宜蘭百年老店伴手禮！游家麻糬米糕必買古早味麻糬米糕、抹茶紅豆、芋香芝麻、芋香豚滬麻糬。

2018年第一次由電視報導得知這家百年老店-「游家麻糬米糕」，跟Ben在宜蘭市街頭尋找店面，現在已經由第四代接手，不但有了店面，也傳承了老爺爺的手工技術及味道，全台唯一的麻糬米糕，更創新了新口味及服務，堅持當天手工現做、現賣的傳統麻糬，常常早上賣完就沒了喔！

名稱：游家麻糬米糕

地址：宜蘭市新民路92號（宜蘭友愛百貨大樓附近）

營業時間：08:00-15:00

電話：0918 503 069

游家麻糬米糕｜交通停車

開車：Google導航輸入「游家麻糬米糕」即可到達

停車場：這邊不好停車！停車格很少，旁邊收費停車場

游家麻糬米糕｜空間環境

游家麻糬米糕｜菜單價位

古早味麻糬米糕 20元 芋香芝麻麻糬 20元 綠豆花生麻糬 20元 抹茶紅豆麻糬 20元 窯烤蕃薯麻糬 20元

購買須知：

古早味麻糬米糕請“當日食用”

常温保存即可，請勿冷藏、冷凍

抹茶紅豆、芋香芝麻、綠豆花生、窯烤地瓜、芋香豚滬麻糬，保存期限為常温保存2天、冷凍保存3天

游家麻糬米糕可以宅配囉

1、需前2天訂購，例如:禮拜一訂購，則禮拜三早上會收到麻糬

2、因為無防腐劑，到達當天要食用完畢

游家麻糬米糕｜心得評價

麻糬米糕源自於1906年，當時生活水平普遍不高，平民肚子經常食不飽

我以前還買給外婆吃過，外婆還跟我說過她小時候就曾吃過的回憶，真的是百年老店無誤！

當嘴饞想點心但又需餵飽肚子時，就蒸熟圓糯米，把一半拿來製作米糕、一半製作麻糬

先包入綠豆內餡，運用握壽司手法捏再一起，再把花生粉包入麻糬米糕裡面或沾附著食用，這樣又可解嘴饞又填飽肚子

現在由第四代接手，每天在攤位現做現賣，當天去捧場時正逢要拜拜，好多當地人來買回家祭祖

麻糬和米糕都是純手工製做

新鮮的麻糬，手工製作時飽滿的感覺一看就知

類似握壽司的大小，大多顧客一買就是一盒

古早味的口感，好想快點回家泡個茶，來個下午點心

古早原味麻糬米糕/綠豆麻糬

是將綠豆餡包在米糕裡，外面再覆一層麻糬，隨包附加一點花生粉

要吃時沾點花生粉，濃郁的花生香加綠豆沙，又香Q又可口

是第一代流傳下來的老味道

芋香豚滬麻糬

小老闆跑了N 店家，終於找到小時候懷念的味道

~~好吃的肉鬆麻糬

現場製作的配料

芋香芝麻麻糬

抹茶紅豆麻糬

裏餡用宜蘭員山出產的檳榔心芋頭，芋頭香味很濃、超爽口加上當天現炒芝麻香味，非常濃郁的味道是最近很賣最夯的麻糬

由抹茶粉加磨作粉狀的烏龍茶葉做成的麻糬，裏頭的紅豆甜度3分

抹茶香中帶點甘苦味，茶香配紅豆

一口咬下好有味道，完美的組合

窯烤蕃薯麻糬

隱藏版特製！聽說是在烤肉時所領悟到的創意麻糬

由食用竹炭粉+地瓜製作成的麻糬

地瓜先用烤箱烤過，一口咬下，引領出來淡淡的地瓜香氣

蘭陽鴨賞米糕捲

特製的，別人吃不到，哈哈哈

拍出來愛現一下

說到宜蘭市一帶的傳統甜點，「游家麻糬米糕」絕對是許多在地人心中從小吃到大的回憶。沒有華麗裝潢、沒有過度包裝，靠的就是每天現做、紮實用料與熟悉的古早味，不少人都是一吃就回訪，甚至專程繞過來外帶幾盒呢！

