> 美食 > 台中模範街黃家園蒸餃，飲料免費喝到飽，皮薄多汁銅板價。

台中模範街黃家園蒸餃，飲料免費喝到飽，皮薄多汁銅板價。

ONE ART Taipei 2026 藝術台北tiger Walker 玩樂季台中美食台中餐廳台中蒸餃蒸餃推薦
2025-12-31 15:30文字：papa 
papa

papa

「黃家園蒸餃館」是在地人氣爆棚的老字號飯館。主打皮薄多汁的蒸餃與大份量炒飯，內用更享飲料免費無限暢飲。

位於台中西區模範街的「黃家園蒸餃館」，一直以來都是在地生意極好的老字號名店。許多人經過看到滿滿的人潮，常誤以為這是適合多人聚餐的合菜館而卻步，但其實這裡對單身用餐者非常友善，二樓用餐區常見單身女性或上班族獨自前往享用美食。店內除了招牌的現蒸蒸餃外，充滿鍋氣的炒飯與炒麵也是饕客必點。最令人讚賞的是，內用竟然提供飲料免費無限暢飲，在萬物齊漲的年代，這樣的平價美味與佛心服務，難怪還沒到正餐時間就已經湧現排隊人潮。

模範街人氣老店，先結帳上樓免久候

店家位置就在模範街 48 號，大門口擺放著菜單，點餐流程是先在一樓櫃台點餐結帳，再上二樓入座。一樓主要是半開放式廚房與外帶區，經過時隱約能看見爐火大火翻炒的景象，廚師們的手從未停過。雖然排隊人潮眾多，但因店家動作俐落且翻桌速度極快，通常不需要等候太久就能入座。二樓的用餐空間寬敞明亮，牆上掛著蒸籠作為裝飾，既貼切又帶點懷舊氛圍，是個舒適的庶民食堂。

內用飲料免費暢飲，醬料區辣菜脯必加

黃家園蒸餃館最大的賣點之一，就是內用提供冷飲免費無限供應，這在炎熱的夏天或是吃完熱食後絕對是一大享受，也難怪被許多網友大讚超值。餐具與醬料皆採自助式，醬料區準備得相當齊全，除了基本的醬油、醋、生薑絲之外，還有口感爽脆的「辣菜脯」。敢吃辣的朋友強烈建議裝一點來搭配，鹹香微辣的滋味非常開胃，無論是配蒸餃或是拌入炒飯中都非常對味。

招牌蒸餃皮薄多汁，肉鮮味美懷舊風

既然店名叫做蒸餃館，招牌的「蒸餃」絕對是必點品項。一籠 8 顆售價 60 元，外觀一看就知道是手工捏製，餃皮桿得相當薄透。一口咬下，鮮甜的肉汁隨即溢出，內餡調味恰到好處，吃得到豬肉本身的鮮甜而沒有過多複雜的香料味。這種簡單卻雋永的味道，帶有一種令人懷念的老式外省餃子館風味，讓人感到相當熟悉且滿足，是會讓人想一顆接一顆停不下來的好味道。

酸辣湯需自助調味，炒飯鍋氣足人氣高

這裡的「酸辣湯」走的是清淡路線，端上桌時僅有勾芡、蛋花與少許肉絲，沒有預先加入過多的蔥花、香菜或胡椒。建議大家依照個人口味，前往醬料區自行添加醋、辣油或胡椒粉，特製出專屬的風味。除了蒸餃，現場也有許多人點炒飯與炒麵，看著那堆得像小山一樣的大份量，以及聞得到的濃厚鍋氣，相當誘人。吃飽後若還有時間，不妨順道造訪隔壁的「冰穀咖啡館」，外帶一杯好咖啡延續美好的用餐心情。

黃家園蒸餃館

地址：臺中市西區模範街48號
電話：04-23021113
營業時間：10:30–13:30, 16:30–20:00 (週六休）

延伸閱讀

    提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
    延伸閱讀
    點水樓林口店冠軍小籠包吃到飽！小籠包控必衝3980元四人合餐，原味、九層塔、XO醬小籠包無限續點。
    點水樓林口店冠軍小籠包吃到飽！小籠包控必衝3980元四人合餐，原味、九層塔、XO醬小籠包無限續點。
    編輯 李維唐
    台中夜市必吃的銅板美食！旱溪週二限定「白玉烤梨」爆紅排隊甜品，整顆燉梨暖心又暖胃。
    台中夜市必吃的銅板美食！旱溪週二限定「白玉烤梨」爆紅排隊甜品，整顆燉梨暖心又暖胃。
    捲毛阿偉
    新竹鮮味炸雞新開幕！十元雞翅超佛心，必搭手打凍檸茶解膩。
    新竹鮮味炸雞新開幕！十元雞翅超佛心，必搭手打凍檸茶解膩。
    京少
    西門町美食推薦！佐藤精肉店 白飯吃到飽超划算、藏身萬年大樓，台北超強燒肉丼在這。
    西門町美食推薦！佐藤精肉店 白飯吃到飽超划算、藏身萬年大樓，台北超強燒肉丼在這。
    記者 蕭芷琳
    台北老派約會餐廳首選！波麗路18盎司牛排 烤雞雙人套餐吃超飽，大稻埕約會去。
    台北老派約會餐廳首選！波麗路18盎司牛排 烤雞雙人套餐吃超飽，大稻埕約會去。
    編輯 鄭雅之
    加入窩客島line好友搶看限時優惠
    加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
    加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
    在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
    相關商家

    黃家園蒸餃館

    台中市西區模範街16號
    4