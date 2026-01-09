2026年菜外帶推薦｜新天地「大橘大利」年菜開箱，在家也能享受滿漢全席！ - 糖糖's 享食生活

2026年菜外帶推薦｜新天地「大橘大利」年菜開箱，在家也能享受滿漢全席！

新天地餐飲集團迎來80週年的輝煌時刻，隆重推出2026馬年限定「金馬賀雅」外帶年菜！不同於市面上常見的冷凍調理包，堅持「除夕當天現做、熱食即食」，將五星級主廚的精湛火候直接裝盒，讓你在家不用揮汗下廚、無需費力加熱，就能享受如同星級飯店外燴般的頂級滿漢全席

2026新天地「金馬賀雅」年菜方案

今年新天地貼心地針對不同家庭規模，推出了兩款現做熱食方案。不論是熱鬧的大家庭，還是溫馨的小家庭，都能在除夕夜享受飯店級的豪華料理：

10 人份【豐歲雅饌十全宴】｜大家庭首選

售價：12,888 元，這款方案集結了 10 道海陸大菜，適合喜歡熱鬧氣氛、追求桌菜「圓滿」感的大家族。

完整菜單： 迎春八珍冷盤／花膠富貴佛跳牆／帝王蟹招財粉絲煲／紅蟳雙菇豐歲米糕／馬告花雕醉鮮蝦／星馬沙嗲炙烤肋排／馬蹄丸甘露蒸石斑／干貝黃金蟲草燉土雞

6 人份【雅饌團圓六福宴】｜精緻小家庭首選

售價：$8,888 元，針對現代小家庭設計，精選最受歡迎的招牌菜色，份量剛好不浪費，美味卻絲毫不減。

完整菜單： 迎春八珍冷盤／花膠富貴佛跳牆／帝王蟹招財粉絲煲／紅蟳雙菇豐歲米糕／星馬沙嗲炙烤肋排／馬蹄丸甘露蒸石斑／干貝黃金蟲草燉土雞

2026新天地「金馬賀雅」年菜預購

預購官網點此

下單截止日：2026/02/09

最後改單日：2026/02/09

最後付款日：2026/02/11（23:55）前

年菜取餐日：2026/02/16

訂單確認後請在【48小時內完成付款】，才算預定成功

2026/1/15 23:55前預訂並付清款項，享早鳥優惠價！

迎春八珍冷盤

作為開春第一道料理，新天地以「海味、果香、肉香、穀物蔬香」四大元素，交織出色彩繽紛且富有吉祥寓意的八珍盛宴。不同於傳統冷盤的單調，這款拼盤不僅層次分明，更是清爽開胃的首選

內容物包含：油雞腿／烏魚子切丁／醉蹄凍／韓式乳酪絲、葡萄乾／鳳眼果／藜麥毛豆薏仁／白鮑魚、秋葵、山楂／松露鮑魚、小洋梨

花膠富貴佛跳牆

新天地主廚以精湛功力詮釋這道年節御品，將傳統的濃郁風味再升級。甕內堆疊了滿滿的經典食材，更特別加入了特選花膠，每一塊花膠都飽滿厚實，為湯頭增添了珍貴的膠質與滑順口感，經過長時間的熬煮，湯底呈現深邃而濃潤的色澤，花膠的海味與肉香、乾貨香氣完美交織，每一口湯都能感受到「厚實、清香、溫潤」的層次感

帝王蟹招財粉絲煲

嚴選肉質鮮甜飽滿的帝王蟹腳，紅白相間的蟹肉鋪滿鍋面，光看視覺效果就霸氣十足， 底層鋪滿Q彈粉絲，完美吸附了主廚特製的蒜蓉醬汁與帝王蟹自然滲出的鮮甜原汁，撒上鮮綠蔥花增色提味，入口時鹹香、蒜香與濃郁蟹香在舌尖交織，口感油潤滑順卻完全不膩口，是一道大人小孩都會搶著吃的美味料理

紅蟳雙菇豐歲米糕

團圓桌上米糕象徵著「步步高升」，而新天地今年特別將這道傳統手路菜華麗升級，打造出視覺與味覺雙重震撼的盛宴

霸氣鋪上肉質細緻的鮮甜紅蟳，每一口蟹肉都散發著飽滿的海味濃郁感，還能吃到滿滿蟹膏，不同於一般米糕，主廚特別融入了麻油雞與雙菇一同拌炒炊煮，米糕吸附了濃郁的油蔥與麻油香氣，口感香黏且Q彈，透過雙菇的鮮度與麻油雞的厚實肉香，完美襯托出紅蟳的鮮美

馬告花雕醉鮮蝦

嚴選20隻碩大肥美的鮮蝦，每一隻都吸足了精華湯汁，口感鮮甜，肉質更是脆彈飽嘴，以溫潤的花雕酒為基底，特別加入被譽為「山林黑珍珠」的馬告，花雕的柔和酒香，巧妙結合了馬告特有的清甜檸檬香與微辛感，將醉蝦的層次提升至另一個境界

星馬沙嗲炙烤肋排

在一系列的傳統台式手路菜中，這道星馬沙嗲炙烤肋排無疑是為團圓桌注入活力的驚喜亮點，新天地主廚跳脫框架，將南洋街頭的熱情靈魂完美融入年菜之中

嚴選優質肋排經過精確火候炙烤，達到肉質軟嫩入骨、輕輕一撥即可骨肉分離，肋排表面裹上厚厚一層獨家沙嗲醬，並撒上花生碎與番茄乾增添口感。沙嗲特有的辛香與花生的甜香相互堆疊，完美還原道地的南洋風味，每一口都讓人彷彿置身星馬街頭

馬蹄丸甘露蒸石斑

嚴選肉質細嫩、富含膠質的整尾石斑魚，搭配口感清爽、咬下富有滋滋聲的馬蹄丸，捨棄傳統單一的清蒸方式，主廚特製甘梨樹子醬，讓鮮甜的海瓜子與魚肉在鹹甜適中的醬汁中慢蒸入味，每一口都能嚐到層次豐富的回甘美味

魚肉細緻鮮甜，盤中大方加入海瓜子增添海味鮮度，並以蔥絲與紅椒點綴，無論視覺或味覺都是星級飯店水準，象徵開年大吉、龍馬精神

干貝黃金蟲草燉土雞

選用土雞、黃金蟲草、松茸片與干貝慢火細燉，湯頭金透溫補、入口鮮甜，裡頭肉質軟嫩不柴，以「補氣增運」揭開馬年新氣象，既養身又華麗

2026新天地「金馬賀雅」年菜預購優惠

新天地今年慶祝80週年好禮拿不完！只要預購年菜，就有機會把最吸睛的 iPhone 17 橘色限定款帶回家，於1/15前完成預購，加碼再送80週年紀念撲克牌及金馬賀雅發財紅包袋