台中模範街黃家園蒸餃，飲料免費喝到飽，皮薄多汁銅板價。

「黃家園蒸餃館」是在地人氣爆棚的老字號飯館。主打皮薄多汁的蒸餃與大份量炒飯，內用更享飲料免費無限暢飲。

位於台中西區模範街的「黃家園蒸餃館」，一直以來都是在地生意極好的老字號名店。許多人經過看到滿滿的人潮，常誤以為這是適合多人聚餐的合菜館而卻步，但其實這裡對單身用餐者非常友善，二樓用餐區常見單身女性或上班族獨自前往享用美食。店內除了招牌的現蒸蒸餃外，充滿鍋氣的炒飯與炒麵也是饕客必點。最令人讚賞的是，內用竟然提供飲料免費無限暢飲，在萬物齊漲的年代，這樣的平價美味與佛心服務，難怪還沒到正餐時間就已經湧現排隊人潮。

模範街人氣老店，先結帳上樓免久候

店家位置就在模範街 48 號，大門口擺放著菜單，點餐流程是先在一樓櫃台點餐結帳，再上二樓入座。一樓主要是半開放式廚房與外帶區，經過時隱約能看見爐火大火翻炒的景象，廚師們的手從未停過。雖然排隊人潮眾多，但因店家動作俐落且翻桌速度極快，通常不需要等候太久就能入座。二樓的用餐空間寬敞明亮，牆上掛著蒸籠作為裝飾，既貼切又帶點懷舊氛圍，是個舒適的庶民食堂。

內用飲料免費暢飲，醬料區辣菜脯必加

黃家園蒸餃館最大的賣點之一，就是內用提供冷飲免費無限供應，這在炎熱的夏天或是吃完熱食後絕對是一大享受，也難怪被許多網友大讚超值。餐具與醬料皆採自助式，醬料區準備得相當齊全，除了基本的醬油、醋、生薑絲之外，還有口感爽脆的「辣菜脯」。敢吃辣的朋友強烈建議裝一點來搭配，鹹香微辣的滋味非常開胃，無論是配蒸餃或是拌入炒飯中都非常對味。

招牌蒸餃皮薄多汁，肉鮮味美懷舊風

既然店名叫做蒸餃館，招牌的「蒸餃」絕對是必點品項。一籠 8 顆售價 60 元，外觀一看就知道是手工捏製，餃皮桿得相當薄透。一口咬下，鮮甜的肉汁隨即溢出，內餡調味恰到好處，吃得到豬肉本身的鮮甜而沒有過多複雜的香料味。這種簡單卻雋永的味道，帶有一種令人懷念的老式外省餃子館風味，讓人感到相當熟悉且滿足，是會讓人想一顆接一顆停不下來的好味道。

酸辣湯需自助調味，炒飯鍋氣足人氣高

這裡的「酸辣湯」走的是清淡路線，端上桌時僅有勾芡、蛋花與少許肉絲，沒有預先加入過多的蔥花、香菜或胡椒。建議大家依照個人口味，前往醬料區自行添加醋、辣油或胡椒粉，特製出專屬的風味。除了蒸餃，現場也有許多人點炒飯與炒麵，看著那堆得像小山一樣的大份量，以及聞得到的濃厚鍋氣，相當誘人。吃飽後若還有時間，不妨順道造訪隔壁的「冰穀咖啡館」，外帶一杯好咖啡延續美好的用餐心情。