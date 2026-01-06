茶自點便當店南崁店，第一家結合「手搖飲」跟「便當」的快餐店！佛系便當滿到蓋不住，買便當還送手搖茶，外...

小資族看過來！蘆竹「豪華2主菜便當」只要158元起，食材全都是最新鮮的，免費送手搖茶！！

茶自點有「複合式餐飲」及「手搖飲便當」二種店型，是第一家結合「手搖飲」跟「便當」的快餐店！

一站式解決，讓上班族或學生可以一次滿足喝飲料和吃正餐的需求

有豐富的便當可以吃飽，還有好喝的飲料，對於小資族來說真的是CP值高到頂天

光是聽到就讓人期待，趕快跟小編來去嘗鮮吧〜

怎麼去？！

茶自點便當店南崁店就在南崁路上，看到一家藍底金色招牌很明亮，跟著人潮走就對啦！

開車來也方便，對面就有超方便的停車場，開車來也不用擔心找車位

品牌故事

新型態英國輕奢風便當店

26年老品牌，聘請師傅現炒，主菜配菜都好吃！

買便當贈送手搖茶，贈送的是現搖的手搖茶，不是冷泡茶！

採用溯源米、小農合作，食材很用心！

舒適用餐環境

內用位置較少，店家主要以外帶為主哦〜

完全不同於一般外帶便當，店面文青乾淨、有舒服的內用區

內用為吧台座位(適合單人或雙人)搭配一個四人方桌(適合家庭或小團體)，最多可坐8席

以東方的靜謐，融合西方的新古典格調，真的超喜歡他們的內用環境

有一種魔力讓人想要待在這裡啊〜

詳細菜單

除了結帳櫃台點餐以外，也能加入LINE官方帳號線上訂餐

附上菜單給大家參考，可以先看好想要點什麼

選餐方式只要選了餐盒就一定會送一杯價值$35元的手搖飲料

餐盒(便當)有三種可以選，是當地上班族與小資家庭的平價午晚餐首選

「茶自點」的餐盒依外型分為「方型」及「圓型」二種，方型為「精緻盒餐」主打主廚精選

，圓型為「小資餐盒」主打經濟實惠

今天小編與三位好朋友一起吃便當，可以有好多選擇，大家可以各自選喜歡的主菜

，享受分享的樂趣，豐盛又滿足的晚餐時光

商務餐盒，外帶的便當盒質感真的超好，跟在日本買的餐盒一模一樣，相當精緻討喜

真的超美！公司招待客戶肯定有面子、儀式感

【蔥爆牛肉】

是接單後才用大火快炒，而非預先煮好放著，能吃到熱騰騰、鑊氣十足

有種在熱炒店吃飯的感覺，整體CP值很高耶〜

鮮嫩的肉香與蔥的美妙結合真的讓人口水直流…….

蔥爆牛肉軟嫩鹹香帶有甘醇風味，可以嚐到鍋香氣及肉香

分量十足，咀嚼時還可以感受到牛肉本身的鮮味，搭配蔥段一起吃超級下飯

皆含三樣時令蔬菜，一點都不像便當，每道菜色都好精緻！

炒高麗菜︰經典台式、簡單，卻能帶出高麗菜的天然甜味

榨菜菜豆炒豆干︰鹹鮮交織、爽脆美味，豆干外層煸炒後內裡軟嫩帶有酥香，搭配榨菜的爽脆與鹹香

，層次豐富，超級下飯

油菜遇豆干︰口感脆甜，葉片滑順、梗部多汁，吃起來鮮嫩爽口

【椒麻豬排】

椒麻豬排有夠大份！！

不誇張〜這個椒麻豬排真的超大一片啊！

超浮誇泰式椒麻豬排飯有夠欠吃

豬排最怕吃到「柴、乾、硬」的「瑟瑟」口感……

豬排炸的非常好吃，品質很好，肉很厚又Juciy

外皮酥香薄脆、搭配台式微微酸辣的椒麻醬汁，爽口又帶勁！

【銷魂香雞排】

肥厚超大塊的雞排飯，滿到看不到飯！

就怕你吃不飽！「比臉還大」雞排便當只要148元CP值超高

爆量雞塊滿到便當蓋不起來，吃雞排就飽了XDD

比50元硬幣還厚，重點是皮薄多汁、外酥內軟

筷子夾起來沈甸甸的，大口咬下肉汁流滿嘴〜

滿滿的肉不油膩，肉質多汁嫩口，醃製過單吃就很夠味

雞排控必點！

【古早味滷排骨+3片燒肉】

還在猶豫要吃哪一個餐盒嗎？小編推薦雙主菜，因為雙重享受大大滿足呀！

小資飯盒搭上主菜和二款配菜加上辣蘿蔔、嫩煎蛋皮，整個吃完非常有飽足感喔

滷排超大一片，看看那油亮亮的醬色，軟嫩的口感，吃完會讓人想念餒

哇哦〜味道甘美、香味撲鼻，這裡的滷排骨非常入味

滷汁的香氣都吃進了肉裡，每一口都能吃到肉感跟醬香完美結合〜

看似普通的燒肉，其實一點都不簡單！

擁有適當油花和微帶筋的Q彈口感，一口咬下鮮甜肉汁瞬間爆出，爽感滿分！

甜鹹得宜恰到好處的醬汁，迷人的焦香氣，真的令人吃到不要不要

【飲料】

鮮橙綠茶：由新鮮柳橙汁與綠茶調製而成，喝得到柳丁的鮮甜，口中還環繞著茶的清香

蜂蜜紅茶：完美比例融合清甜蜂蜜與醇厚紅茶絕妙滋味，甜韻自然不膩口推推

珍珠奶茶：來茶自點必喝經典飲品珍珠奶茶，大顆珍珠Q彈有勁，咀嚼時能感受到自然的濃郁蜜香

可以讓你感受到濃郁奶香和溫潤有層次的口感

美式咖啡：口感清爽，酸度和苦味平衡，喝到咖啡的香醇與韻味

小珊珊碎碎念：

每天都不知道要吃什麼？不如揪同事、揪朋友一起訂

茶自點便當店南崁店高CP值、份量足、菜色多樣且健康的選擇，小資族最愛的便當

便當有主菜＋配菜+手搖飲，吃得飽又不傷荷包

比臉大雞排便當，真的不誇張，肉滿到看不到飯，店家就是要讓你吃撐走出去XD

【店家資訊】

【茶自點便當店南崁店】

▶地址：桃園市蘆竹區南崁路355號

▶營業時間：一-五 11:00–14:00/16:30–20:00(週六、週日公休)

▶電話：(03) 212 8855

▶官方FB：茶自點便當店南崁店

▶官方網站：茶自點連鎖複合式餐飲

▶全省分店地址：https://www.justtea.com.tw/ec99/rwd1034/service.asp

X提供WIFI X一成服務費 V攜帶寵物入內(需推車或裝袋)