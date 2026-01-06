花蓮旅遊景點「星巴克花蓮理想門市」童話風湖景咖啡廳、停車與順遊景點分享!

有些地方，去過一次就會一直記在心裡。「星巴克花蓮理想門市」對我來說，就是這樣的存在。

多年前剛開幕不久時，我們就曾來過一次，當時就被這裡的景色迷到不行。

水岸、綠意、異國感建築，再加上一杯咖啡，完全顛覆我對「星巴克只是喝咖啡」的印象。後來因為園區整修、閉園了一段時間，一直覺得很可惜！

終於在2025年6月重新開放，立刻把這裡放回花蓮必訪清單。

這次再訪，熟悉的氛圍回來了，那種一走進園區就會不自覺放慢腳步的感覺，也一樣沒變。

星巴克花蓮理想門市位在理想PAARK水岸生活園區裡，距離花蓮市區開車大約半小時左右，位置不算市中心，但正因為這樣，才多了一份寧靜與度假感。

園區內設有免費停車場，開車前來相當方便，完全不用擔心找車位的問題。

📍景點資訊｜星巴克花蓮理想門市

住址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號

電話：03 865 0895

營業時間：09:00-19:00（週五及例假日08:00開始）

這間星巴克最大的特色，不只是可以喝咖啡，而是它的環境。

整個理想PAARK水岸生活園區腹地廣大，湖水、綠地、步道交錯，走起來非常舒服。星巴克就靜靜地坐落在水岸旁，建築本身帶點異國風情，搭配湖面倒影，怎麼拍都好看。

可以選擇坐在室內吹冷氣，也可以拿著咖啡走到戶外，找個靠湖的位置坐下來欣賞美景。微風吹過、水面輕輕晃動，那種悠閒感真的很花蓮。

桌位數還挺多，但假日熱門時段也時常座無虛席。

跟其他星巴克一樣，除了喝咖啡外，也可以買星巴克的周邊商品，另外也有蛋糕、麵包可選擇。

這裡不只是喝咖啡、拍拍照就走的地方，園區內還能搭船遊湖。

如果時間充裕，可以安排：

👉 先在星巴克買杯咖啡

👉 再到湖邊散步或搭船

👉 最後找個角落坐著放空

什麼都不做，只是看風景、喝咖啡，就能度過一個很舒服的下午。

巴克花蓮理想門市對我來說，已經不只是喝咖啡的地方，而是一段「慢下來的記憶」。

多年後再次走進園區，還是會忍不住覺得~花蓮真的很適合慢活。

下次來花蓮，記得留一個下午，來這裡喝杯咖啡、看看湖景，什麼都不急，這樣就很好。

周邊順遊景點：摩洛哥風7-11一起拍起來！

來到這裡，很多人都會把鄰近的摩洛哥風7-11一起排進行程。

兩個地方距離不遠，但風格完全不同，兩個點一起跑，照片超豐富，也不會太趕，很適合安排成半日小旅行。

