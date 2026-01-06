宜蘭蘇澳美食「粉鳥林的一把小雨傘」隱藏在小漁村的海鮮燒烤小店!

說真的，要不是看到電視報導，我大概一輩子都不會發現「粉鳥林的一把小雨傘」的存在。

粉鳥林的一把小雨傘不是那種開在觀光客會經過路線的餐廳，而是靜靜躲在宜蘭東澳的小漁村裡，沒有顯眼招牌、沒有華麗裝潢，甚至開車經過也會直接錯過。

但也正因為這樣，才更讓人期待！這種「要熟門熟路才找得到」的店，往往都藏著真本事。

粉鳥林的一把小雨傘位在蘇澳東澳路上，周邊就是小漁村的日常風景，沒有熱鬧商圈，也沒有觀光人潮，取而代之的是漁船、海風，還有慢慢流動的時間感。

第一次來的朋友，建議一定要用導航，而且要放慢車速，不然真的會一不小心就開過頭，距離知名的粉鳥林漁港約三分鐘車程，可以安排順遊。

📍店家資訊｜粉鳥林的一把小雨傘

地址：宜蘭縣蘇澳鎮東澳路158號

電話：0975-978-607

營業時間：11:30–15:00、17:30–21:00（最後收客 19:30）

店外觀和室內空間都比較偏隨性，不是精緻路線，桌數也不多，整體氛圍就像是在親友家吃飯一樣自在，也因為座位有限，強烈建議一定要事先訂位。

訂位方式是採「匯款訂金制」，訂位每位需先匯款$200訂金，匯款完成才算訂位成功，12歲以下小朋友可以不用付訂金，雖然多了一個步驟，但也能避免白跑一趟，對雙方其實都比較安心。

這裡的料理主軸是海鮮燒烤，食材以當天漁獲為主，雖然有基本菜單，但實際能點到什麼，還是要看當天的新鮮度與供應狀況。

所有碳烤料理都是現點現烤、炭火直烤，所以出餐速度不會快，這裡比較不太適合趕時間的客人，反而很適合那種「今天想要慢慢吃、慢慢聊」的心情。

海鮮炒麵 $120

份量剛好，炒得不油不膩，海鮮新鮮，麵條帶點鍋氣，看著就很有食慾，很適合當作整桌的基底主食。

炒時蔬－山茼萵 $150

簡單快炒卻很清甜，保留蔬菜本身的脆度，吃海鮮配上這一盤青菜真的很解膩。

碳烤牛小排 $180

這道一上桌真的會被吸引，現場噴火秀超有氣氛，牛小排熟度剛好，外層微焦、裡面保有肉汁，單吃就很夠味。

烤蛤蠣 $200

顆顆飽滿多汁，沒有過多調味，吃得到蛤蠣最原始的鮮甜。

碳烤海魚 $620

海魚價格會依照品種與大小不同，點餐時店家會依你想要的料理方式來推薦。

炭火直烤讓魚皮微脆、魚肉細嫩，單純卻非常耐吃。

超蝦的 大白蝦4隻／$300

名字取得很實在，蝦子真的很大隻，新鮮度不用多說，彈牙又甜。

碳烤軟絲 $300

火候控制得很好，軟絲不會乾硬，口感Q彈，沾點椒鹽就超好吃。

肉絲炒麵 $60

小朋友很喜歡店家的炒麵，吃完海鮮炒麵後我們又加點了一份肉絲炒麵，60元還蠻大一盤。

粉鳥林的一把小雨傘不是那種浮誇型餐廳，但卻是一家會讓人記住味道、記住氣氛的地方，這裡特別適合願意慢下來、願意等待、願意享受當下的人。

如果你剛好安排宜蘭蘇澳、東澳粉鳥林一帶的行程，又想找一間不那麼觀光、卻很真誠的海鮮燒烤店，那這裡真的可以放進口袋名單。

