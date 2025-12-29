高品質歐式麵包控必訪！村華麵包店招牌海鹽奶油捲Q彈愈嚼愈香。

宜蘭喜歡高品質歐式麵包的朋友又有新選擇了，「村華麵包店」從新北樹林、三峽搬到宜蘭後重新營業，店址就在宜蘭光復國小對面，一旁就是正常鮮肉小籠包，店家以獨特的自養酵母與講究的歐式烘焙工藝，迅速成為宜蘭美食新亮點，上次買的招牌海鹽奶油捲口感超Q彈，愈嚼愈香，雖然價錢高了些，但真的不錯吃，如果喜歡歐式麵包的朋友不妨來試試
- 名稱：村華麵包店
- 地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路25-1號
- 營業時間：12 :00-18:00
- 公休日 : 六、日
- 電話： 0978 758 733
村華麵包店｜交通停車資訊
自行開車：Google導航輸入「村華麵包店」即可到達
停車場：無停車場，路邊白線臨時停車尚可
一旁就是正常小籠包
村華麵包店｜空間環境
「村華麵包店」的店址在宜蘭市光復國小對面，一旁是人氣很高的正常鮮肉小籠包
店門口寫著自養酵母麵包，沒幾家店會這樣寫，感覺滿厲害的
店內的陳設很簡單，櫃台後方即是麵包製作區
店裏是以歐式麵包為主，因為到店時間已經是下午了，所以品項似乎剩下不多
村華麵包店｜麵粉和奶粉
這裏對食材有一定的要求，剛好店家有擺放奶粉及麵包，
【Grand Meadow】紐西蘭全脂奶粉，乳脂達 26%，感覺也滿厲害的
這款是熊本櫻花法國粉，也是台灣著名的陳耀訓師傅的聯名款，說是專為歐式麵包而生的麵粉
其他的用料應該也不差
村華麵包店｜麵包價位及品項心得
來的時候很幸運，海鹽奶油捲剛出爐!!! 店家說這款麵包熱的、冷的都好吃!!
品項、價錢、原料都一清二楚
我們立馬就買來吃看看!!! 入口奶油香氣濃郁，一點點鹹剛好帶出麵包的甜香
而且外酥內軟，口感相對的來得更Q彈，愈嚼愈香!! 好吃
這款村日吐司也是店家極力推薦
大法國麵包，口感Q彈耐嚼，適合喜歡歐式麵包的消費者
並且提供美式咖啡和拿鐵等飲品
如果喜歡歐式麵包的朋友不妨來試試
