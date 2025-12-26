新竹煙波湖濱館，親子度假首選，2300坪樂園與一泊二食超享受。

坐落於新竹青草湖畔的「煙波大飯店新竹湖濱館」，以歐洲風格建築與全包式度假體驗聞名，更榮獲 2025 全台十大親子飯店殊榮。館內擁有佔地 2300 坪的「煙波俱樂部」與 500 坪的「卡樂次元」室內親子樂園，設施豐富多元，讓大人小孩都能盡情放電。入住此處，不僅能享受舒適好眠的客房，還能在「莫內饗宴」品嚐豐盛的一泊二食，無論是親子家庭出遊或是成人純度假，都能在此獲得全方位的滿足。

青草湖畔歐風城堡，全包式度假天堂

飯店位於綠意盎然的青草湖畔，環境清幽宜人。園區共分為香榭館、麗池館與溫莎館三棟不同風格的建築，辦理入住的大廳位於麗池館，挑高的歐式設計寬敞明亮，隨著節慶到來更增添了濃厚的聖誕氛圍。這裡主打「吃、喝、玩、樂、住」全包式享受，入住時間為下午四點，提早抵達的旅客可先掃描 QR Code 報到，並利用等待時間在園區內漫步，或至一樓陽光小館享用精緻下午茶，感受悠閒的度假時光。

2300坪煙波俱樂部，三溫暖泳池俱全

位於香榭館 B1 的「煙波俱樂部」佔地廣達 2300 坪，設施完善新穎。包含了選用頂級器材的健身房、室內溫水游泳池、專為兒童打造的戲水區，以及男女分區的三溫暖。三溫暖內備有烤箱、蒸氣室與冷熱水池，提供靜謐無壓的放鬆空間。無論是想揮灑汗水運動，還是享受不受天候影響的戲水樂趣，這裡都能滿足各年齡層的需求。

卡樂次元親子樂園，五大主題玩翻天

這裡絕對是新竹親子必訪的景點！500 坪的室內兒童主題樂園「卡樂次元」，規劃了五大遊樂設施，包括可盡情飆速的「騎乘賽車跑道區」、充滿挑戰的「迷宮區」、結合滑梯與跳床的「滑梯跳床球池區」、激發想像力的「角色扮演家家酒區」，以及科技感十足的「投影互動體驗區」。此外，還有專為 0-3 歲幼兒設計的「小彩虹嬰幼兒樂園」，確保分齡遊玩的安全性，讓寶貝們玩得開心又安全。

麗池館經典雙人房，斯林百蘭名床好眠

此次入住麗池館的經典一大床雙人房，大面落地窗引入自然採光，搭配歐風典雅家具，空間寬敞舒適。房內備有商務辦公桌與愜意的貴妃椅，無論是處理公務或發呆放空都很適合。床墊選用英國皇室御用的 Slumberland 斯林百蘭名床，軟硬適中支撐性佳，保證一夜好眠。房客每晚還能到香榭館一樓挑選適合自己的專屬枕頭，享受極致的睡眠體驗。

環保響應無瓶裝水，有機備品呵護肌膚

響應環保政策，客房內不提供瓶裝水，但在每層樓電梯口皆設有飲水機方便取用。衛浴空間採乾濕分離設計，免治馬桶與明亮的化妝燈讓使用體驗更加升級。沐浴備品選用 Valvola 法莫拉法國有機系列，包含金盞花洗髮精與洋甘菊沐浴露，溫和洗淨同時呵護肌膚。此外，房內還提供免費飲品與電子保險箱，各項貼心設施一應俱全。

莫內饗宴草莓季，22道主題料理輪番上

晚餐選擇在飯店內的「莫內饗宴」自助餐廳享用，近期正逢草莓季，餐廳豪邁推出多達 22 道草莓主題料理，遍布七大餐檯輪番上陣，滿足草莓控的味蕾。豐富的菜色選擇與精緻的料理手法，讓住客無需外出覓食，就能在飯店內享受一場視覺與味覺的雙重饗宴，輕鬆解決晚餐問題。

冠軍麵包星級湯品，早餐豐盛超驚豔

隔日的早餐同樣精彩，提供了世界冠軍王鵬傑製作的蜂巢麵包與酸種麵包，還有多達九種特色抹醬，如在地限定的客家香桔汁。熱食區更有現煮的馬來西亞米其林星級湯品「野薑花雞湯佐春雨蒟蒻」，以及新竹在地的肉燥米粿、吾點拌食小籠包與及第蟹黃海珍粥。從中式粥品、現煎荷包蛋到西式沙拉、起司與各式炸物，種類繁多且道道美味，絕對是開啟活力一天的最佳方式。

青草湖畔環湖散步，新竹小西湖美景

享用早餐前，不妨到鄰近的青草湖走走。這裡距離市區僅 4 公里，素有「新竹小西湖」之稱。市府投入鉅資整治後，湖光山色更加迷人。長約 2 公里的環湖步道非常適合晨間散步或慢跑，繞行一圈約半小時，不僅能消耗熱量，還能 180 度欣賞浪漫湖景。若有時間，也能體驗夢幻的水上腳踏車，從不同視角感受青草湖的寧靜之美。

煙波大飯店新竹湖濱館

入住時間：下午16:00退房時間隔天中午11:00

訂房電話：03-5203181

地址：新竹市東區明湖路773號

