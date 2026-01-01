宜蘭窯烤山寨村免門票，巨型赤鬼造景必拍，招牌惡棍麵包伴手禮。

宜蘭窯烤山寨村免門票參觀，館內巨型赤鬼妖怪造景吸睛，招牌七十公分惡棍麵包更是必買的人氣伴手禮。

位於宜蘭市與礁溪交界處的「宜蘭窯烤山寨村」，緊鄰知名的亞典菓子工場，是許多遊客來到宜蘭會順道造訪的景點。這裡多年前曾是爆紅的熱門打卡點，雖然隨著時間推移，戶外設施略顯老舊，人潮也不若以往洶湧，但憑藉著獨特的日式妖怪主題與「免門票」的優勢，依然吸引不少旅人駐足。園區附設寬敞的免費停車場，非常適合開車族群將此地作為購買伴手禮或短暫休憩的中繼站，體驗一場充滿趣味的妖怪村探險。

昔日打卡熱點，巨型赤鬼妖怪必拍

走進室內，最引人注目的莫過於那矗立在中央的巨大紅色赤鬼造景。這隻手持巨大惡棍麵包的妖怪，氣勢驚人且充滿張力，是山寨村最經典的標誌，也是遊客來此必拍的打卡熱點。儘管戶外區域的部分遊樂設施已停止運作，略帶廢墟感，但館內濃厚的日式村寨氛圍與特色裝潢，仍舊保留了幾分當年的風采。對於初次造訪的遊客或親子家庭來說，這裡獨特的視覺風格依然相當具有吸引力，是個能輕鬆拍照留念的特色空間。

必買惡棍麵包，七十公分蒜味乳酪香

來到窯烤山寨村，絕對不能錯過這裡的招牌美食——「惡棍麵包」。這款長達 70 公分的軟法麵包，不僅造型搶眼逗趣，更與赤鬼手中的武器相互呼應。除了原味，店內也販售蒜味乳酪等口味，麵包體帶有嚼勁且香氣十足。此外，館內也轉型為豐富的伴手禮販售區，提供各式糕餅、零嘴與特色點心。雖然現在以商品販售為主，但若想尋找具話題性又好吃的宜蘭名產，這裡依然是不錯的採購選擇。

順遊亞典菓子，龍潭湖忍者村一日遊

山寨村的地理位置極佳，參觀結束後，步行即可抵達隔壁提供免費咖啡與年輪蛋糕試吃的「亞典菓子工場」，一次攻略兩個免門票景點。若開車移動，鄰近還有風景優美的龍潭湖風景區、適合親子同樂的宜蘭忍者村、潭酵天地觀光工廠以及橘之鄉蜜餞形象館等。豐富的周邊景點讓這裡成為串連礁溪與宜蘭市區遊程的最佳樞紐，輕鬆就能安排出充實的一日遊行程。

宜蘭窯烤山寨村

營業時間：09:00-18:00

營業地址：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路140號

營業電話：03-928-9933

