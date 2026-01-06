苗栗南庄神仙谷:免門票秘境! 5分鐘輕鬆走入峽谷瀑布絕景!

免門票就能走進電影場景，感受大自然的鬼斧神工！

如果你跟我一樣，假日想找個不用走太多路、可以捕捉美景又能真正放鬆的景點，那麼苗栗南庄的 「神仙谷」 絕對會讓你驚豔。

這裡沒有複雜的步道，只要走路幾分鐘，就能看到讓人目瞪口呆的峽谷瀑布景色。

水氣、石壁、光影交錯，難怪會成為電影《賽德克·巴萊》的拍攝場景。

最棒的是~免門票、免預約，車子也能停放在入口旁的「神仙谷泰雅烤肉」停車場，輕鬆又療癒。

神仙谷位在南庄往東河的路上，沿途自然景致非常舒服，開車導航輸入「神仙谷」就能輕鬆抵達。

到入口前的山路不難開，到了之後會看到「神仙谷泰雅烤肉」的小店面與停車區。

要注意的是神仙谷泰雅烤肉停車場是在另一側，同側這處停車場是需要收費的喔。

📍 景點名稱：神仙谷

＊地址：苗栗縣南庄鄉東河村鹿場27號（神仙谷入口）

神仙谷的路線算是「輕鬆散步等級」，即使不常爬山的朋友也完全沒問題。

從入口走到最佳景觀點大約3–5分鐘。

一路都是步道或是階梯，沿途就是潺潺水聲跟綠意景色，走起來很療癒。

要注意的是，較不常運動的話，階梯部分走起來會稍微累人喔。

抵達後，可以站在平台欣賞美景，這裡有兩側陡峭岩壁被水流切割的「天然峽谷」絕景，還有自上而下奔流而落的瀑布，以及山谷中的霧氣與濕潤空氣。

若天氣好，陽光還會從樹縫灑落進溪谷裡，非常夢幻。

來到這裡，真的會有種：「哇！才走幾步路，就看到這麼壯麗的景色！」，這種不科學的驚喜感。

難怪電影《賽德克·巴萊》會來這裡取景，現場比畫面裡還讓人震撼。

這裡有一座神仙谷吊橋，為了安全起見每次僅限12人通行。雖然不長，但走上去就會有種要走進山林秘境裡的感覺。

吊橋兩邊滿滿的綠意，下面還有溪水與瀑布美景，微風除除超舒服。踩上吊橋會微微晃一下，不會可怕，反而很有探險感，小朋友也會走得很開心。

站在吊橋上往回看，整座橋配上山景讓人感覺療癒舒心。

吊橋另一側還有一座觀景台，但感覺是年久失修的狀態，不建議走上去，然後這裡好像也沒有步道可以繼續走了。

神仙谷最大的優點就是：免費入場、景觀又漂亮。

對於想帶孩子、父母出門走走、情侶輕旅行、甚至只是路過南庄想找個景點走走的人來說，非常推薦。

看完美景，可以來份原住民烤肉！

在入口處的「神仙谷泰雅烤肉」真的很方便。看完美景走出來立刻能大快朵頤。

這裡有：泰雅烤山豬肉、馬告香腸、粽子、竹筍湯等一些原民風味小吃，價格親民，份量實在，最適合散步後補充體力。

烤肉香氣真的會讓人忍不住買一份邊吃邊聊天。

如果有多一點時間，一旁也有 「七分醉餐廳」，用餐環境會更為舒適，是另一個不錯的用餐選擇。

到苗栗南庄旅遊，除了走訪南庄老街、向天湖等景點，神仙谷也很值得一遊。

下次到南庄，就讓這片小小的峽谷療癒身心靈吧！

旅遊住宿優惠房價查詢

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！

















































































































