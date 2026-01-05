> 美食 > 只賣半筋半肉牛肉麵！海牛樓湯濃肉大塊，獨創四重奏吃法超有趣。

宜蘭羅東的和平路原本是條著名的傢具街，現在短短的一條街竟然匯集了四五家牛肉麵，快成為牛肉麵街了。這次來品嚐的海牛樓，也是近期人氣頗高的牛肉麵店，因為餐廳只賣牛肉麵，而且就是紅燒半筋半肉牛肉麵，以焦化洋蔥湯底與四重奏吃法征服味蕾，而且是限量供應哦！

  • 名稱：海牛樓
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮和平路134號
  • 營業時間：11:30-14:30、17:00-19:30
    （星期日無晚上營業時段）
    公休日：每週日、一
  • 電話：無，無預約

海牛樓｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入海牛樓即可到達

停車場：附近有付費停車場，這裏比較難停車

海牛樓｜菜單價位

這就是菜單了，半筋半肉牛肉麵。另外還有雙倍肉品的牛王麵

海牛樓｜空間環境

這家海牛樓位於羅東火車站前的和平街上，地點是三角窗，店址十分明顯，這條街已有好多家牛肉麵店了，燾麘食館好運牛肉麵、小飄飄牛肉麵~~~都各有特長，這條路都快成牛肉麵一條街了

這就是整家店的全貌了，非常小巧精緻。一邊是廚房，一邊是用餐區

數了一下，大概10個座位左右吧，空間真的不大，所以門口有設座位可以讓客人等候用

桌上還放了餐墊，這點倒是滿不錯的

可自取花椒牛油

海牛樓｜心得評價

店裏目前只賣一種半筋半肉麵，麵體部分可以選擇細拉麵、刀削麵、蕾絲麵

餐點除了牛肉麵本身外，原來還包含一盤小菜，加上一杯熱茶。小菜旁是酸菜和自製辣醬
小菜就比較簡單~~

麵上桌後，當然要來嚐一口湯頭，第一口的感覺，這湯頭很濃、醇、香~~

後來看到官方臉書上寫道，是用焦化洋蔥湯底，所以湯的味道比較濃厚，一旁的熱茶倒是可以緩解一下厚重感
但跟我們喜歡的蔬果熬煮的鮮甜湯頭有點不同
果然牛肉麵的世界也是千變萬化

這個腱子肉也太大塊了，而且很厚但口感又很軟嫩。幾乎入口即化了

牛筋的部份也燉煮很軟嫩，對牙口不好的朋友來說，這可能是個優點

刀削麵厚實有嚼勁

開吃不久，店家拿了一小勺的牛骨隨加入。果然味道更為濃厚

按照前面提到店家的四重奏吃法，原味，加酸菜，加辣醬，加花椒牛油，風味明顯更升級哦

蕾絲麵的口感就適中

海牛樓真的是家滿用心的小店，雖然價位也不算便宜，但湯濃肉大塊，還是滿過癮的，還算水準之上的作品

海牛樓｜附近景點美食住宿

更多宜蘭美食推薦

精選宜蘭必吃美食懶人包，宜蘭好吃的一次打包帶走！

更多宜蘭景點推薦

推薦15間熱門「礁溪平價湯屋」、「飯店高級溫泉湯屋」，順便來礁溪一日遊太好玩了

宜蘭30間高評價飯店、住宿名單出爐！從五星級酒店、溫泉飯店、親子飯店溜滑梯房型、宜蘭玩水飯店，到可以看海的海景旅店、電動車民宿通通有！

最強宜蘭景點懶人包跟著在地人來玩，超過100個宜蘭景點，鄉鎮分類找這篇就對了！

不論你想玩水、爬山、賞風景，還是親子旅遊、拍美照、探索觀光工廠，通通找得到！讓你輕鬆規劃宜蘭一日遊、二日遊或連假行程！

網羅宜蘭觀光工廠、宜蘭親子手作DIY景點，收錄了超夯的免門票室內景點，不論晴天雨天都能安心出遊！

「宜蘭特色溜滑梯20個」包含大碗公溜滑梯、二層樓溜滑梯、螺旋溜滑梯、磨石子溜滑梯，還有宜蘭特色溜滑梯飯店，小孩子超開心

精選80個人氣室內景點，包含雨天約會地點、室內遊樂園、夏天有冷氣的好地方，搭配宜蘭二日遊行程建議

精選TOP 40熱門親子景點推薦，包含玩水秘境、免門票公園、觀光工廠、親子餐廳到戶外農場通通有！

宜蘭最新的溫泉、冷泉、溪水、湧泉、海邊等多樣化玩水景點，從免費景點到私房秘境，戲水、泡湯、踏浪一次滿足

你會需要的宜蘭景點優惠券

以上紫色微笑海牛樓文章推薦給你知道。

