跨年看101煙火首選！信義區君曜雞湯，人蔘花膠湯頭濃醇。

台北信義區新開幕「君曜雞湯」，被譽為雞湯界 LV。主打耗時一天一夜慢燉的人蔘花膠全雞金湯，搭配頂級和牛與活海鮮。鄰近台北 101，跨年可觀賞煙火，還有 16 人 KTV 包廂，是聚餐慶生的頂級選擇。

有著「雞湯界 LV」美譽的君曜雞湯，其姊妹店強勢插旗台北信義區。這間甫開幕的頂級鍋物餐廳，鄰近捷運台北 101/世貿站，交通位置極佳。店內裝潢走時尚中國宮廷風，環境寬敞舒適，並設有具備 KTV 功能的 16 人大包廂。這裡最引以為傲的，莫過於那耗時一天一夜細火慢燉的「人蔘花膠全雞金湯」，湯頭濃醇芳香、膠質滿滿。搭配日本 A5 和牛、現流活海鮮等奢華食材，以及豐富的炸物與調酒，絕對是歲末年終聚餐、慶生或跨年觀賞煙火的最佳首選。

萬古燒陶鍋鎖鮮，金湯濃郁膠質滿

鎮店之寶「人蔘花膠全雞金湯」一上桌便氣勢非凡。金黃色的湯頭以人蔘、花膠、冬蟲夏草、金華火腿、干貝等十多種珍貴食材與老母雞慢火熬煮而成。店家特別選用傳承 200 年工藝的日本「萬古燒」陶鍋盛裝，利用其極佳的熱循環特性鎖住雞湯最鮮美的原味。服務人員會先盛上一碗原湯，入口人蔘味淡雅不搶戲，濃郁的膠質在唇齒間留下芳香。隨後將全雞撈起分切，選用的台灣白玉土雞肉質鮮嫩彈牙，即便是雞胸部位也絲毫不乾柴。

頂級和牛霜降豬，肉質細嫩油花美

在肉品選擇上，君曜雞湯展現了極高規格。「A5 日本和牛」纖維細緻，加熱後散發獨特奶油香氣，入口即化；「M9 澳洲和牛」則擁有藝術般的大理石紋，兼具肉香與軟嫩口感；「Prime 無骨牛小排」肥瘦比例完美，鮮甜不膩。不吃牛的朋友也有頂級選擇，「國宴荷柏霜降豬」肉質優良，同樣能滿足挑剔的味蕾。

海鮮盛合十種料，活龍蝦買一送一

海鮮控來到這裡絕對大呼過癮！除了近期推出的「活龍蝦御盛」買一送一，龍蝦肉質晶瑩剔透、海味圓潤飽滿外，絕對不能錯過「君曜海鮮盛合」。這一大盤匯集了菲力鮭魚、鮑魚、花枝、白蝦、蛤蜊、鮮蚵、鱸魚、干貝、扇貝、小卷等多達十種新鮮食材。將這些海味放入濃郁雞湯中涮煮，不僅提升了鮮度，更讓雞湯多了層次豐富的海洋鮮甜，是極致的「鮮上加鮮」體驗。

綜合菜盤十多種，手工蛋餃蛋香濃

在大口吃肉之餘，配菜也毫不馬虎。「綜合菜盤」選用多達十多種的新鮮時蔬，放入雞湯煮至收汁，蔬菜吸滿了金黃湯頭的精華，入口盡是鮮甜美味。火鍋料部分首推「手工蛋餃」，充滿手作溫度的蛋皮結構紮實，久煮不易破皮，每一口都能吃到明顯的蛋香與肉餡的完美平衡，是識貨饕客必點的單品。

膠原鮮蝦鑲油條，主廚炸物下酒菜

除了火鍋，主廚的特色炸物也是餐桌上的亮點。「膠原鮮蝦鑲油條」將蝦漿鑲入油條中炸至酥脆，外層微濕潤、中層脆口、內餡彈牙，層次豐富；「主廚鹽酥小卷」結合避風塘風味，大量的蒜酥與豆酥香氣逼人，小卷鮮嫩 Q 彈；「酥炸台式肥腸」處理得宜，塞入青蔥後油炸，蔥的水分中和了油脂膩感，搭配胡椒鹽提鮮，是絕佳的下酒好菜。

聖誕女郎派對嗨，生啤暢飲慶佳節

為了迎接開幕與年末佳節，君曜雞湯推出了多項精彩活動。12 月每週五晚間舉辦聖誕女郎派對，平安夜更加碼演出，現場還有互動遊戲送好禮。飲品方面，調酒第二杯半價、麒麟生啤酒買一送一等優惠，讓聚餐氛圍更加熱絡。無論是想要大口吃肉喝酒，還是與親朋好友在優雅的包廂中歡唱 KTV，這裡都能滿足各種聚會需求，尤其跨年夜還能走到店門口欣賞 101 煙火，是信義區不可多得的聚餐聖地。

君曜雞湯

地址：台北市信義區信義路四段393號

電話：02-2722-8585

營業時間：週一至週日，11:30~22:30

