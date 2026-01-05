台北曾家豆漿宵夜排隊店，葡式蛋塔酥脆必吃，燒餅油條份量足。

台北中山區「曾家豆漿」主打晚餐宵夜，被譽為被豆漿耽誤的蛋塔店。現烤葡式蛋塔、酥脆燒餅與大份量油條皆為排隊必吃美食。

位於台北中山區錦州街的「曾家豆漿」，絕非一般的早餐店，而是專攻下午四點到凌晨一點的晚餐與宵夜場傳奇。這家被網友戲稱為「被豆漿耽誤的蛋塔店」，曾因葡式蛋塔太受歡迎導致人潮過多而一度暫停營業，足見其驚人魅力。開業二十年來，店家堅持手工現做，門口總是還沒營業就大排長龍。雖然這裡沒有內用座位僅供外帶，但憑藉著現烤蛋塔、酥脆燒餅與多口味煎包的真材實料，依然是台北夜貓子心中不可撼動的宵夜首選。

晚餐宵夜限定外帶，手工現做排隊人潮多

曾家豆漿的營業時間非常特別，是從傍晚一路開到深夜，專門服務晚餐與宵夜族群。店內目前不提供內用座位，所有餐點僅供外帶，但這絲毫不減排隊人潮的熱情。為了應付源源不絕的訂單，店內工作人員眾多且各司其職，光是炸油條就有專人負責擀麵塑型與油炸。排隊時就能聞到空氣中瀰漫的麵香與芝麻香氣，看著工作人員俐落的手腳與現做的過程，讓人對手中的餐點更加期待。

被豆漿耽誤蛋塔店，現烤葡式千層超酥脆

這裡最引人注目的莫過於那一盤盤剛出爐的「葡式蛋塔」。兩台烤箱幾乎沒有休息時刻，不斷產出金黃誘人的蛋塔。塔皮採用千層酥皮製作，烤至層層分明，外層極度酥脆並帶有豐富的奶油香氣。內餡部分則烤到表面呈現迷人的焦糖化色澤，口感軟滑綿密，比傳統蛋塔的布丁餡更為濃郁，充滿了蛋香與奶香。雖然許多人是為了蛋塔而來，但這份甜蜜滋味確實平價又美味，難怪會成為店內的招牌必點。

燒餅油條份量十足，酥脆掉渣蔥蛋香氣足

除了蛋塔，這裡的「燒餅油條」也是老饕激推的經典品項。燒餅烤得膨鬆高聳，表面撒滿芝麻，一口咬下會發出「咔滋」聲響並瘋狂掉渣，酥脆度驚人。雖然加了油酥製作，但入口卻意外地乾爽不油膩。搭配外酥內 Q 的現炸油條以及香氣四溢的蔥蛋，整套吃下來份量十足且層次豐富。對於喜歡傳統中式麵點的人來說，這款經典組合的美味程度甚至更勝蛋塔，是絕對不能錯過的鹹食選擇。

招牌現煎三種口味，韭菜高麗菜鮮肉都讚

店內的煎包系列也是人氣商品，共有韭菜、高麗菜與鮮肉三種口味。煎包的外皮蓬鬆 Q 彈有嚼勁，帶有淡淡麵粉香。韭菜口味內餡濕潤濃郁，結合了冬粉與蛋末的香氣；高麗菜口味則走清爽路線，吃得到蔬菜的爽脆與清甜多汁；鮮肉包則紮實飽滿，底部煎至金黃焦脆，肉餡吸附了蔥香與鮮甜肉汁。看著煎檯上滋滋作響的煎包，三種口味各具特色，建議可以一次買齊嘗試。

蛋餅皮軟Ｑ需沾醬，特製辣椒蒜頭提味佳

相較於燒餅與煎包的強烈特色，這裡的蛋餅使用的是機器餅皮，口感較為軟薄 Q 彈，味道也相對清淡一些。不過，店家在外帶區貼心準備了豐富的醬料台，包含辣椒醬油、蒜頭醬油、辣椒醬與一般醬油供客人自取。建議覺得蛋餅口味較淡的朋友，一定要淋上店家特製的辣椒醬或蒜頭醬油，透過辛香料的提味，能讓軟 Q 的蛋餅瞬間風味升級，變成一道夠味的宵夜小點。

曾家豆漿

地址：台北市中山區錦州街123號

電話：02-2560-1927

營業時間：16:00–01:00 (週一公休)