中壢龍岡忠貞市場美食｜唐記雲南米干總店，米干、稀豆粉、米涼蝦一次吃齊!

說到中壢龍岡，腦中第一個浮現的就是忠貞市場米干。
這一帶有點誇張，有好幾間雲南米干料理，每一間都有各自的擁護者。我們也已經來龍岡吃過好幾次米干了，每次來都刻意換不同店家。
這次會選擇「唐記雲南米干總店」，一方面是網路評價不錯，另一方面是我很想吃「純稀豆粉」跟「米涼蝦」，而唐記剛好都有，就直接來報到。
唐記雲南米干總店就位在龍岡忠貞市場一帶，龍東路上相當好找。
店面外觀是黑色系招牌，導航直接搜尋店名即可抵達，忠貞市場這裡有收費停車場，也有公車可以抵達，交通便利。
📍店家資訊｜唐記雲南米干總店
地址：桃園市中壢區龍東路214號
電話：03-416-2203
營業時間：08:00–22:00
唐記用餐環境還蠻乾淨明亮，是有整修過的那種，有一樓及二樓用餐空間。
我們是在下午時間前來，內用客人不多但外帶人潮還不少，陸續都有人前來外帶。
唐記的菜單選擇豐富，主食就有： 米干、米線、粑粑絲及油麵，價格也很親民，涼拌60元，蛋包65元，豬肝蛋、肉蛋一碗90元，算是很佛心。
比較特別的是，這裡除了常見的「碗豆粉」，還有比較少見的稀豆粉、炸豆粉，對第一次來的人來說，真的會忍不住多點幾樣。
什錦米干 95元
我喜歡吃得豐富些，所以直接點什錦。這碗一上桌就很有存在感，料多湯濃，裡面有肉、豬肝及蛋包，份量十足。
米干口感滑順不糊、Q彈有勁，湯頭溫潤不油膩，是會讓人默默喝到見底的那種。
隨米干附上一小碟泡菜，唐記的泡菜很好吃，不過酸也不會太辣太鹹，帶有甜味，清脆開胃。
這個炸豬皮還蠻推薦，一包只要幾十元，可以直接當零食吃也可以加入米干裡，口感酥脆。
純稀豆粉 70元
在網路上見到人家分享就很想吃吃看，但之前都沒有機會，這次終於滿足了。
稀豆粉口感細緻滑嫩，豆香味自然，灑上芝麻、花生碎、香菜，鹹香中帶點豆味清甜，順口不膩。
碗豆粉 60元
和稀豆粉相比，碗豆粉口感更Q一點，搭配醬汁吃起來清爽開胃，是很適合夏天的一道。
敢吃辣的一定要加上好幾匙辣油，口感更有層次。
蝦仁炒飯 130元
這盤是小朋友點的，特別請店家不加蔥跟紅蔥。炒飯粒粒分明，蝦仁給得還不少，小朋友吃得很開心。
紫米粑粑 150元
外酥內Q，帶有淡淡紫米香氣，沾著煉乳及糖粉一起吃很加分，每次來我們都會點。
蝦醬空心菜 100元
蝦醬香氣很明顯，但不會死鹹，空心菜炒得清脆，是很下飯的一道。
米涼蝦 30元
冰冰涼涼、甜度剛好，吃完米干再來一碗收尾，很有南洋風味的小甜點感。
唐記雲南米干總店算是那種沒有浮誇噱頭，但每一道都讓人覺得不錯的店家。
這一桌我們吃得很滿足也很滿意，店家老闆也很親切。
如果你是第一次來龍岡、想找一間選擇多、價格實在、不踩雷的雲南料理店，唐記雲南米干總店是不錯的選擇。
或是你也想要嘗試稀豆粉、米涼蝦，那更是要來。
⚠️注意事項說明：
每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。
建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！