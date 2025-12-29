大鼻南包子饅頭專賣店必吃黑豬肉包子、辣梅干，包子饅頭一顆只要 15 元。

經過宜蘭市龍潭時，Ben突然說要帶我去吃好吃的「大鼻南包子饅頭專賣店」，我們常買去龍潭湖散步時當點心吃！大鼻南包子饅頭走的是親民銅板價路線，多數包子、饅頭一顆只要 15 元，就算遇到原物料上漲，少數口味也只是小幅調整到 18 元左右，價格依然很佛心。
- 名稱：大鼻南包子饅頭專賣店
- 地址：宜蘭市大坡路二段219號
- 營業時間：06:00-12:00
- 電話：03-9281200
📍宜蘭星級推薦⇒宜蘭30間精選飯店
大鼻南包子饅頭｜空間環境
小時候常去龍潭游泳，就在這條路上，確實有人在排隊，神奇啊~長這麼大還不知道這兒有排隊人潮。
也難怪，出爐的時間都錯開了，游泳完就回家吃飯，才沒發現。
大鼻南包子饅頭｜宅配菜單價位
看到價錢更是嚇一跳，大約15元耶~難怪排成一條小龍。
店家也提供宅配喔！
大鼻南包子饅頭｜心得評價
大家等啊等，越接近出爐時間，人越來越多，想必附近的人都知道便宜小吃的時間點。
爐子裡的香氣飄出來了，哇~~下午點心快出來。
小鬧鐘響了，大家蠢蠢欲動，掏出零錢來。
來的時候剛好出爐時間只有白饅頭、豆沙、梅干扣肉、肉包口味。
老闆娘，各來一個。買到附近的龍潭湖享用，來個有風景、有好料的愜意下午茶。
黑豬肉包不大，可是肉汁多，有帶點胡椒香氣，真的很好吃，我個人認為比礁溪的好吃，便宜又有料。唉啊~應該多買一個。
白饅頭，我從小就不喜歡吃，因為裡面沒有料，小時候認為是很窮的時候才需要吃到白饅頭^^”
Ben堅持要買一個來吃，他說~~沒有想像中的扎實，被我唸了一下，你十元要買”扎實”…
梅干扣肉，這個也不錯，酸菜加肉末很爽口，不過還是肉包好吃。
豆沙，唉呦，忘記我們都不愛甜食，稍微甜一點，但餡很多。
下次來龍潭湖，或從宜蘭經過礁溪，別忘了有個便宜小吃在這裡，北宜高速公路塞車時可以塞牙縫啊^^
大鼻南包子饅頭｜附近景點美食住宿
宜蘭包子店推薦
精選80個人氣室內景點，包含雨天約會地點、室內遊樂園、夏天有冷氣的好地方，搭配宜蘭二日遊行程建議
- ⇒ 宜蘭室內景點推薦
精選TOP 40熱門親子景點推薦，包含玩水秘境、免門票公園、觀光工廠、親子餐廳到戶外農場通通有！
- ⇒ 宜蘭親子景點
宜蘭最新的溫泉、冷泉、溪水、湧泉、海邊等多樣化玩水景點，從免費景點到私房秘境，戲水、泡湯、踏浪一次滿足
你會需要的宜蘭景點優惠券
以上是紫色微笑的「大鼻南包子饅頭專賣店」文章推薦給你知道。
延伸閱讀
- 【2026宜蘭美食推薦】50間宜蘭異國料理餐廳，定食簡餐、庭園城堡餐廳全收錄
- 【羅東林場一日遊】十大必玩景點！kids扣屋.森林鐵道.車廂咖啡館.日式木造屋，環池步道輕鬆好走
- 【2026宜蘭必吃美食】宜蘭20間人氣麵包店＋宜蘭手工包子店
- 【龍潭包子店】宜蘭老店凌晨五點開賣，每顆密封袋包裝才15元 還能宅配好方便
- 【莢麵包】宜蘭冬山麵包推薦！鄉野間文青麵包必吃招牌可蔥，吐司.巧克力貝果.可頌.葉子佛卡夏.乳酪麵包都推薦
- 【棗稻田休閒農場】三公頃庭園玻璃屋麵包店、米披薩DIY、油畫吐司，苔球與生態瓶體驗
宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點