中壢龍岡忠貞市場美食｜唐記雲南米干總店，米干、稀豆粉、米涼蝦一次吃齊!

說到中壢龍岡，腦中第一個浮現的就是忠貞市場米干。

這一帶有點誇張，有好幾間雲南米干料理，每一間都有各自的擁護者。我們也已經來龍岡吃過好幾次米干了，每次來都刻意換不同店家。

這次會選擇「唐記雲南米干總店」，一方面是網路評價不錯，另一方面是我很想吃「純稀豆粉」跟「米涼蝦」，而唐記剛好都有，就直接來報到。

唐記雲南米干總店就位在龍岡忠貞市場一帶，龍東路上相當好找。

店面外觀是黑色系招牌，導航直接搜尋店名即可抵達，忠貞市場這裡有收費停車場，也有公車可以抵達，交通便利。

📍店家資訊｜唐記雲南米干總店

地址：桃園市中壢區龍東路214號

電話：03-416-2203

營業時間：08:00–22:00

唐記用餐環境還蠻乾淨明亮，是有整修過的那種，有一樓及二樓用餐空間。

我們是在下午時間前來，內用客人不多但外帶人潮還不少，陸續都有人前來外帶。

唐記的菜單選擇豐富，主食就有： 米干、米線、粑粑絲及油麵，價格也很親民，涼拌60元，蛋包65元，豬肝蛋、肉蛋一碗90元，算是很佛心。

比較特別的是，這裡除了常見的「碗豆粉」，還有比較少見的稀豆粉、炸豆粉，對第一次來的人來說，真的會忍不住多點幾樣。

什錦米干 95元

我喜歡吃得豐富些，所以直接點什錦。這碗一上桌就很有存在感，料多湯濃，裡面有肉、豬肝及蛋包，份量十足。

米干口感滑順不糊、Q彈有勁，湯頭溫潤不油膩，是會讓人默默喝到見底的那種。

隨米干附上一小碟泡菜，唐記的泡菜很好吃，不過酸也不會太辣太鹹，帶有甜味，清脆開胃。

這個炸豬皮還蠻推薦，一包只要幾十元，可以直接當零食吃也可以加入米干裡，口感酥脆。

純稀豆粉 70元

在網路上見到人家分享就很想吃吃看，但之前都沒有機會，這次終於滿足了。

稀豆粉口感細緻滑嫩，豆香味自然，灑上芝麻、花生碎、香菜，鹹香中帶點豆味清甜，順口不膩。

碗豆粉 60元

和稀豆粉相比，碗豆粉口感更Q一點，搭配醬汁吃起來清爽開胃，是很適合夏天的一道。

敢吃辣的一定要加上好幾匙辣油，口感更有層次。

蝦仁炒飯 130元

這盤是小朋友點的，特別請店家不加蔥跟紅蔥。炒飯粒粒分明，蝦仁給得還不少，小朋友吃得很開心。

紫米粑粑 150元

外酥內Q，帶有淡淡紫米香氣，沾著煉乳及糖粉一起吃很加分，每次來我們都會點。

蝦醬空心菜 100元

蝦醬香氣很明顯，但不會死鹹，空心菜炒得清脆，是很下飯的一道。

米涼蝦 30元

冰冰涼涼、甜度剛好，吃完米干再來一碗收尾，很有南洋風味的小甜點感。

唐記雲南米干總店算是那種沒有浮誇噱頭，但每一道都讓人覺得不錯的店家。

這一桌我們吃得很滿足也很滿意，店家老闆也很親切。

如果你是第一次來龍岡、想找一間選擇多、價格實在、不踩雷的雲南料理店，唐記雲南米干總店是不錯的選擇。

或是你也想要嘗試稀豆粉、米涼蝦，那更是要來。

