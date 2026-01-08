榮獲世界奢華餐廳大獎！GMT義大利餐廳，台北美福大飯店五星級義式餐廳。

坐落於台北美福大飯店四樓的「GMT義大利餐廳」，以正宗的托斯卡尼風味與高貴典雅的用餐環境聞名，更是曾榮獲「世界奢華餐廳大獎」雙獎殊榮的國際級餐廳。這次品嚐了這裡的平日商業午餐，餐點特色：包含前菜、主菜（有多樣化的選擇，如牛排、海鮮、手工義大利麵等）、甜點和飲品。這不僅是一頓午間套餐，餐廳的氣氛精緻高雅，不論是慶生、約會都很適合，絕對是台北尋找精緻午餐或商務用餐的絕佳選擇。

名稱：GMT義大利餐廳

地址：臺北市中山區樂群二路55號（台北美福大飯店 4樓）

營業時間：

午餐：11:30-14:30 (最後點餐時間：13:45)

週末早午餐：11:00-14:30 (餐檯供應時間至：14:00)

(週六、日午間僅提供都會舒活早午餐，恕不提供單點及其他套餐，信用卡僅適用85折以上優惠。)

晚餐：18:00-22:00 (最後點餐時間：20:45)

GMT義大利餐廳｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入「台北美福大飯店」即可到達

停車場：「台北美福大飯店」內附停車場，用餐可享免費停車最高4小時，限高2.1公尺的車輛

捷運：文湖線「劍南路站」2號出口，沿敬業二路直走約5-10分鐘

公車：於「明水路口」站下車，可搭乘33、645、677、208、42、藍26、藍7等

「GMT義大利餐廳」位於台北美福大飯店 4樓

GMT義大利餐廳｜菜單價位

這是午間套餐的菜單

平日商業午餐，價格範圍約$1080~$3880，包含手工麵包、湯品、主餐（如海鮮、牛排或手工麵/燉飯）、甜點與飲品

GMT義大利餐廳｜空間環境

富麗堂皇的大廳，非常氣派。美福大飯店的餐廳都非常出名，早已是很多老饕心中的聖地了

「GMT義大利餐廳」實力雄厚，曾榮獲2018世界奢華餐廳大獎(World Luxury Restaurant Awards)之最佳奢華餐廳酒吧(Best Luxury Restaurant Bar)及精緻料理美饌(FineDining Cuisine)雙獎殊榮

餐廳內部果然氣派、典雅，感覺進去後人都變的有氣質了

這次在訂位時，特別在網頁註明是慶生用，沒想到這裏的安排是坐在窗邊的雙人座位區

前後左右都沒有人，真的是獨享窗外景色！

挑高的空間、璀璨的水晶吊燈與舒適的皮質座椅，氣氛一級棒

也有包廂

現場還有現桿義大利麵，桌上還擺上了多種的手工義大利麵

門口擺有自製的醬料

GMT義大利餐廳｜菜色心得評價

手工麵包

溫熱的麵包上桌了，這幾個麵包可是超級好吃，口感一級棒

馬醬 (甜椒堅果辣醬、芝麻葉酸豆醬)

GMT 的醬汁皆是廚房每日現打

重點是這個馬醬 (甜椒堅果辣醬、芝麻葉酸豆醬)，這可是主廚將家鄉義大利南部的美味帶來的

甜椒堅果辣醬，其實不辣。嚐起來帶有甜椒的鮮甜及堅果的香氣

芝麻葉酸豆醬，結合了芝麻葉特有的微苦味，以及酸豆的鹹酸

兩款醬汁的組合呈現了「一甜一酸」的平衡，用麵包來沾著吃，真的太棒了。櫃台旁還有整罐醬料可以買哦

義式牛肚牛舌派/佛卡夏

聽說這道「義式牛肚牛舌派佐佛卡夏」的設計靈感源自於佛羅倫斯極具盛名的街頭小吃「牛肚包」

裏面的牛肚牛舌都燉煮的非常軟爛，加入不同的蔬菜及香料，肉品吸飽了蔬菜的鮮甜，完全沒有腥味

上頭放有手工佛卡夏，可以沾著吃，真的太完美了

爐烤時蔬/野菇水牛乳酪

烘烤過的大鮮菇上放著水牛乳酪還有蔬菜餡，水牛乳酪的軟滑與野菇的 Q 彈形成有趣對比

簡單清爽卻讓人意猶未盡

南瓜馬鈴薯濃湯佐烤章魚

南瓜馬鈴薯濃湯佐烤章魚，這道嚐得到南瓜的天然清甜與馬鈴薯的濃郁卻又絲滑的口感

香滑綿密的濃湯與帶有咬勁的章魚形成鮮明對比，既有蔬菜的清爽，又有海鮮的鮮美，口感十足啊

義式蔬菜湯佐佛羅倫斯麵包

這道聽說是主廚 獻給家鄉托斯卡尼的經典之作

原以為會是一般的蔬菜湯，原來這是利用多種蔬菜燉煮，真的軟爛成泥狀的蔬菜湯

用來當成沾醬都沒問題了

不過，一口就嚐的到蔬菜的甜味，再加上裏面也有放有麵包，麵包吸收了蔬菜湯的鮮甜，變得濕潤軟綿，也成為湯的一部份了

真的豐富又紮實，厚重的口感還真的是第一次嚐到這種味道

白酒燉羊膝 有別於一般的紅酒燉煮的肉品，這次選了白酒燉煮 羊膝經過長時間的燉煮，整個腿肉徹底軟化，輕鬆達到「骨肉分離」的程度

而且白酒燉煮能帶出清淡的酸度，剛好中和羊肉的油膩感，也提升肉品的鮮甜

龍蝦義式細麵

這次來慶生嘛，所以來點好料的

龍蝦肉質飽滿鮮甜、彈牙可口

麵條的部份也很厲害，這是使用杜蘭小麥粉每日手工現製，而且這樣的手工細麵更能吸附濃郁的醬汁，而且口感也很Q彈

醬料的部份也很棒，帶有天然番茄的酸香~~~真的很好吃很過癮

甜點與飲料

其實最後的甜點也讓人驚豔，雖然是小小巧克力派，但口感綿蜜濃郁，入口香醇，滿滿的巧克力香

主廚招待麵包試吃

最後的茶和咖啡也有一定水準

雖然是商業午餐，但真的一點都不馬虎，從前菜到甜品都很完美，真的大推啊！

