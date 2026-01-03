台中少見重慶老火鍋！十三涮道地川味熱炒，麻辣鐵鍬海鮮上桌超狂視覺感。

走進台中豐原的這一鍋麻辣香氣，真的會讓人瞬間有種「被帶出國」的錯覺。十三涮重慶老火鍋不是走浮誇路線，而是那種一聞就知道很有底子的狠角色。老闆娘把記憶裡最熟悉的家鄉味，原汁原味搬來台灣，湯底以多種辛香料與中藥材慢火熬煮，香氣層層堆疊，入口溫潤帶辣，卻不刺激、不死鹹，辣得很舒服，越煮越迷人，完全就是重慶老火鍋該有的靈魂模樣。

更讓人驚喜的是，十三涮不只專心把鍋煮好，桌上還能同時吃到道地川味熱炒。從爽脆酸辣的馬鈴薯絲，到香氣逼人的火爆肥腸，每一道都很有存在感；其中那道端上桌氣勢滿滿的「麻辣鐵鍬海鮮」，直接把四川的辣勁與鮮味一次拉到最高點，成為不少老饕來訪必點的招牌。這裡不只是吃鍋，更像是一場完整的四川味覺旅行。

十三涮重慶老火鍋位置就在台中豐原的豐原大道六段上，這區域很好停車，所以就算是人多聚餐來這也不用擔心停車的問題唷！！

除了室內用餐空間，十三涮最讓人驚喜的是戶外庭園區有個星空屋包廂。夜晚點燈後，微風搭配暖黃燈光，邊吃麻辣鍋邊抬頭看星空，氛圍感直接拉滿，完全顛覆大家對「重慶老火鍋」的想像。

室內氛圍走的是古色古香的中式風格，且櫃檯旁的冰淇淋、醬料區、白飯、鴨血豆腐等都是免費提供的自助吧～ 只有冷藏內的酒水需另計！

十三涮的用餐空間規劃得相當彈性，座位分為兩大區域，既有適合多人聚會的大圓桌，也有剛剛好的四人桌配置。不論是朋友相約熱鬧吃鍋、家庭聚餐，或是下班後小酌放鬆，都能找到適合的角落。整體環境寬敞不壓迫，動線流暢，搭配沉穩中帶點氛圍感的設計，讓人可以安心坐下來，好好吃鍋、慢慢聊天，享受屬於自己的麻辣時光。

十三涮的菜單選擇相當豐富，無論想單點自由搭配，或是依照用餐人數選擇套餐都很合適。自助吧更是誠意滿滿，鴨血、豆腐、王子麵、冬粉通通無限供應，飲料、咖啡與冰淇淋也都能盡情享用，吃完整套真的很有飽足感。



基本消費為鴛鴦鍋 2 人 $300，2 人以上每人 $130，兒童 130 公分以下只要 $30，用餐時間為 2 小時。除了火鍋本身，店內的「麻辣鐵鍬海」系列更是招牌亮點，像是川味熱炒的嗆馬鈴薯絲、火爆肥腸、水煮牛肉、番茄魚等，幾乎道道都是必點。也難怪十三涮能成為台中少見、結合重慶老火鍋與川菜熱炒的超人氣名店。

醬料區有將近２０種醬料提供給大家，小凉拍攝當下還有些還沒有擺上，如果你想要來到道地的口味，不妨請教親切的老闆娘該如何調製唷！

以下醬料就是老闆娘幫我們介紹的如何沾取的搭配的醬料，但說真的小凉吃麻辣鍋通常是不沾醬，因為味道已經夠了XD

自助吧的鴨血與豆腐都可以自行拿取，但吃多少拿多少、不夠再來拿即可(以不浪費為原則)，拿好的鴨血豆腐建議你們一定要再放入麻辣鍋內煮一下、讓味道更入味唷！

重慶老火鍋必須搭配的食材有豬腦花、毛肚、鴨腸、牛三寶、脆黃喉、但也是要依照個人的喜好來決定啦！比較讓人想不到的是這裡竟然有滑嫩溫體牛肉、且綜合手工丸的口味是香菜花枝丸與荸薺豬肉丸呢

十三涮主打的是經典的重慶老火鍋鴛鴦鍋，一邊是清甜耐煮的大骨湯，另一邊則是重慶麻辣鍋。特別的是，所有辛香料都集中放在鍋中央的圓形香料槽中，煮的過程中不會到處漂浮，入口時只留下純粹的湯香，不會撈到滿嘴香料渣，這點真的很加分。

麻辣鍋以牛油為基底，融合店家特製比例的20多種天然辛香料與中藥材，辣而不燥、麻得有層次，香氣一上桌就很有重慶火鍋的氣勢。如果不吃牛油也不用擔心，點餐時先告知，店家也能貼心調整成無牛油版本。麻辣湯頭喝起來溫潤順口，香辣卻不死鹹、不嗆喉，越煮越有深度，完美呈現重慶老火鍋該有的層次感與靈魂滋味。

