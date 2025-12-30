羅東必吃煲仔菜、串燒、熱炒！函館居酒屋高CP值家庭、朋友聚餐、深夜食堂首選。

厭倦了傳統居酒屋的喧囂？ 位於羅東火車站旁的「函館居酒屋」將顛覆你對日式餐館的想像！這裏不只串燒、熱炒，更有獨家創意「煲仔菜」定食，這裡獨創了將主菜、小菜、湯品完美結合的日式煲仔菜定食，吃飽吃巧都可以，而且店家以溫馨的家庭式日式食堂氛圍加上高CP值平價美食。真的一吃就被圈粉了，不論家庭、朋友聚餐、朋友小酌都適合，加上營業時間至晚上12:00，也是很棒的深夜食堂哦 ( 目前也有中午時段12/15 起午餐時段 11:30～14:00｜煲仔菜套餐＋部分餐飲，🔥 目前試賣期間享 85 折優惠（限內用）活動至2026年2月10號)

名稱：函館居酒屋

地址：宜蘭縣羅東鎮站東路201號 (羅東後火車站、斜對面是村卻國際溫泉酒店)

營業時間：17:30-00:00

公休日 : 周三、周四

電話： 03 955 8299

函館居酒屋｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入「函館居酒屋」即可到達

停車場：無停車場，店家門口及路邊白線內臨時停車尚可

函館居酒屋｜菜單價位

這裏的人氣明星菜色是煲仔菜!!

其他的是串燒/燒烤，熱炒、湯品、還有獨家的炒泡麵，選擇非常多樣，可以滿足不同的消費族群

而且價位也親民合理哦

函館居酒屋｜空間環境

函館居酒屋位於羅東火車站後站，斜對面就是村卻國際溫泉酒店，地點非常便利

一到門口看到天花板上掛滿五彩繽紛的燈籠，很有到了越南會安的感覺。把夜晚妝點的很熱鬧

特別是夜裏看到這些燈飾真的給人一種溫暖、喜氣的感覺

如果天氣好的話，坐在半戶外的空間氣氛會很棒

每年跨年時，村卻酒店會放煙火，這裏也會擠滿人潮，一面用餐，一面享受看煙火，真的很愜意

這個室內用餐空間分為兩部份

這間木質調的空間，很有日式家庭食堂的感覺

另一個空間有大圓桌及長方桌，適合用餐人多時的聚餐

特別的是這裏有個好幾百吋的投影螢幕，可以許多朋友一面用餐，一面看電視或球賽，一起嗨! 一定非常過癮

飲料櫃，酒精飲料、非酒精飲料都有( 開車不喝酒、未成年請勿飲酒)

串燒、 丼物、煲仔菜

函館居酒屋｜心得評價

一直以為居酒屋裏只有搭配酒品的菜色，但這裏卻有多道的的煲仔菜 ( 小菜、湯品、白飯) 適合家庭用餐

花雕嫩雞煲 (煲仔飯)

花雕嫩雞煲可算是份定食的概念! 這裏和一般的廣式煲仔飯有點不同

主角是煲仔菜+配角是( 小菜、湯品、白飯)

花雕嫩雞煲仔飯結合了廣式煲仔傳統與江浙花雕香氣的經典美味。它的獨特之處在於隨著蒸氣昇華的陳年酒香，以及雞肉與砂鍋碰撞出的多層次口感

不過，還是要來說說這迷人的主菜!!

