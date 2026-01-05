只賣半筋半肉牛肉麵！海牛樓湯濃肉大塊，獨創四重奏吃法超有趣。

宜蘭羅東的和平路原本是條著名的傢具街，現在短短的一條街竟然匯集了四五家牛肉麵，快成為牛肉麵街了。這次來品嚐的「海牛樓」，也是近期人氣頗高的牛肉麵店，因為餐廳只賣牛肉麵，而且就是紅燒半筋半肉牛肉麵，以焦化洋蔥湯底與四重奏吃法征服味蕾，而且是限量供應哦！
- 名稱：海牛樓
- 地址：宜蘭縣羅東鎮和平路134號
- 營業時間：11:30-14:30、17:00-19:30
（星期日無晚上營業時段）
公休日：每週日、一
- 電話：無，無預約
海牛樓｜交通停車資訊
自行開車：Google導航輸入「海牛樓」即可到達
停車場：附近有付費停車場，這裏比較難停車
海牛樓｜菜單價位
這就是菜單了，半筋半肉牛肉麵。另外還有雙倍肉品的牛王麵
海牛樓｜空間環境
這家「海牛樓」位於羅東火車站前的和平街上，地點是三角窗，店址十分明顯，這條街已有好多家牛肉麵店了，燾麘食館、好運牛肉麵、小飄飄牛肉麵~~~都各有特長，這條路都快成牛肉麵一條街了
這就是整家店的全貌了，非常小巧精緻。一邊是廚房，一邊是用餐區
數了一下，大概10個座位左右吧，空間真的不大，所以門口有設座位可以讓客人等候用
桌上還放了餐墊，這點倒是滿不錯的
可自取花椒牛油
海牛樓｜心得評價
店裏目前只賣一種半筋半肉麵，麵體部分可以選擇細拉麵、刀削麵、蕾絲麵
餐點除了牛肉麵本身外，原來還包含一盤小菜，加上一杯熱茶。小菜旁是酸菜和自製辣醬
小菜就比較簡單~~
麵上桌後，當然要來嚐一口湯頭，第一口的感覺，這湯頭很濃、醇、香~~
後來看到官方臉書上寫道，是用焦化洋蔥湯底，所以湯的味道比較濃厚，一旁的熱茶倒是可以緩解一下厚重感
但跟我們喜歡的蔬果熬煮的鮮甜湯頭有點不同
果然牛肉麵的世界也是千變萬化
這個腱子肉也太大塊了，而且很厚但口感又很軟嫩。幾乎入口即化了
牛筋的部份也燉煮很軟嫩，對牙口不好的朋友來說，這可能是個優點
刀削麵厚實有嚼勁
開吃不久，店家拿了一小勺的牛骨隨加入。果然味道更為濃厚
按照前面提到店家的四重奏吃法，原味，加酸菜，加辣醬，加花椒牛油，風味明顯更升級哦
蕾絲麵的口感就適中
海牛樓真的是家滿用心的小店，雖然價位也不算便宜，但湯濃肉大塊，還是滿過癮的，還算水準之上的作品
