中和送禮甜點推薦「愛維爾手感烘培桂圓蛋糕」早餐下午茶送禮都適合!

忙碌生活裡，有時候真的不是想吃多華麗的甜點，而是懷念那種「一口就能被療癒的古早味幸福」的味道。

中和有一家在地經營多年的烘培坊「愛維爾手感烘培」，他們家的「桂圓蛋糕」完全就是這種存在。

不浮誇、不甜膩，卻會默默讓人一口接一口，尤其在微涼的天氣裡，配上一杯熱茶或咖啡，幸福感直接拉滿。

愛維爾手感烘培的位置在中和民享街，就在中和環球購物中心附近，對中和人來說算是很熟門熟路的地段。

我很喜歡他們可以先電話預訂，再到門市自取，完全不用擔心白跑一趟，對上班族或臨時要送禮的人來說真的超方便。

有時下班繞過去拿一盒，回家就能立刻開吃，完全不用等。

一打開包裝，最先感受到的是那種很自然、溫潤的桂圓香氣。

不是人工香精那種刺鼻味，而是很像小時候家裡煮桂圓紅棗茶的香氣，溫溫的、很安心。

蛋糕本體可以看到滿滿桂圓肉與堅果點綴，不是意思意思放幾顆，而是每一口幾乎都能咬到，視覺上就先加分。

實際吃下去的第一個感覺是～好軟、好鬆、完全不乾。

蛋糕體非常扎實細緻，咀嚼時帶一點自然的濕潤感，不會卡喉嚨，也不會越吃越口渴。

桂圓的甜是慢慢在嘴裡散開的那種，不搶戲，卻很耐吃。

搭配裡頭的桂圓肉及堅果，咀嚼時會多一點層次感，甜中帶著淡淡果香，真的很容易讓人不小心吃掉一整顆。

愛維爾手感烘培桂圓蛋糕真的是懶人早餐與忙碌生活的好朋友，不用蒸、不用烤、不用等，從冰箱拿出來，退冰後就可以直接吃。

無論是早上趕著出門、下午嘴饞、晚上想配茶，隨時來一顆都很適合，那種「什麼都不用準備，隨時都可以開吃」的感覺，真的很加分。

現在甜點選擇很多，但真正會讓人回購的，通常都是這種「簡單、但用心」的味道。

愛維爾手感烘培的桂圓蛋糕主打：嚴選飽滿桂圓、不走過甜路線、沒有多餘的花樣，吃起來就是很踏實、很有記憶點的古早風味，長輩會喜歡，小朋友也吃得安心。

包裝走的是簡單大方路線，不會太花俏，簡單樸實、很有親切感，拿來送禮也適合。

不管是探訪親友、年節伴手禮或是單純想送一份不太甜的養生點心等，這款桂圓蛋糕都很合適。





愛維爾手感烘培的桂圓蛋糕，不是那種第一眼驚艷型甜點，但它會在你某個疲憊的早晨、想放慢步調的下午，悄悄給你一份溫柔的陪伴。

如果你也喜歡不甜膩、真材實料、吃得安心的養生甜點，那這款桂圓蛋糕，真的很值得一試。

店家資訊｜愛維爾手感烘焙

地址：新北市中和區民享街40-3號（近中和環球購物中心）

電話：02-2226-0058

營業時間：08:00–22:00

FB： 愛維爾手感烘培

本文為實際試吃體驗心得，僅代表個人真實感受；口味因人而異。產品資訊及價格以品牌官方公告為準。























