大鼻南包子饅頭專賣店必吃黑豬肉包子、辣梅干，包子饅頭一顆只要 15 元。

經過宜蘭市龍潭時，Ben突然說要帶我去吃好吃的「大鼻南包子饅頭專賣店」，我們常買去龍潭湖散步時當點心吃！大鼻南包子饅頭走的是親民銅板價路線，多數包子、饅頭一顆只要 15 元，就算遇到原物料上漲，少數口味也只是小幅調整到 18 元左右，價格依然很佛心。

名稱：大鼻南包子饅頭專賣店

地址：宜蘭市大坡路二段219號

營業時間：06:00-12:00

電話：03-9281200

大鼻南包子饅頭｜空間環境

小時候常去龍潭游泳，就在這條路上，確實有人在排隊，神奇啊~長這麼大還不知道這兒有排隊人潮。

也難怪，出爐的時間都錯開了，游泳完就回家吃飯，才沒發現。

大鼻南包子饅頭｜宅配菜單價位

看到價錢更是嚇一跳，大約15元耶~難怪排成一條小龍。

店家也提供宅配喔！

大鼻南包子饅頭｜心得評價

大家等啊等，越接近出爐時間，人越來越多，想必附近的人都知道便宜小吃的時間點。

爐子裡的香氣飄出來了，哇~~下午點心快出來。

小鬧鐘響了，大家蠢蠢欲動，掏出零錢來。

來的時候剛好出爐時間只有白饅頭、豆沙、梅干扣肉、肉包口味。

老闆娘，各來一個。買到附近的龍潭湖享用，來個有風景、有好料的愜意下午茶。

黑豬肉包不大，可是肉汁多，有帶點胡椒香氣，真的很好吃，我個人認為比礁溪的好吃，便宜又有料。唉啊~應該多買一個。

白饅頭，我從小就不喜歡吃，因為裡面沒有料，小時候認為是很窮的時候才需要吃到白饅頭^^”

Ben堅持要買一個來吃，他說~~沒有想像中的扎實，被我唸了一下，你十元要買”扎實”…

梅干扣肉，這個也不錯，酸菜加肉末很爽口，不過還是肉包好吃。

豆沙，唉呦，忘記我們都不愛甜食，稍微甜一點，但餡很多。

下次來龍潭湖，或從宜蘭經過礁溪，別忘了有個便宜小吃在這裡，北宜高速公路塞車時可以塞牙縫啊^^

大鼻南包子饅頭｜附近景點美食住宿

