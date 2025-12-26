> 美食 > 台中北區栗花蔬食，歐風裝潢中西合璧，必點川蜀麻辣鍋與黃金炸豆腐。

2025-12-26 
台中北區新開幕「栗花蔬食料理」，鄰近中國醫藥大學。店內主打法式鄉村風的明亮空間，提供義式料理與台式煎餃、蘿蔔糕等多元選擇。升級套餐儀式感十足，是近期備受推薦的聚餐好去處。

台中素食版圖再添新星！位於北區美德街的「栗花蔬食料理」，雖然是新開張的店家，卻以獨特的「中西合璧」菜單與優雅環境迅速累積人氣。這裡打破傳統素食餐廳的刻板印象，將歐式古典韻味融入裝潢中，營造出宛如咖啡廳般的法式鄉村質感。餐點選擇極為豐富，從松子羅勒義大利麵到台味十足的鮮蔬煎餃、古早味蘿蔔糕應有盡有，甚至還能吃到口感逼真的素食章魚燒。無論是吃素的朋友，或是想嘗試蔬食的葷食者，都能在這裡找到滿足味蕾的驚喜。

法式鄉村風明亮空間，寵物友善好愜意

走進栗花蔬食，映入眼簾的是寬敞明亮的用餐空間。牆面上掛著歐式復古畫作，搭配溫潤的木質櫥櫃與精緻的歐式餐盤，營造出優雅的法式鄉村氛圍。這裡不僅環境舒適，座位後方貼心提供靠墊，更是一間寵物友善餐廳，非常適合帶著毛小孩一同前往。目前憑識別證或學生證還能享有折扣優惠，門口櫥櫃區也有販售素鬆等伴手禮，細節處處可見店家的用心。

升級套餐超划算，精緻開胃菜儀式感足

來到這裡用餐，強烈推薦加價 129 元升級套餐。這個組合包含了精緻的「開胃三品」、80 元飲品任選以及今日甜點，CP 值極高。開胃菜依季節更換，例如蒟蒻包裹漬物、自製三角脆片佐香椿，以及香氣濃郁的松露杏鮑菇，擺盤精美且調味細膩，光是前菜就讓人感到物超所值。搭配餐後的特色飲品與甜點，讓整頓蔬食饗宴充滿了完整的儀式感。

川蜀藥膳麻辣鍋，三杯猴頭菇醬香下飯

愛吃重口味的朋友，首推「川蜀藥膳麻辣鍋」。隨著溫度上升，鍋底散發出迷人的紅袍花椒香氣與濃郁藥膳底蘊，搭配豐富的蔬菜與寬冬粉，暖胃又滿足。另一道「醬香炙燒燴－塔香三杯醬佐一品猴頭菇」則是白飯殺手，三杯醬汁鹹香濃郁，完美包覆著猴頭菇，讓人忍不住一口接一口，連原本只想吃少許白飯的朋友都會不小心整碗吃光。

松子羅勒義大利麵，濃郁醬汁緊裹時蔬

喜愛西式料理的人，不能錯過「松子羅勒奶香義大利麵」。青醬與奶香完美融合，醬汁濃郁且緊密地攀附在每一根麵條上，口感滑順不膩。配料方面也毫不馬虎，加入了大量的鮮蔬與菇類，不僅視覺上色彩繽紛，營養也相當均衡。如果喜歡吃辣，還可以詢問店家是否有辣醬可搭配，更能提升整體的風味層次。

爆汁煎餃古早味蘿蔔糕，台式點心必吃

除了異國料理，這裡的台式點心更是驚艷。招牌「鮮蔬爆汁煎餃」底部煎出漂亮的冰花，皮薄帶勁，咬下後蔬菜湯汁在口中爆開，還能吃到脆口的筍絲。自家製作的「古早味蘿蔔糕」厚實且煎得恰恰（酥脆），口感細膩還能吃到蘿蔔清甜，搭配醃小黃瓜與韓風擺盤，份量十足且誠意滿滿。

黃金長城炸豆腐，素食章魚燒口感彈牙

另外兩道特色小點也值得一試。「黃金泡菜炸豆腐」被老闆笑稱為「黃金長城」，厚實的豆腐炸至金黃酥脆，堆疊起來高度驚人，搭配酸甜的台式泡菜非常解膩。而「招牌章魚燒」則是利用杏鮑菇丁模仿章魚的彈牙口感，淋上芥末美乃滋與海苔絲，一口咬下香氣四溢，仿真度極高，是大人小孩都會喜歡的創意小點。

栗花蔬食料理

  • 地址: 臺中市北區美德街180號
  • 電話:  04 2207 9141
  • 營業時間: 11:00–14:00, 17:00–20:00 (周一、二休)

