宜蘭亞典菓子工場免門票，咖啡氣泡水無限暢飲、年輪蛋糕試吃，伴手禮首選。

宜蘭超人氣室內景點「亞典菓子工場」，免門票即可入館，還享咖啡、氣泡水無限暢飲，是採買伴手禮的絕佳去處。

來到宜蘭旅遊，若是遇到下雨或想找個中繼站休息，絕對不能錯過位在宜蘭市與礁溪交界處的「亞典菓子工場」。這裡不僅是宜蘭人氣爆炸夯的觀光工廠，更以「免門票」的佛心經營模式吸引無數遊客。園區內備有超大停車場，停車相當便利。最令人讚賞的是，入館後竟然能免費享用無限暢飲的黑咖啡與氣泡水，還能透過大片玻璃櫥窗欣賞療癒的蛋糕製作過程，並提供多樣商品試吃，是個有吃又有拿的高CP值景點。

免門票暢飲咖啡，氣泡水無限供應

亞典菓子工場最吸引人的亮點，莫過於其大方的待客之道。入館完全免門票，館方還貼心規劃了寬敞的休息區，並提供免費的黑咖啡與氣泡水供遊客無限暢飲。在旅途中能有個地方坐下來歇歇腳、喝杯涼飲或熱咖啡，真的是一種小確幸。這樣的佛心服務，也讓這裡成為許多遊覽車與自由行旅客必停的休憩站，人氣始終居高不下。

透明櫥窗看製程，銅鑼燒年輪蛋糕

走進販售區，映入眼簾的是超大的透明玻璃櫥窗。遊客可以近距離觀賞師傅們現場製作銅鑼燒與年輪蛋糕的過程。看著銅鑼燒在煎盤上成形、年輪蛋糕一層層烘烤冷卻，畫面相當療癒且具教育意義。館內還有一座可愛的「年輪小火車」裝置藝術，原本是熱門的拍照打卡點，但因為人潮實在太多，想卡位拍照往往需要一點運氣與耐心。

伴手禮試吃大方，必買年輪乳酪塔

來到這裡當然不能空手而歸，亞典菓子工場販售各式各樣的品牌糕餅與伴手禮。館方對於試吃相當大方，現場不時提供各種商品的試吃服務，喜歡再買完全不強迫推銷。招牌必買的當然是工法繁複的「年輪蛋糕」，口感紮實綿密；此外，現場販售的冰淇淋以及濃郁的「乳酪塔」也是人氣商品，非常適合買來當作旅途中的點心或帶回家與親友分享。

順遊山寨村龍潭湖，景點串連好方便

亞典菓子工場的地理位置極佳，周邊景點相當豐富。參觀完後，步行即可抵達隔壁充滿特色的「宜蘭窯烤山寨村」。若開車移動，鄰近還有風景優美的龍潭湖、適合親子的潭酵天地觀光工廠、橘之鄉蜜餞形象館以及宜蘭忍者村等。無論是安排礁溪泡湯行程，或是往宜蘭市區探索美食，這裡都是安排一日遊最佳的順遊中繼站。