六甲山 Q・B・B チーズ館:起司鍋必吃! 六甲山牧場一日遊用餐推薦!

關西大阪旅遊 第二天，我們從京都自駕一路往神戶前進，這天的重頭戲就是「 六甲山牧場 」。但在進入牧場前，肚子當然要先顧好，所以抵達牧場後我們就先安排來到牧場旁的 「六甲山 Q・B・B チーズ館」 用餐。

六甲山 Q・B・B チーズ館的起司鍋相當有名氣，如果你是起司控，那這一站真的不能錯過。

Q・B・B チーズ館就位在六甲山牧場停車場旁，外觀是很可愛的歐風建築，白色牆面搭配木質元素，在六甲山的山景包圍下特別有度假感。遠遠看到就會讓人有種「好像來到歐洲山城」的錯覺。

▍六甲山 Q・B・B チーズ館在哪？

地址：〒657-0101兵庫県神戸市灘区六甲山町中一里山1-1

電話： +81 78-891-0280

▍營業時間小提醒

• 開園時間： 9:00－17:00

• 3/20～10/14的週末與國定假日、8月延長至 18:00

• 定休日：每週二

• 3/20～11/5幾乎無休

建議出發前還是先確認一下當天營業狀況。

▍交通方式整理

自駕是最方便的，但如果沒有自駕，也可以利用大眾運輸上山：

• ケーブル山上駅 → 公車約15分鐘

• 摩耶ロープウェー山上駅 → 公車約10分鐘

雖然需要轉乘，但沿途風景很漂亮，本身就是一趟小小山林旅行。

餐廳位於二樓，空間寬敞、採光不錯，可以眺望牧場風光。

用餐氣氛讓人感覺輕鬆，不會有壓迫感。也因為是觀光區，客群以家庭、情侶、旅遊客為主，整體感覺很悠閒。

六甲山 Q・B・B チーズ館的菜單以牛排套餐及起司火鍋為主。其中最受歡迎的當然是招牌起司鍋（チーズフォンデュ），濃郁起司全程加熱保溫，搭配麵包、蔬菜一起吃，香氣十足又不會膩口，很適合多人共享。

除了起司鍋，也有牛排、排餐等主食選擇，搭配沙拉、湯品與配菜，對於帶小孩的家庭來說，店內也有提供兒童套餐，份量與口味都很友善。

我們兩大兩小點了起司火鍋套餐（兩人份），另外還搭配了牛排套餐與兒童餐， 還加點一份起司蛋糕及白飯一碗，吃得很飽足。

起司鍋套餐

我們點的是店內很有人氣的起司鍋套餐，內容其實比想像中豐富很多。套餐一開始會先送上沙拉與開胃菜，清爽開胃，很適合先墊墊胃。

主角當然是熱騰騰的 チーズフォンデュ（起司鍋），起司香氣濃郁但不會死鹹，搭配麵包一起吃非常順口。

除了起司鍋，套餐內還包含牛排與德式香腸，兩人份有兩盤，雖然份量不多，但一整份套餐吃起來很有滿足感。

最後還有飲料，從前菜、主餐到飲品一次到位，菜單上的套餐價格是一人份，我們倆位大人點就是x2的價格。

牛排套餐（サーロインセット）

牛排熟度剛好，搭配蔬菜吃起來很平衡，不會過於油膩。套餐中也包含沙拉、湯品、麵包及飲料，整體份量很剛好。

這份牛排套餐是兒子點的，也附有飲料，吃得開心滿足。

兒童餐（お子さまプレート）

有比較小的孩童來用餐可以選擇兒童餐，日幣850元包含漢堡肉、飯糰、奶油鬆餅、炸馬鈴薯及飲料，內容簡單、份量適中，小朋友吃得很開心。

起司蛋糕（チーズケーキ）

最後我們點了起司蛋糕最結尾，濃濃起司味替這一餐畫下完美句點。

Q・B・B チーズ館的位置安排得很好，吃完午餐後就能進入六甲山牧場，和羊、牛等動物們近距離互動。

一邊是濃郁起司與牛排套餐料理，一邊是自然草原與動物，這樣的行程組合真的很舒服，很適合排成六甲山一日遊。

如果你想安排神戶旅遊又喜歡親近動物或大自然，那我會非常推薦把六甲山排進行程裡。

對我們來說，來六甲山這一天就是：

吃好 → 看風景 → 玩牧場 → 心情超好的一天。

如果你正在規劃神戶或關西行程，六甲山真的值得留一天慢慢走。

詳細行程資訊: 日本關西九天八夜自由行,京阪神奈行程、租車資訊及日本上網SIM卡分享!

