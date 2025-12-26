礁溪冠翔泉旅全新開幕！早餐吃到下午一點半，房內大湯池超享受。

宜蘭礁溪「冠翔泉旅」於 2024 年全新整修開幕，打造植癒系溫泉度假氛圍。最大亮點是早餐時段延長至下午 1:30，退房後也能悠閒用餐。房內設有寬敞湯池，並提供多元親子設施，是礁溪親子旅遊的新選擇。

宜蘭礁溪一直是北部泡湯旅遊的熱門首選，而在地經營近 20 年的老字號飯店，於 2020 年暫停營業進行全面翻修後，終於在 2024 年以全新面貌「冠翔泉旅」華麗回歸。重新出發的冠翔泉旅定位為「植癒系溫泉飯店」，擁有 88 間客房，從雙人房到家庭套房應有盡有。飯店地理位置極佳，鄰近湯圍溝溫泉公園，卻能享有鬧中取靜的舒適感。最令人驚豔的是其貼心的餐飲服務，早餐時段一路開放至下午一點半，讓旅客可以睡飽退房後再慢慢享用早午餐，徹底實踐慢活度假的真諦。

鄰近湯圍溝公園，免費接駁好貼心

飯店位於礁溪鄉仁愛路，步行即可抵達熱鬧的湯圍溝溫泉公園與礁溪市區，晚餐覓食或逛街都相當方便。對於開車族，飯店設有戶外免費停車場；而搭乘大眾運輸的旅客，飯店也提供了礁溪轉運站與火車站的免費接駁服務。只需在入住前一日傍晚六點前完成預約，就能輕鬆抵達飯店（連續假期暫停服務），貼心的交通安排讓旅程更加順暢無憂。

舒境家庭房寬敞，大湯池全家共浴

此次入住位於 7 樓的「舒境家庭房」，約 10 坪的空間配置了兩張 180x200 公分的軟硬適中雙人床，並貼心提供不同硬度的枕頭供住客選擇。房內設施一應俱全，包含液晶電視、免費 Wifi、小冰箱內的免費飲品及迎賓點心。最棒的是衛浴空間採乾濕分離設計，並設有偌大的溫泉泡湯池，寬敞到一家四口一起泡湯也完全沒問題，讓人在房內就能盡情享受礁溪美人的滋潤。

戶外溫泉SPA區，兒童戲水好去處

位於一樓的「泉境 SPA」是飯店的一大亮點，開放時間從早上八點半至晚上九點。這裡規劃了養生舒緩草本溫泉、水療池湧泉浮浴、熱池、冷池與烤箱等豐富設施。針對親子客群，也特別設置了兒童池，讓小朋友能安全地玩水。此外，還有溫泉魚池體驗足浴 SPA，讓雙腳也能獲得去角質的放鬆療程，是全家人都能找到樂趣的親水空間。

B1多功能親子區，Switch賽車玩翻天

地下一樓的「多功能空間」是專為親子打造的遊憩天堂。這裡有適合小小孩的扮家家酒、積木區與溜滑梯，也有適合大朋友的手足球台與各式桌遊。更棒的是，還可以預約租借 Switch 遊戲機與擬真賽車遊戲，讓孩子們在室內也能玩得不亦樂乎。此外，飯店也不定時舉辦手作 DIY 活動，豐富的娛樂設施讓待在飯店的時間一點也不無聊。

健身房閱覽室，動靜皆宜休憩空間

除了親子設施，飯店在二樓也規劃了健身房與閱覽室。健身房雖然空間簡約，但跑步機、滑步機與踏步機等基本器材一應俱全，入內需使用房卡感應。閱覽室則位於電梯旁，提供舒適的閱讀環境與各式書籍，一旁還貼心準備了不少小點心供房客取用。牆面上展示的義賣畫作更增添了幾分文藝氣息，是個適合安靜閱讀或放空的好角落。

早餐吃到一點半，退房後悠閒享用

冠翔泉旅最被推崇的服務，絕對是超長的早餐用餐時間。自助式 Buffet 一路從早上 7:00 供應至下午 1:30，住客只需報房號即可入場。這意味著你可以選擇睡到自然醒，甚至 11 點退房後再來享用一頓豐盛的早午餐。餐廳環境明亮舒適，菜色選擇多樣，包含宜蘭在地特色料理、現煎蘿蔔糕、荷包蛋以及 DIY 現煮麵區，補菜速度快且無用餐時間限制，CP 值極高。

周邊景點豐富，礁溪美食輕鬆吃

入住冠翔泉旅，除了享受飯店設施，周邊的旅遊資源也相當豐富。步行即可抵達湯圍溝溫泉公園體驗免費足湯，或至礁溪市區品嚐蔥油餅、包心粉圓等在地小吃。若想安排一日遊，附近的龍潭湖、金車生技水產養殖中心、潭酵天地觀光工廠、甲鳥園等都是熱門景點。無論是往北延伸至頭城老街，或往南至宜蘭市區，這裡都是探索宜蘭的最佳中繼站。

冠翔泉旅

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路66巷6號

營業電話：03-9875599

停車場：有(戶外停車場)

