宜蘭必吃美食！宜蘭20間人氣麵包店、宜蘭手工包子店。

說到【宜蘭麵包店】，你第一個想到的是哪一家？其實宜蘭藏著許多低調卻超有實力的麵包與包子名店，從歐式手工麵包、台式老麵包子到每日限量出爐的人氣款，每一家都各有擁護者。本篇精選 宜蘭必買麵包、「宜蘭包子店」，讓你不用踩雷，直接照清單吃就對了。

宜蘭麵包店推薦

★全文分享★ 【立歐廚房】宜蘭貝果麵包店、法式土司早午餐，自家烘焙咖啡豆及手工餅乾甜點果醬 宜蘭早午餐下午茶推薦「立歐廚房 Leoś cafe」是一家位於宜蘭市文化中心旁的早午餐店!! 店

★全文分享★ 【可為烘焙】法國麵粉作成的好吃法式麵包，首推土司、肉桂布里歐、可麗露 「Pain de KAI 可為烘焙」是宜蘭在地的熱門麵包店，推薦特色麵包是土司、肉桂布里歐、可麗