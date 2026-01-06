神戶牛排推薦｜Steak Land 神戶館，三宮站必吃神戶牛菜單及用餐心得!

日本關西九天八夜自由行 我們安排了神戶一日遊，走訪 六甲山牧場 後我們回到神戶市區，來到神戶三宮中心街走走逛逛，順道吃了來神戶一定要吃的神戶牛！

如果有人問我：「來神戶有什麼要做的事？」那答案絕對包含：「吃神戶牛！」

神戶牛的名氣很大，行前就久仰其名，來到神戶市區更是隨處可見牛排館，選擇多到會讓人直接選擇障礙發作。

來旅遊前我有稍微做了一下功課，很多人推薦「Steak Land（ステーキランド）神戸牛」，就把它列入口袋名單裡，我們當天沒有事先預約，原本還有點擔心會不會要排很久，但抵達後意外直接順利入座。

Steak Land在這裡有神戶店跟神戶館兩間分店，另外還有山崎店，我們這次造訪的是位在六樓的神戶館。位置就在三宮站附近，不論是 JR、阪急或阪神電車，走路幾分鐘就能抵達，交通非常方便。

📍交通方式：

阪急神戶線三宮站西口步行1分鐘

JR神戶線三宮站西口步行3分鐘

阪神本線三宮站步行5分鐘

📍店家資訊｜ステーキランド 神戸館（Steak Land）

地址：神戸市中央区北長狭通1-9-17 三宮興業ビル 6F

電話：078-332-2900

營業時間：11:00 - 14:00、17:00 - 22:00 (L.O.21:00）

神戶館位於大樓內，用餐空間比想像中寬敞，座位數也不少，共有370席。我們來的時候幾乎滿座，上圖是餐後離開前所拍攝。

整體是偏鐵板燒形式的設計，可以近距離看到師傅在鐵板前料理牛排，油脂在鐵板上滋滋作響，那個香氣真的會讓人一直吞口水。

Steak Land 的牛排主要分成一般牛肉及神戶牛，價格差異其實蠻明顯的，神戶牛的價格確實比較高，但老實說，既然都來到神戶了，真的很推薦至少點一份神戶牛吃吃看。

那個風味和口感，真的有差。

＊＊菜單為用餐時拍攝，請以現場為主。

我們兩大兩小用餐，決定神戶牛與一般牛排都點來吃吃看，這樣也比較不會留下遺憾。

牛排套餐內容包含:

✔ 白飯或麵包

✔ 沙拉

✔ 湯品

✔ 兩種鐵板炒蔬菜、蒟蒻

✔ 飲料（咖啡或柳橙汁）

整體份量對一般成人來說剛剛好，不會有只吃牛排卻吃不飽的感覺，也不會太撐。

神戶牛ステーキ套餐（神戶牛套餐） ¥5480

這個神戶牛套餐我們點了兩份，一份換算台幣約1100元。

牛肉在鐵板上煎到剛剛好的熟度，再切成一口大小上桌，油脂光澤看起來就很誘人。

實際吃下去真的會懂它為什麼有名，肉質非常柔嫩，油脂細緻卻不膩，是那種一吃就會讓人記住的味道。

テンダーロインステーキ套餐（Tender 牛排套餐） ¥4280

菜單上只要沒寫神戶牛就是一般牛，這個只跟我們點的神戶牛相差兩百左右台幣。

這道翻譯是柔軟的牛排，口感也是不錯，但跟神戶牛一比還是吃得出差異。

ステーキ套餐（牛排套餐）¥3280

晚餐菜單裡最便宜的牛排套餐，台幣600多元。肉質扎實不乾柴，是省荷包的好選擇。

不過還是建議一定要吃看看神戶牛的肉質。

神戶牛真的和一般牛肉差異明顯，油脂香氣自然、入口即化，而一般牛排則是表現穩定、價格也比較親切。

我們一起品嘗餐點，每個人都吃得很滿足。

來神戶，請記得留一餐給神戶牛！

神戶牛不是想吃就能吃到的料理，但如果你有機會來到神戶，真的很值得安排一餐。

Steak Land 神戶館交通方便、氣氛輕鬆，又能吃到正宗神戶牛，消費也不會太高，是一間不太需要猶豫就能走進去的店。

那一口神戶牛，真的會讓人回國後還一直想起來。

詳細行程資訊: 日本關西九天八夜自由行,京阪神奈行程、租車資訊及日本上網SIM卡分享!

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！





























































































































