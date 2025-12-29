> 美食 > 大鼻南包子饅頭專賣店必吃黑豬肉包子、辣梅干，包子饅頭一顆只要 15 元。

大鼻南包子饅頭專賣店必吃黑豬肉包子、辣梅干，包子饅頭一顆只要 15 元。

tiger Walker 玩樂季宜蘭美食宜蘭小吃宜蘭包子宜蘭伴手禮
2025-12-29 20:45文字：紫色微笑 
經過宜蘭市龍潭時，Ben突然說要帶我去吃好吃的大鼻南包子饅頭專賣店，我們常買去龍潭湖散步時當點心吃！大鼻南包子饅頭走的是親民銅板價路線，多數包子、饅頭一顆只要 15 元，就算遇到原物料上漲，少數口味也只是小幅調整到 18 元左右，價格依然很佛心。

  • 名稱：大鼻南包子饅頭專賣店
  • 地址：宜蘭市大坡路二段219號
  • 營業時間：06:00-12:00
  • 電話：03-9281200

📍宜蘭星級推薦⇒宜蘭30間精選飯店

大鼻南包子饅頭｜空間環境

小時候常去龍潭游泳，就在這條路上，確實有人在排隊，神奇啊~長這麼大還不知道這兒有排隊人潮。

也難怪，出爐的時間都錯開了，游泳完就回家吃飯，才沒發現。

大鼻南包子饅頭｜宅配菜單價位

看到價錢更是嚇一跳，大約15元耶~難怪排成一條小龍。

店家也提供宅配喔！

大鼻南包子饅頭｜心得評價

大家等啊等，越接近出爐時間，人越來越多，想必附近的人都知道便宜小吃的時間點。

爐子裡的香氣飄出來了，哇~~下午點心快出來。

小鬧鐘響了，大家蠢蠢欲動，掏出零錢來。

來的時候剛好出爐時間只有白饅頭、豆沙、梅干扣肉、肉包口味。

老闆娘，各來一個。買到附近的龍潭湖享用，來個有風景、有好料的愜意下午茶。

黑豬肉包不大，可是肉汁多，有帶點胡椒香氣，真的很好吃，我個人認為比礁溪的好吃，便宜又有料。唉啊~應該多買一個。

白饅頭，我從小就不喜歡吃，因為裡面沒有料，小時候認為是很窮的時候才需要吃到白饅頭^^”

Ben堅持要買一個來吃，他說~~沒有想像中的扎實，被我唸了一下，你十元要買”扎實”…

梅干扣肉，這個也不錯，酸菜加肉末很爽口，不過還是肉包好吃。

豆沙，唉呦，忘記我們都不愛甜食，稍微甜一點，但餡很多。

下次來龍潭湖，或從宜蘭經過礁溪，別忘了有個便宜小吃在這裡，北宜高速公路塞車時可以塞牙縫啊^^

大鼻南包子饅頭｜附近景點美食住宿

宜蘭包子店推薦

更多宜蘭景點推薦

推薦15間熱門「礁溪平價湯屋」、「飯店高級溫泉湯屋」，順便來礁溪一日遊太好玩了

宜蘭30間高評價飯店、住宿名單出爐！從五星級酒店、溫泉飯店、親子飯店溜滑梯房型、宜蘭玩水飯店，到可以看海的海景旅店、電動車民宿通通有！

最強宜蘭景點懶人包跟著在地人來玩，超過100個宜蘭景點，鄉鎮分類找這篇就對了！

 

不論你想玩水、爬山、賞風景，還是親子旅遊、拍美照、探索觀光工廠，通通找得到！讓你輕鬆規劃宜蘭一日遊、二日遊或連假行程！

網羅宜蘭觀光工廠、宜蘭親子手作DIY景點，收錄了超夯的免門票室內景點，不論晴天雨天都能安心出遊！

「宜蘭特色溜滑梯20個」包含大碗公溜滑梯、二層樓溜滑梯、螺旋溜滑梯、磨石子溜滑梯，還有宜蘭特色溜滑梯飯店，小孩子超開心

 

精選80個人氣室內景點，包含雨天約會地點、室內遊樂園、夏天有冷氣的好地方，搭配宜蘭二日遊行程建議

精選TOP 40熱門親子景點推薦，包含玩水秘境、免門票公園、觀光工廠、親子餐廳到戶外農場通通有！

 

宜蘭最新的溫泉、冷泉、溪水、湧泉、海邊等多樣化玩水景點，從免費景點到私房秘境，戲水、泡湯、踏浪一次滿足

你會需要的宜蘭景點優惠券

以上是紫色微笑大鼻南包子饅頭專賣店文章推薦給你知道。

