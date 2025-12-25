老宅燒肉霸氣上桌，精誠壹山平日限定送肉盤，好拍照、藝人私藏的秘密基地！

台中人氣老宅燒肉精誠壹山近期推出超有誠意的平日限定優惠，只要平日來用餐，消費套餐不限金額，就直接加送一盤肉品，豬肉、牛肉都能自由選擇，像是伊比利橡實豬梅花、伊比利橡實豬肋條通通有，對於愛吃肉的朋友來說真的很加分，也讓人更有理由找個平日來好好享受一餐。

精誠壹山就位在精誠路與精誠五街的交叉口，第一次來很容易不小心錯過，因為招牌不大，但只要一走近，真的會忍不住多看幾眼。整棟建築是由老宅改造而成，保留了懷舊的窗框與燈飾細節，搭配仙人掌造景與紅磚牆面，氛圍感直接拉滿，也難怪會成為不少網美喜歡來拍照打卡的景點。小涼當天就看到好幾組路過的民眾停下腳步拍照取景，真的滿有吸引力的。

交通部分也很方便，騎機車的朋友可以在精誠路上找停車格，再步行進來；開車的話建議停在附近的東興立體停車場，走過來大約三分鐘左右就能抵達。

精誠壹山的用餐空間分為一、二樓，一走進室內，彷彿瞬間被拉進六、七○年代的老時光。保留下來的磨石子地板，搭配帶點華麗感的復古燈飾，在昏黃柔和的燈光映襯下，整個空間顯得特別沉穩又放鬆，用餐時不自覺就會慢下步調。這樣的氛圍很適合和三五好友相約來聚餐、聊天，也不會有太吵雜的壓迫感；另外店內還設有兩間包廂空間，對於想要保有隱私、或是家庭聚會、小型聚餐的朋友來說，也是一個相當加分的選擇。

不用懷疑，精誠壹山也是不少藝人私下聚餐的愛店之一，店內牆面上就能看到滿滿的藝人親筆簽名，一個個排開其實還滿壯觀的。用餐之餘不妨抬頭找找看，說不定會發現熟悉的名字，偶爾來聚餐，還真的有種碰碰運氣的小樂趣（笑）。

精誠壹山消費方式：以雙人套餐為主，另有單點及活體海鮮(帝王蟹、波士頓龍蝦、澳洲天鵝龍蝦，建議訂位時先詢問)，加上餐點會不定期更新，最新菜單都可在訂位系統裡看到：菜單請點我

這天我們點的是【漂迫七逃人-美國PRIME頂級牛肉雙人套餐$2880元+10%】，整體內容相當豐富，從前菜到甜點都一次包辦，內容有泡菜、包肉生菜及秘製醬料，海鮮飛魚卵蒸蛋，握壽司(義大利黑松露牛肉炙壽司、+$199升級海膽滿載握壽司)，義式香草海戀奶香魚，肉品(美國prime極上刺身、美國prime牛小排、美國prime霜降)，在米食升級爆爆海鮮粥(+$199)，爆炸蛤蠣鍋，甜點選了紫米紅豆湯與塔拉朵冰淇淋，飲料則是可爾必思和春韻采烏龍茶，整套餐吃下來真的很完整。



最加分的是，這天還有平日限定優惠，直接多送一大盤肉品，桌面瞬間變得更澎湃，也難怪平日來用餐的客人一樣不少。

包肉生菜搭配秘製醬料有川辣醬、蒜味塔塔醬、麻油椒鹽、白松露鹽等，依照個人喜愛來搭配即可~

肉片來夾泡菜吃也很解膩更增添不同層次風味！

基本醬料有特製燒肉沾醬、蒜香芥末椒鹽以及檸檬汁，但小涼會建議先吃肉或海鮮的原味，覺得味道不夠再來沾取醬料，畢竟這邊的海鮮不是活體就是生食級，真的不要浪費了食材本身的鮮甜味兒唷！

