入酥鬆的餅皮中，入口即化並帶有淡淡的茶香與起司鹹味。內餡則是甜香綿密的冬瓜鳳梨醬，甜度適中不膩口。餅皮的微鹹與內餡的甜蜜在口中交織，加上若隱若現的麻薏清香，讓傳統鳳梨酥多了一份清爽與層次感。

麻薏最中餅與牛軋餅，綠意盎然新春味

禮盒中的另外兩款點心同樣精彩。「麻薏葵花子」採用日式最中餅殼，呈現出淡雅的麻薏綠色澤，入口是細膩的米香與葵花子堅果香，微甜滋味在口中釋放。「麻薏 33 牛軋餅」則是在蘇打餅乾中夾入麻薏口味的牛軋糖，淡淡綠色增添了新春的綠意，吃起來酥脆涮嘴，牛軋糖軟硬適中不黏牙，帶著一股清新的茶香。

金馬迎福喜氣禮盒，馬林糖夢幻起司棒酥

除了聯名款，微笑天使也推出了紅通通超喜氣的「金馬迎福禮盒」。內容物包含奶香酥脆的鳳梨酥、口感如棉花糖般夢幻的馬林糖、嚴選台灣原生種紅茶以及層次豐富的起司香酥棒。起司棒獨立包裝方便攜帶，酥脆口感帶有濃郁起司香；台灣紅茶則帶有天然薄荷與肉桂香氣，搭配甜點解膩又對味。這款禮盒價格親民，是企業送禮或拜訪親友的高 CP 值選擇。

2026新春自由配，好運組合自己選

今年更推出了創新的「新春限定－自由配」活動，透過 APP 互動遊戲的方式，讓消費者可以像玩遊戲一樣自由組裝禮盒內容物。無論是象徵發達的「選發塔」、財運亨通的「中獎組」還是喜事連連的「喜蝶連連」，都能依照送禮對象與祝福寓意進行客製化搭配。讓送禮不只是一份心意，更增添了互動的樂趣與專屬的祝福。

