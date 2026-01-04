台北泉州街老建中麵店，川味擔擔麵香濃，內用免費紅茶喝到飽。

「老建中麵店」是建中生共同回憶，主打香濃川味擔擔麵與各式滷味，內用享紅茶免費喝到飽，是高CP值的懷舊食堂。

位於台北中正區泉州街的「老建中麵店」，經營超過三十年，陪伴無數建中學子度過青春歲月，因而有著「建中食堂」的美譽。這間充滿歷史感的老店，沒有華麗裝潢，斑駁的招牌與保留舊時代「進口磁磚」字樣的門面，訴說著歲月的故事。這裡不僅提供各式經典麵食，如川味紅油抄手麵、擔擔麵等，還有豐富的滷味小菜。最令人津津樂道的是，內用竟然還提供免費紅茶無限暢飲，加上親民的銅板價格，讓這裡每到用餐時間總是座無虛席，充滿著熱鬧的人情味。

建中食堂懷舊風，社團海報滿牆貼

走進店內，彷彿穿越時空回到了校園穿堂。牆上貼滿了各式各樣的建中社團海報，營造出一種獨特的熱血青春氛圍，也印證了這裡作為學生食堂的地位。店內維持著傳統小吃店的樸實配置，雖然生意極好，但桌距尚稱寬敞，不會過於擁擠。由一對夫婦共同經營，老闆負責煮麵，老闆娘忙著切滷味，兩人默契十足地穿梭在忙碌的廚房與用餐區之間，即使在下午一點過後的離峰時段，店內人潮依舊絡繹不絕。

川味擔擔麵香麻，醬汁濃郁超開胃

來到這裡必點的招牌即是「川味擔擔麵」。這碗麵的靈魂在於特製醬汁，使用了豆瓣醬、辣椒、胡椒與花椒精心調製，再撒上花生粉、淋上紅油與翠綠蔥花，視覺上就讓人食指大動。濃稠的醬汁緊緊巴附在 Q 彈的細麵條上，一口咬下，首先感受到的是醬汁的香濃與芝麻醬的醇厚，緊接著是花椒帶來的麻辣刺激與微微酸甜的尾韻。多層次的口感非常開胃，讓人忍不住一口接一口，若是敢吃辣的朋友，建議可以調整辣度會更過癮。

簡單福州乾麵香，可惜麵條口感軟

除了重口味的川味麵食，這裡也有簡單的「乾麵」。這是一碗標準的福州乾麵，以豬油和醬油為基底調味，食用前需將碗底的醬汁充分拌勻。麵條帶有淡淡的豬油香氣，搭配蔥花點綴，簡單樸實卻也迷人，許多熟客習慣再自行添加一點醋來提味，讓整體層次更豐富。不過當天用餐時發現麵條口感略顯過軟，對於喜歡有嚼勁口感的人來說可能會稍感可惜，建議點餐時或許可以請老闆留意麵條熟度。

滷味小菜選擇多，紅茶暢飲超佛心

吃麵當然少不了滷味小菜，老建中麵店的冰櫃裡陳列著各式當天現做的小菜，如豆皮、豆干、海帶與煙燻豬頭皮等。這裡的小菜切好後會放入滷汁鍋中加熱，起鍋後撒上蔥花與醬油膏，熱騰騰地上桌非常暖心。雖然滷汁味道不會過重，但該有的滷香一樣不少，敢吃辣的一定要加點辣椒更對味。此外，店內最佛心的就是提供免費紅茶喝到飽，這對學生族群與小資族來說絕對是一大福音。可惜當天太晚到，沒吃到傳說中必點的「蘭花干」與「紅油抄手」，也成為下次再訪的最佳理由。