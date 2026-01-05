台北SMEXY音樂餐廳，五星級包場Live Band，歐陸料理微醺夜。

隱身松山商辦大樓的 SMEXY 音樂餐廳，擁有五星級包場空間與 Live Band 演出，是享受歐陸料理與微醺夜晚的絕佳去處。

位於台北松山區民生東路商辦大樓內的「SMEXY 音樂餐廳」，是一家在 Google 評價極高的隱藏版美食據點。這裡擁有高達 250 坪的寬敞空間，採挑高半開放式設計，不僅提供浪漫精緻的歐式料理與專業調酒，更以五星級的包場服務聞名。無論是上班族下班後的微醺放鬆，還是企業舉辦春酒尾牙、記者會，這裡結合了現場樂團演奏與頂級燈光音響的環境，都能滿足不同客群的需求，是台北夜生活中不可多得的優質選擇。

商辦五星級空間，Live Band駐唱氣氛佳

SMEXY 最大的特色在於其靈活的空間運用，雖然位於地下室，但挑高的半開放設計讓人感到寬敞舒適。店內設有巨大的 LED 投影牆播放 MV，並擁有專業的燈光音響設備與音控師。每天都有現場 Live Band 駐唱，週二至週四及週日為不插電演出，週五週六則是插電形式，氣氛熱鬧。最特別的是透過玻璃門隔間，可同時容納包場與一般散客，互不干擾又能共享音樂氛圍，非常適合加班後想聽歌放鬆的上班族。

鴨胸沙拉清爽開胃，龍蝦湯濃郁鮮甜

餐點以歐式料理為主，前菜表現相當亮眼。「義大利鴨胸柳橙沙拉」選用煎至外酥內嫩的鴨胸，釋放出迷人的油脂香氣，搭配櫻桃番茄與酸甜柳橙醬，清爽又開胃。佐酒必備的「綜合起司盤」層次豐富，搭配水果與餅乾是起司控的最愛。湯品推薦「嫩煎干貝法式奶油龍蝦湯」，生食級干貝鮮嫩，濃郁的湯頭充滿海味，證明了這裡不僅音樂好聽，餐點水準也令人驚艷。

戰斧豬排外焦內嫩，香烤鱸魚份量足

主餐部分份量十足且烹調到位。「義式香草戰斧豬排」將油脂逼出，表皮烤得焦脆，內部肉質依然保持軟嫩多汁，醃製入味無需沾醬就好吃。另一道「檸檬香烤鱸魚」則是誠意滿滿，鱸魚被大量的時蔬與檸檬覆蓋，帶有淡淡檸檬清香，魚肉細緻多汁。這裡的餐點份量頗大，非常適合兩人共享或多人分食，吃得飽足又能享受高質感的用餐體驗。

專業包場燈光音響，自助餐會聚餐首選

這裡也是企業團體舉辦活動的熱門場地，250 坪的空間可靈活規劃。包場時提供豐富的自助餐點，包含熟食、沙拉、濃湯與紅白酒飲料任取。隔著隔音極佳的玻璃門，包場客人可以盡情舉辦變裝派對或聖誕趴，享受專屬的狂歡時光，而外面的散客也能感染歡慶氛圍卻不受噪音打擾。無論是一人獨享音樂、情侶約會還是團體聚餐，SMEXY 都能提供最合適的空間與服務。

SMEXY音樂餐廳

地址：臺北市松山區民生東路三段131號B1

電話：02 27176626

營業時間：週一 11:30至18:00；週二至週五 11:30至00:00；週六週日 18:00至00:00

延伸閱讀