宜蘭必吃美食！宜蘭20間人氣麵包店、宜蘭手工包子店。

說到【宜蘭麵包店】，你第一個想到的是哪一家？其實宜蘭藏著許多低調卻超有實力的麵包與包子名店，從歐式手工麵包、台式老麵包子到每日限量出爐的人氣款，每一家都各有擁護者。本篇精選 宜蘭必買麵包、「宜蘭包子店」，讓你不用踩雷，直接照清單吃就對了。
宜蘭星級飯店推薦：宜蘭30間飯店
宜蘭麵包店推薦
★全文分享★ 【莢麵包】宜蘭冬山麵包推薦！鄉野間文青麵包必吃招牌可蔥，吐司.巧克力貝果.可頌.葉子佛卡夏.乳酪麵包都推薦
「莢麵包」是一家隱身冬山鄉野間的文青麵包店，原本這一帶只是一般的住宅區，實在不是
★全文分享★ 【壯圍沙丘生態園區】芒草咖啡廳、可為麵包，壯圍沙丘地景藝術節、壯圍生活節門票週邊景點美食
壯圍景點推薦》宜蘭「壯圍沙丘生態園區」。不但免門票還有附設免費停車場，「壯圍沙丘
★全文分享★ 【村華麵包店】招牌海鹽奶油捲Q彈愈嚼愈香，高品質歐式麵包控必訪！
宜蘭喜歡高品質歐式麵包的朋友又有新選擇了，「村華麵包店」從新北樹林、三峽搬到宜蘭
★全文分享★ 【沐選】寒沐酒店質感麵包店，甜點好吃、選物好逛，礁溪下午茶新選擇
「沐選」是「寒沐酒店麵包店」。每次來寒沐酒店住宿、或者到礁溪一日遊後，都順便來購
★全文分享★ 【原麥森林烘焙坊】老麵製作無改良劑，招牌吐司、歐式麵包必買｜宜蘭羅東麵包店・下午茶推薦
「原麥森林烘焙坊」現在搬到羅東國華國中旁的巷子裡，雖然不在大馬路上，但其實一點都
★全文分享★ 【奶油麵包餐廳旗艦店】人氣手工麵包專賣！輕食早午餐、下午茶甜點到義式PIZZA通通有
「奶油麵包礁溪旗艦店 」除了是歐式風情的麵包店外，同時也是氣氛很棒的餐廳哦，販售
★全文分享★ 【穀王烘焙坊】南方澳隱藏版咖啡空間＋伴手禮好選擇
「穀王烘焙」南方澳門市樓上悠閒的咖啡空間可欣賞漁港風光，樓下可以選購精緻的伴手禮
★全文分享★ 【立歐廚房】宜蘭貝果麵包店、法式土司早午餐，自家烘焙咖啡豆及手工餅乾甜點果醬
宜蘭早午餐下午茶推薦「立歐廚房 Leoś cafe」是一家位於宜蘭市文化中心旁的早午餐店!! 店
★全文分享★ 【義珍香烘焙坊】爆漿饅頭超有名！不加一滴水鮮奶吐司，人氣必買伴手禮推薦
「義珍香烘焙坊 蘇澳總店」是宜蘭蘇澳地區飄香數十年的老店了，後來隨著雪隧開通，店
★全文分享★ 【逸鄉村冬山總店】必買爆漿饅頭、流淚土司、就是愛蔥、米唐，超好吃
冬山美食推薦》「逸鄉村」是宜蘭特色麵包店及宜蘭伴手禮店中非常特別的一家。「逸鄉村
★全文分享★ 【棗稻田休閒農場】三公頃庭園玻璃屋麵包店、米披薩DIY、油畫吐司，苔球與生態瓶體驗
【棗稻田休閒農場】佔地三公頃，全店預約制，須提前預約。建築榮獲多項建築獎項，有米
★全文分享★ 【十年之后烘焙坊】國王蛋撻、花瓣千層蛋塔正流行，招牌絹吐司口感細緻必買！
宜蘭市美食》「十年之后烘焙坊」是位於宜蘭的超人氣烘焙坊，最近也跟著這股熱潮，推出
★全文分享★ 【藏甜手作坊】一週只開2天老宅甜點店，電影翻滾吧阿信經典場景，古亭穀倉就在旁超好拍
「藏甜手作坊」，是一家每周只開放二天的人氣甜點店，建築本身是壯圍鄉間知名的特色老
