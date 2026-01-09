台中四月南風伯爵茶卡斯提拉，底部雙目糖脆口，年節伴手禮首選。

四月南風推出伯爵茶卡斯提拉蛋糕，底部雙目糖口感獨特，成分單純無添加，是 2026 年節送禮與日常下午茶的質感首選。

來自台中的「四月南風」以溫暖南風為名，專注於傳承日本正宗長崎蛋糕工法的卡斯提拉專賣。2026 年新春之際，品牌全新推出「伯爵茶卡斯提拉蛋糕」，主打成分單純、無添加人工香精，並保留了經典的底部雙目糖特色。這款禮盒設計簡約大方且極具質感，解決了送禮時擔心口味是否老少咸宜的煩惱，無論是作為年節賀禮、彌月蛋糕或是日常的療癒甜點，都能傳遞出最純粹安心的美味心意。

正宗日式工法傳承，簡約質感禮盒送禮體面

「四月南風」代表著新的開始與溫暖舒適的感覺，品牌承襲了日本正宗長崎蛋糕的製作工法，致力於呈現食材最單純的美味。禮盒設計走簡約、乾淨且富有質感的路線，雖然不花俏但拿在手上非常有份量感。這樣的設計風格無論是過年過節拜訪親友，或是企業贈禮、彌月慶祝，都顯得大方得體且完全不失禮，完美解決了現代人送禮時對於包裝與品質的雙重高標準要求。

英式伯爵茶香優雅，天然無添加成分最安心

這次開箱的全新口味「伯爵茶卡斯提拉蛋糕」，嚴選英式伯爵茶葉細磨成粉融入蛋糕中，完全不添加任何人工香精、香料與色素，讓人吃得非常安心。一打開盒子就能聞到淡淡的自然茶香，入口後首先感受到的是佛手柑的優雅香氣，接著是蛋糕體本身的濃郁蛋香。整體的風味平衡拿捏得極好，沒有茶味過重或苦澀的問題，展現出不張揚卻令人回味無窮的耐吃特質。

底部雙目糖卡滋脆，軟綿蛋糕體層次豐富

四月南風卡斯提拉蛋糕最迷人的靈魂所在，絕對是底層那獨具特色的「雙目糖」顆粒。蛋糕本體保持著柔軟濕潤的口感，但咬到最底層時，會感受到雙目糖帶來的微微爽脆與「卡滋卡滋」的驚喜口感。這種「上層軟綿、底部爽脆」的強烈反差，瞬間拉開了味覺層次，讓人一口接一口完全不覺得膩。這不是第一口就驚豔的甜點，而是那種會讓人默默吃完一整塊，並深深記住那份特殊口感的美味。

冷藏常溫雙重吃法，搭配茶飲咖啡最對味

這款蛋糕提供了兩種截然不同的享受方式，冷藏後品嚐，口感會變得較為紮實，且伯爵茶的香氣會更加明顯濃郁。若是喜歡柔軟口感，則建議常溫回溫後食用，此時蛋糕體會回復蓬鬆綿軟，底部的雙目糖顆粒感也會更為突出。無論選擇哪種吃法，都非常適合搭配一杯熱茶或是黑咖啡，簡單擺盤就是一份完美的下午茶或飯後甜點，是款大人小孩都會喜歡的質感點心。

四月南風卡斯提拉

地址：407台灣臺中市西屯區福科路366號

電話：04-23589887

營業時間：星期一～日 10:00 – 19:00

延伸閱讀

生甜甜圈的天花板！I’m donut 以雲朵般柔軟席捲台北，入口即化太夢幻。

台中高顏值生甜甜圈！もも堂MOMO DONUT，水蜜桃與花生口味超特別。

台中南屯｜台中必吃千層推薦！手工35層千層蛋糕，彌月蛋糕人氣首選｜2度C NiGuo 向上店 – 貪食瑞秋a口袋名...