海鮮飛魚卵蒸蛋看似簡單，卻藏著驚喜。滑嫩細緻的蒸蛋上點綴晶瑩飛魚卵，入口瞬間啵啵作響，為蒸蛋增添豐富層次與高級感，讓人一口接一口，吃得心情都跟著飄起來。

義式香草海戀奶香魚，建議這道一上桌就趁熱享用，魚肉上的起司經過炙燒後香氣最迷人，入口時還會微微牽絲～

一入口就讓人留下好印象，魚肉口感細嫩柔軟，帶著自然的海味。義式香草與起司交織出的奶香濃郁卻不厚重，吃起來相當順口，再加上青花椒微微提香，隱約帶出類似麻奶的風味層次，讓整體滋味更有記憶點，是一道我個人蠻喜歡的義式海味料理。

+$199 升級海膽滿載握壽司，真的只能說太犯規了！醋飯上毫不手軟鋪滿馬糞海膽，份量多到幾乎看不到米飯，再加上食用金箔點綴，視覺就先被收服。建議連同底部海苔一起入口，海膽那股獨有的濃郁香氣與鮮甜細滑的口感，在嘴裡與醋飯慢慢交融，層次飽滿又細緻，每一口都是讓人覺得幸福、吃完還會回味的滋味。

義大利黑松露牛肉炙壽司，牛肉刷上炭烤醬後炙燒，表面微微焦香，肉質依然軟嫩多汁。底層是酸香平衡的醋飯，鋪上炙燒牛肉後再點綴黑松露，一口咬下，牛肉的嫩軟鹹香與黑松露的濃郁香氣在口中交織，風味香濃卻不厚重，是讓人印象深刻的一貫壽司。

再來就是要進入重頭戲，大口吃肉肉時間，且全程都有親切的人員幫忙代烤，小涼只要負責跟姊妹邊吃邊聊即可，超幸福～～

這套主要就是要吃美國PRIME頂級牛肉啦！！嚴選的肉品有美國prime極上刺身、美國prime牛小排、美國prime霜降。

美國prime極上刺身就是板腱部位，且你可以從側邊看切的肉片給的是有厚度的喔！！

店員將每一樣食材的熟度控制的嘟嘟好，並且會將食材分好入口的大小及分食相當的貼心，完全就是讓顧客享受到最高品質的美味～

入口時能感受到肉本身的鮮甜與柔嫩口感，咀嚼間慢慢釋放出濃郁的肉香，層次乾淨又耐吃，是越嚼越有風味，亦可沾上白松露鹽感受不同的層次滋味喔！！

小凉當然也少不了以生菜包著板腱牛肉、泡菜、白飯，感受自己在韓國大口吃肉的FU囉~~~

美國 Prime 牛小排油花呈現漂亮的大理石紋路，分布均勻細緻且富有濃郁的牛肉香氣。

有專人代烤就是不一樣！坐在一旁那香氣陣陣傳來，好誘人喔~

燒烤後香氣四溢，入口時肉質鮮嫩多汁，咀嚼間能感受到濃郁的牛肉香氣自然釋放，口感柔軟卻不失存在感，是讓人一吃就留下深刻印象的經典肉品。

美國 Prime 霜降牛，油花細緻分布均勻，呈現大理石般紋理，肉質鮮美，油脂香氣迷人。

美國Prime霜降牛輕烤後，外層微微焦香，肉汁緊鎖在肉中，每一口都是濃郁的牛脂香氣直接衝上味蕾，鮮甜肉香完全展現，單吃就超滿足。

把霜降牛放入清爽的生菜中，再加上微辣帶酸的韓式泡菜，一口咬下，肉香遇上生菜的清脆與甘甜，泡菜的爽脆與辣香瞬間點亮味蕾，層次感更豐富，每一口都是清爽、微辣，又帶滿滿牛肉香氣的極致享受。