不吃辣的朋友就專注在這大骨湯頭準沒錯！！

當月壽星免費贈送同桌一人一隻大白蝦，就算訂位時忘了，現場出示證件告訴店家也沒問題喔！

想不到吧！在麻辣鍋內可以吃到當日新鮮的滑嫩溫體牛肉，且這厚度去筋都是店家自己手工切的喔！

溫體牛肉在麻辣鍋裡輕涮就起鍋，帶點粉色的色澤熟度剛剛好，口感嫩到幾乎不用咬，肉汁在嘴裡散開，搭著麻辣鍋的麻香與牛油香氣，真的很犯規。

綜合手工丸的口味是香菜花枝丸與荸薺豬肉丸。荸薺豬肉丸(上方)入口紮實卻不乾，咬下去能感受到荸薺的清脆水潤，替豬肉增添爽口層次，越嚼越有自然甜味，很耐吃。

手工香菜花枝丸是真的能吃到明顯的花枝塊，不是只有香氣而已。下到麻辣鍋裡煮，辣香反而把香菜的草本香氣整個逼出來，越煮越香。入口先是彈嫩的丸子口感，接著咬到花枝的脆感，多了層次變化，尾韻帶點香菜的清香，麻辣鍋底完全是神助攻。

鴨腸下麻辣鍋真的要快，輕涮幾下、捲起來就可以起鍋。煮得剛好的鴨腸口感脆彈又爽口，麻辣湯香完整巴在表面，咬下去是清脆不帶腥的口感。要是煮太久，脆度會慢慢消失，反而變得偏韌，所以這一道就是講求「快狠準」，熟了就吃，最好吃。

毛肚在菜單上有特別標註「下鍋九秒即可食用」，如果怕算秒數，其實記住一個口訣就好——七上八下，涮完就能吃。熟度剛剛好的毛肚，入口是清脆中帶點彈性，越嚼越有爽感，麻辣湯香完整附著卻不搶戲；一旦煮過頭，脆度就會立刻流失，所以這一道真的就是快起鍋、快入口，最好吃。

來到十三涮重慶老火鍋，絕對不能錯過這道超狂又超有視覺效果的「麻辣鐵鍬海鮮／蛤仔呼叫蝦」2人份。菜單上寫著2人份，但你看看這份量，光看就覺得誇張到不行！裡面基本配料有鮮蝦、肥美蛤蜊，再搭上木耳、馬鈴薯、小黃瓜等當季時蔬，大火快炒後，麻辣香氣瞬間竄上鼻尖，光聞就讓人忍不住流口水。如果你還想加更多海鮮或其他配料，也可以在點餐時再加購，想吃什麼自己加，吃得超爽！

而且這道料理不只是單吃很有勁、更是超級下飯、下酒料理呢

（未滿18歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒）

豬腦花是姊妹去過重慶後，一看到十三涮的菜單就立馬喊要點的配料之一。她說：「我在大陸重慶就是這樣吃的啦！」帶著滿滿回憶感，點這道就像把重慶的味道直接搬到桌上！！

姊妹說這一口下去麻辣湯香和滑嫩口感完美交融，吃起來真的很有代入感。

吃肉吃海鮮，當然也少不了時蔬的加持，高麗菜、大白菜、茼蒿以及老油條～

火爆肥腸是來到十三涮必吃的招牌熱炒川菜之一唷！

肥腸先炸過，外層微酥，再大火快炒搭配大量乾辣椒和蔥段，香氣瞬間爆開。咬下去彈Q有嚼勁，肥而不膩，每一口都過癮十足！

嗆馬鈴薯絲的口感爽脆、清脆帶勁，咬下去立刻感受到馬鈴薯的自然香甜，更是經典的四川家常小菜。熱炒上桌配著火鍋一起吃，整桌的豐富感立刻提升～

吃火鍋少不了綜合菇類有香菇、金針菇以及杏鮑菇。

紅薯粉建議煮五分鐘即可！

紅薯粉下到麻辣鍋裡煮熟，口感滑溜Q彈，吸滿麻辣湯汁，每一口都帶著香麻滋味。更好玩的是，你還可以加入自己喜歡的配料，調製出專屬的酸辣粉，酸辣、麻香一次滿足，吃起來超有樂趣！

來自四川的魔芋需煮２０分鐘以上。

放入麻辣鍋中煮後，口感依舊彈嫩有勁，帶著微微Q滑感，是涮鍋裡的低熱量好選擇。

總之，來到十三涮，不管是麻辣鍋、鴛鴦鍋，還是各種手工丸子、麻辣鐵鍬海鮮、火爆肥腸、嗆馬鈴薯絲，甚至紅薯粉、魔芋，通通都是一口接一口停不下來的魅力。每道食材都能在麻辣湯底中展現不同層次的口感和香氣，麻辣夠味又不死鹹，配上滿滿的海鮮、丸子或熱炒，整個用餐過程充滿儀式感又有趣味感。無論是姊妹聚餐、家庭聚會，還是想重溫重慶風味，這裡都能滿足你的味蕾，每一口都讓人忍不住想說：下次還要再來！

十三涮重慶老火鍋

電話：0981-797 882

地址：台中市豐原區豐原大道六段469號

營業時間 ：星期一、三、四 17：30-22：00

星期二、五 11：00-15：00 ，17：30-22：00

假日 11：00-22：00、公休日 : 不定期公休

臉書粉絲頁：十三涮四川料理

