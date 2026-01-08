宜蘭清水地熱煮蛋趣，全新教育館與日式湯屋，親子旅遊免門票景點。

宜蘭大同鄉「清水地熱公園」免門票入園，體驗地熱煮食與免費足浴。近年新增清水泉湯屋與教育館，是親子一日遊的最佳去處。

位於宜蘭大同鄉的「清水地熱公園」，是許多人到宜蘭必訪的經典景點。經過多年的整修與擴建，園區設施變得更加完善，除了保留最受歡迎的地熱煮食池與免費泡腳區外，2021 年底更全新打造了充滿日式風情的「清水泉湯屋」以及具備知識性的「清水地熱教育館」。無論是想重溫拿著竹簍煮蛋的懷舊樂趣，還是想在山林間享受溫泉浴，這裡都能滿足全家大小的需求，是一個設施豐富且適合安排半日遊的愜意好去處。

交通便利附停車場，假日公車直達免開車

開車前往的朋友可直接導航至園區，這裡設有寬敞的付費停車場，汽車計次收費 50 元，機車則為 20 元，停車相當方便。若選擇大眾運輸，可於羅東轉運站轉乘假日限定的「綠17 天長地久線」公車直達清水地熱。值得注意的是，公車班次僅限假日運行，平日造訪建議自駕會比較順暢。進入公園本身是免門票的，對於精打細算的家庭旅遊來說，是非常佛心的高 CP 值景點。

高溫地熱煮蛋必玩，竹簍烹煮食材樂趣多

來到清水地熱，最不能錯過的就是利用高達 95°C 的天然地熱泉水烹煮食物。遊客可以自備食材，或直接在遊客服務中心購買雞蛋、玉米、地瓜等，並租借專用的竹簍。園區內設有多個煮食池，建議自行尋找人潮較少的區域操作。看著熱氣蒸騰的泉水將食物煮熟，等待的過程充滿期待，那份自己動手的樂趣與剛出爐的熱騰騰美味，絕對是來這裡最大的享受。

免費足浴舒緩疲勞，遮陽棚架貼心設計

在等待食物煮熟的空檔，不妨到一旁的泡腳池放鬆一下。這裡提供免費的足浴體驗，水溫維持在舒適的 40 度左右，一邊吃著剛煮好的溫泉蛋，一邊享受暖呼呼的足浴，是這裡最經典的玩法。池子上方貼心設有遮陽棚架，不用擔心日曬雨淋。遊客服務中心則提供食材飲品販售與竹簍租借服務，各項需求都能在此獲得解決，讓遊客能輕鬆享受地熱野餐的樂趣。

教育館需門票折抵，商品價格見仁見智

園區新設的「清水地熱教育館」需另外購票，每人 100 元（可全額折抵館內賣場消費）。館內設有時光隧道、地熱解說與互動體驗等展區。不過根據實際造訪經驗，若沒有參加導覽解說，單純參觀可能會覺得內容稍顯空虛。雖然門票可全額折抵一旁「天長地久賣場」的消費，但賣場內的商品價格普遍偏高，對於精打細算的遊客來說，建議自行評估是否入館參觀。

清水泉湯屋日式風，魚咬腳與浴衣體驗

想要更深層的放鬆，可以選擇付費進入「清水泉湯屋」。這裡採用充滿日式風情的設計，環境優雅且不擁擠，提供大眾池、男女湯以及有趣的「魚咬泡腳池」。此外，還提供和服浴衣租借服務，讓遊客彷彿置身日本溫泉鄉。不少內行遊客甚至是專程為了這座質感湯屋而來，享受在大自然環抱下泡湯的療癒時光，是冬天避寒的最佳選擇。

順遊長埤湖天送埤，三星蔥油餅美食之旅

結束清水地熱的行程後，周邊還有許多景點值得順遊。鄰近的長埤湖風景區、充滿懷舊氛圍的天送埤車站都是不錯的拍照點。若想品嚐在地美食，可前往三星市區的三星青蔥文化館走走，或品嚐當地知名的阿琴春捲。時間充裕的話，甚至可以往更深山的太平山國家森林遊樂區前進，或返回羅東、宜蘭市區繼續吃喝玩樂，安排一趟豐富的宜蘭一日遊行程。