用餐過程中會送上冰涼醋飲，酸酸甜甜的很解膩~~

連烤過的時蔬也香氣十足，甜味完全被烘托出來，我超愛直接吃原味，不沾任何醬就超滿足！

米食升級爆爆海鮮粥內會有鮮蝦、蛤蠣及小卷，將整個海味的甜融入粥內，每一口都有讓人嘆息的美味~

這碗粥完全是海味控的夢幻逸品！蝦子彈牙鮮甜、蛤蠣肉飽滿多汁，小卷的鮮味在綿密粥品裡層層綻放，每一口都能感受到大海的精華。不只是海鮮的甜美，加入了麻油的香氣後，整碗粥的層次感瞬間提升，香氣撲鼻又暖心。真的不誇張，小涼一次就連吃兩碗，整個超滿足，吃完還想再來一碗啊！

平日限定優惠，直接多送一大盤肉品(牛肉、豬肉任選)，我們這盤是伊比利橡實豬梅花、伊比利橡實豬肋條、台灣活力豬-嚴選豬五花。

伊比利橡實豬梅花，肉色宛如深紅寶石般迷人，一端上桌就讓人食指大動，是道相當有魅力的精緻肉品。

尤其在烤的當下，那油脂散發出來的香氣，讓人更是期待入嘴的風味呢

肉質緊實又帶彈性，每一口都能感受到飽滿的肉汁在嘴裡散開，細細咀嚼還隱約帶著一抹淡淡煙燻香，香氣悄悄在口中跳舞。無論是單吃或包著生菜，都能體驗到它獨特的魅力，真的每一口都讓人忍不住再多夾一片！

伊比利橡實豬肋條上的油花分布均勻，像細緻的大理石紋般閃著光澤，視覺上就讓人食指大動，每一塊都透出誘人的紅與白交錯的層次感。

經過烤炙後，油脂微微融化，散發出香甜迷人的肉香，外層微焦帶香氣，咬下去肉質依然緊實彈嫩，油花在口中慢慢化開，帶出豐盈肉汁與迷人的甘甜香氣，讓人一口接一口停不下來。

爆炸蛤蠣鍋，從視覺看下去這嚴選的大顆蛤蠣應該有1.5斤左右吧！！總之就是很多、多到最後我只能外帶，兩個人根本就是吃不完！

湯頭經過蛤蠣精華熬煮後鮮美無比，每一口都是濃郁海味的爆發，清甜又帶著微鹹的香氣，喝下去暖心又滿足。加上微微的蒜香和蔥花點綴，整鍋湯更有層次感，讓人忍不住一口接一口，絕對是蛤蠣控的天堂！

可爾必思和春韻采烏龍茶

吃完大餐後，當然不能錯過甜點啦！這裡的溫熱的紫米紅豆湯帶著微甜暖意，還有塔拉朵冰淇淋滑順清爽，每一款都像是在為這頓豐盛大餐畫上完美句點，甜而不膩，讓人吃完心情超滿足～

✨ 結語

精誠壹山燒肉不只是肉質頂級、海鮮澎湃，連甜點都讓人回味無窮，每一口都能感受到店家的用心。平日來訪還有限定優惠，無論是朋友聚餐還是家庭小聚，都超適合！下次想吃大口肉、滿滿海味又想順便甜甜收尾，不妨選擇平日來，享受美味又划算的雙重幸福～

精誠壹山 13 Yakiniku

電話：04-23296913

地址：台中市西區精誠路13號

營業時間：17:00~23:00(最後入座時間 21:00最後點餐時間 21:30)

週六日：11:00~15:30、17:00~23:00(最後點餐時間 14:00晚間 17:00-23:00，最後入座時間 21:00最後點餐時間 21:30)

線上訂位菜單：精誠壹山 13 Yakiniku

臉書粉絲頁：精誠壹山 13 Yakiniku

更多西區小吃、美食推薦

和食望月

向上水餃

漢來蔬食

果核豆花

酉喜炭火燒鳥研製所

隱居いざかや (台中店)

肉多多火鍋-台中廣三店

苜見·台中向上（手工苜宿芽捲）

Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽-台中中美店