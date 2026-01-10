蘇澳親家母飛虎丸，魚漿當日新鮮現煮現吃，入口Q彈的新鮮海味推薦。

只要到南方澳漁港買魚或到內埤海灘的朋友，一定會在發現這家在南方澳漁市場旁的「親家母飛虎丸」!! 這家就在門口現煮現賣，現煮的新鮮魚丸，不但好吃也是很棒的海味零食哦。買了一包，一人一口還搶著吃呢

名稱：親家母飛虎丸

地址：宜蘭縣蘇澳鎮內埤路192號

營業時間：11:30–18:00

電話：03 996 2430

親家母飛虎丸｜空間環境

親家母飛虎丸創始於民國83年，堅持不加防腐劑，漂白劑…..招牌上還寫著蘇港飛虎丸創始店呢

親家母飛虎丸｜菜單價位

主產品以原味及黑胡椒口味為主

店招有點歷史了!!XD

親家母飛虎丸 ｜ 心得評價

店家就在店門口煮給大家看!! 一顆顆圓滾滾白泡泡的魚丸就在眼前。因為是現煮所以非常的新鮮的Q彈

飛虎魚為臺灣東部黑潮海流特有迴游魚種之一，俗名就叫鬼頭刀，漁民戲稱為飛烏虎

魚肉特別結實、Q彈也因為肉質鮮美，也是做成魚排的好食材

店裡無座位，只有提供外帶服務

買了一包100元，就在港邊趁熱吃!!

新鮮就是王道，非常Q彈!

而且熱騰騰的，真的很好吃。本來想帶回家煮湯的，沒想到一口一顆，你一口我一口，一下子就吃光了

每次看到這種東西，就會想到星爺的撒尿牛丸啊

一旁也有這家哦