鮮嫩帶Q勁的雞肉與的的醬汁結合，加上花雕酒揮發後轉為一種濃郁且帶著微甜的醇厚香氣，隨著砂鍋的熱度，香氣撲鼻而來

真的太棒了，而且鹹鮮回甘的醬汁是一種深邃的鹹甜滋味，是整碗飯的靈魂。

而且砂鍋的魔力在於導熱均勻散熱慢。而且就算飯、菜都吃完，砂鍋還有餘溫能持續鎖住醬汁的香氣

讓每一口都很完美

湯品和小菜也不馬虎哦

吃這道的時候，記得一定要把醬汁倒一點在在白飯中，讓入口的每一粒米都被醬汁包裹

保證吃起來油潤卻不膩口，真的超驚豔的

香菇蛤蜊嫩雞煲

這道菜最迷人之處在於它多層次的鮮甜味，分別來自蛤蜊、香菇和雞肉，三者綜合起來的鮮味化學反應

所以湯汁非常鮮美，美味的像是被「鮮味雞湯」浸泡過一樣

而且這裏的雞肉口感滑嫩帶有Q勁，蛤蜊也選的肥美飽滿，嚐起來超過癮的

就這樣滿滿的一勺就是完全的白飯殺手了!!! 真的很好吃

銷魂牛滷飯

滷肉飯是咱們的國民美食，這裏升級為牛肉版本，讓它成為「平民奢華」美食

這碗飯之所以被冠上「銷魂」二字，真的不是蓋的，入口濃郁、齒頰留香，牛肉含有獨特的「牛油」香氣，讓滷肉飯更具魅力

真的會一口接一口停不下來

海鮮炒烏龍麵

「海鮮炒烏龍麵」無論是在日式居酒屋還是台式快炒店，都是很受歡迎的人氣菜色

小捲的口感紮實且帶有嚼勁。

蛤蜊、蝦子、小捲來自大海的鮮甜融合成鹹甜適中的海鮮醬汁，緊緊包裹在麵條上，讓每一根麵條都帶有濃郁的海味。而且吃起來口感清爽不油膩哦

鳳梨蝦球

提到「鳳梨蝦球」，這可是每家快炒店中必備的國民美食。

金黃的蝦球、鮮黃的鳳梨，再加上五彩繽紛的巧克力米（灑粉），這樣色彩搭配，光看就讓人心情愉悅。

而且酸甜開胃，鹹鮮與酸甜的交織，是一款老少咸宜的大人小孩都會喜歡的料理

蔥爆牛肉

這裏的「蔥爆牛肉」也非常棒，一上桌就聞到那股鑊氣與蔥香、肉香的完全結合。

而且牛肉的口感相當滑嫩入味，不乾不柴，而且蔥也厲害，這道要肉片夾著蔥段一起入口才是完美

這道也很下飯，也絕對是白飯殺手等級的

小卷一夜干

這個小卷，外皮烤的香香酥酥，再沾點蒜末醬油，很有古早味哦

就這樣撕成小小片再沾點醬油，真的很涮嘴哦

三星蔥肉捲

作為一家居酒屋，一定要來點串燒的啊

這道菜將宜蘭在地引以為傲的三星蔥與豬肉片結合，外焦裡嫩、爽脆爆汁，真的是來宜蘭才能吃的到品質這麼好的三星蔥啊

而且烤物沒有經過油炸，所以相對的來的更清爽!!!! 這點大加分!!!

五花金針菇串

五花金針菇串是油脂最豐富的豬五花（或牛五花）與極具咀嚼樂趣的金針菇結合，五花肉的外表烤的焦黃，

金針菇受熱後會出水，與五花肉的油脂結合，咬下去時會有一種「爆汁」的錯覺，加上一口咬下，又「脆」又「嫩」的口感，真的很厲害!!

香酥雞皮串

雞皮原本是不起眼的食材，但透過高溫烘烤，將富含油脂雞皮特性發揮的淋漓盡致，香、酥、脆，口感很棒

難怪有人會形容像是吃「洋芋片」的神奇口感呢

韓式澎澎蒸蛋

這道倒是來這裏才第一次嚐，但也是驚為天人

原來它是韓式料理店中經典菜色之一啊，

這道菜與台式或日式蒸蛋追求的感覺不同，高高的、澎澎的，很像舒芙蕾，特別是剛上桌時、還冒著白煙的模樣，光看就非常療癒

這道入口就感受到濃郁蛋香，口感真的像舒芙蕾般的一樣鬆軟、輕盈，入口即化，真的是色、香、味俱全，真的很有幸福感

如果您正在羅東尋找可以吃飽又吃巧的用餐地點，這裡是非常推薦的選擇！

函館 居酒屋 ｜附近景點美食