★全文分享★ 【可為烘焙】法國麵粉作成的好吃法式麵包，首推土司、肉桂布里歐、可麗露
「Pain de KAI 可為烘焙」是宜蘭在地的熱門麵包店，推薦特色麵包是土司、肉桂布里歐、可麗
宜蘭包子店推薦
★全文分享★ 【大鼻南包子饅頭專賣店】必吃黑豬肉包子、辣梅干，包子饅頭一顆只要 15 元
經過宜蘭市龍潭時，Ben突然說要帶我去吃好吃的「大鼻南包子饅頭專賣店」，我們常買去龍
★全文分享★ 【美津早餐店】必點粉漿蛋餅、現蒸肉包秒殺好好吃
宜蘭隱藏版美食「無名肉包蛋餅早餐店」很出名，連店名也沒有。因為老闆的名字，被稱為
★全文分享★ 【礁溪包子饅頭專賣店】下午三點蒸爐開，現買5個包子2個饅頭，食尚玩家推薦！
每當來礁溪經過「礁溪包子饅頭專賣店」，每一次都是同一個畫面～人潮滿到誇張！下午三
★全文分享★ 【龍潭包子店】宜蘭老店凌晨五點開賣，每顆密封袋包裝才15元 還能宅配好方便
宜蘭包子店推薦》「龍潭包子店」是宜蘭礁溪一帶的人氣包子店 ，凌晨5點開賣就有人排隊
★全文分享★ 【蘇澳無牌肉包】50年無名老店的白泡泡綿綿包子＋獨門甜辣醬，搭配魚丸湯超好吃！
【宜蘭隱藏版美食】「蘇澳無名包子店」，如今被大家暱稱為「無牌肉包」，在在地已經飄
★全文分享★ 【興東包子】羅東老店「興東早點」羅東林場旁新開的包子店
「興東包子」位於羅東林場附近，是羅東鎮知名老店「興東早點」所開的包子外帶店，店內
更多宜蘭美食推薦
精選宜蘭14大必吃美食懶人包，宜蘭好吃的一次打包帶走！
更多宜蘭景點推薦
推薦15間熱門「礁溪平價湯屋」、「飯店高級溫泉湯屋」，順便來礁溪一日遊太好玩了
- ⇒ 礁溪溫泉平價湯屋
宜蘭30間高評價飯店、住宿名單出爐！從五星級酒店、溫泉飯店、親子飯店溜滑梯房型、宜蘭玩水飯店，到可以看海的海景旅店、電動車民宿通通有！
最強宜蘭景點懶人包跟著在地人來玩，超過100個宜蘭景點，鄉鎮分類找這篇就對了！
- ⇒ 宜蘭景點推薦
精選80個人氣室內景點，包含雨天約會地點、室內遊樂園、夏天有冷氣的好地方，搭配宜蘭二日遊行程建議
- ⇒ 宜蘭室內景點推薦
精選TOP 40熱門親子景點推薦，包含玩水秘境、免門票公園、觀光工廠、親子餐廳到戶外農場通通有！
- ⇒ 宜蘭親子景點
宜蘭最新的溫泉、冷泉、溪水、湧泉、海邊等多樣化玩水景點，從免費景點到私房秘境，戲水、泡湯、踏浪一次滿足
你會需要的宜蘭景點優惠券
延伸閱讀
- 【2026宜蘭美食推薦】50間宜蘭異國料理餐廳，定食簡餐、庭園城堡餐廳全收錄
- 【羅東林場一日遊】十大必玩景點！kids扣屋.森林鐵道.車廂咖啡館.日式木造屋，環池步道輕鬆好走
- 【2026宜蘭必吃美食】宜蘭20間人氣麵包店＋宜蘭手工包子店
- 【龍潭包子店】宜蘭老店凌晨五點開賣，每顆密封袋包裝才15元 還能宅配好方便
- 【莢麵包】宜蘭冬山麵包推薦！鄉野間文青麵包必吃招牌可蔥，吐司.巧克力貝果.可頌.葉子佛卡夏.乳酪麵包都推薦
- 【棗稻田休閒農場】三公頃庭園玻璃屋麵包店、米披薩DIY、油畫吐司，苔球與生態瓶體驗
宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點