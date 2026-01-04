台中東區胡同兒甜點，北京古風青花椒巴斯克，寵物友善下午茶。

台中東區「胡同兒」主打北京古風氛圍，必吃獨特青花椒肉鬆巴斯克，是寵物友善的下午茶好去處。

隱身於台中東區自強街的「胡同兒.dessert」，是一間充滿濃厚北京胡同韻味的特色甜點店。店門口擺放著悠閒的竹藤椅，木質招牌在陽光下顯得格外溫暖，雖然空間不大，卻將中式復古美學濃縮於此。這裡不僅提供獨特的中國老茶與花香特調咖啡，更是寵物友善空間。老闆熱情好客，樂於分享茶的故事，讓人彷彿置身於老北京的午後時光，是與閨蜜好友享受愜意下午茶的絕佳選擇。

台中東區北京胡同風，寵物友善好愜意

店家位於熱鬧的自強街上，周邊交錯著在地小吃與民宅，門口的木頭招牌與透明櫥窗透出溫暖的氣息。推開木門，雖然室內空間小巧精緻，但處處充滿巧思，隨處可見的虎爺擺飾與中式元素，完美營造出北京胡同的古樸韻味。這裡也是寵物友善餐廳，非常歡迎帶著毛小孩一同前來，坐在專屬的席位上，感受陽光灑落的悠閒氛圍，與熱情的老闆閒話家常，度過一個充滿溫度的午後。

鳳凰單樅鴨屎香回甘，手沖熱茶無限續

來到胡同兒，絕對不能錯過這裡的特色中國茶。老闆對於茶葉品種有著獨到見解，樂於分享老茶樹的故事。點一壺「鳳凰單樅鴨屎香」，老闆會先進行專業的沖悶取茶儀式，再將茶湯端上桌。隨茶附上復古熱水壺讓客人自行回沖，那天我們回沖了三、四回，茶韻依然甘醇。喜歡咖啡的人則推薦「桂花茉莉美式」，咖啡中帶有清雅的茶香與微甜口感，透明玻璃杯上的字體設計更是充滿美感。

青花椒肉鬆巴斯克，鹹甜麻香超驚艷

店內最令人驚豔的甜點莫過於「青花椒肉鬆巴斯克」。這款創意之作將鹹食元素完美融入甜點中，挖下的第一口就能感受到白色奶醬帶來的青花椒麻香與微辣感。軟心的巴斯克乳酪蛋糕體本身奶味十足且帶有酸甜口感，搭配鹹香的肉鬆與獨特的青花椒醬，鹹甜交織的層次感意外合拍。這種大膽的風味組合在一般甜點店極為少見，是喜歡嘗試新奇口味的饕客必點的招牌品項。

核桃肉桂捲烤得香酥，麝香葡萄戚風綿密

除了創意巴斯克，這裡的經典甜點也表現不俗。「肉桂捲」經過烘烤後呈現蓬鬆口感，淋上滿滿的焦糖醬與核桃，香氣濃郁卻不會過於甜膩，斷面層次豐富，是肉桂控的心頭好。另一款「麝香葡萄戚風蛋糕」則走清爽路線，選用皮薄鮮甜的麝香葡萄，搭配帶有迷迭香與乾燥茉莉花香氣的裝飾，蛋糕體本身鬆軟綿密。無論是重口味的肉桂捲還是清新的戚風蛋糕，都能滿足不同甜點愛好者的味蕾。