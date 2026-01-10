> 美食 > 蘇澳親家母飛虎丸，魚漿當日新鮮現煮現吃，入口Q彈的新鮮海味推薦。

蘇澳親家母飛虎丸，魚漿當日新鮮現煮現吃，入口Q彈的新鮮海味推薦。

2026-01-10 08:30 
紫色微笑

紫色微笑

只要到南方澳漁港買魚或到內埤海灘的朋友，一定會在發現這家在南方澳漁市場旁的親家母飛虎丸!! 這家就在門口現煮現賣，現煮的新鮮魚丸，不但好吃也是很棒的海味零食哦。買了一包，一人一口還搶著吃呢

  • 名稱：親家母飛虎丸
  • 地址：宜蘭縣蘇澳鎮內埤路192號
  • 營業時間：11:30–18:00
  • 電話：03 996 2430

📍宜蘭30間飯店：宜蘭飯店推薦

親家母飛虎丸｜空間環境

 

親家母飛虎丸創始於民國83年，堅持不加防腐劑，漂白劑…..招牌上還寫著蘇港飛虎丸創始店呢

親家母飛虎丸｜菜單價位

主產品以原味及黑胡椒口味為主

店招有點歷史了!!XD

親家母飛虎丸心得評價

店家就在店門口煮給大家看!!  一顆顆圓滾滾白泡泡的魚丸就在眼前。因為是現煮所以非常的新鮮的Q彈

飛虎魚為臺灣東部黑潮海流特有迴游魚種之一，俗名就叫鬼頭刀，漁民戲稱為飛烏虎

魚肉特別結實、Q彈也因為肉質鮮美，也是做成魚排的好食材

店裡無座位，只有提供外帶服務

買了一包100元，就在港邊趁熱吃!!

新鮮就是王道，非常Q彈!
而且熱騰騰的，真的很好吃。本來想帶回家煮湯的，沒想到一口一顆，你一口我一口，一下子就吃光了

每次看到這種東西，就會想到星爺的撒尿牛丸啊

一旁也有這家哦

蘇澳景點美食推薦

你會需要的宜蘭景點優惠券

以上是紫色微笑親家母飛虎丸文章推薦給你知道。

宜蘭蘇澳美食推薦-阿奇師牛肉麵，超人不一定有紅披風，有時還可能煮牛肉麵給大家吃喔！歡迎來到蘇澳最有溫...
ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃中山站新開幕台灣首家岢露圈專賣店中山站新開幕台灣首家岢露圈專賣店，口感介於泡芙與甜甜圈之間，外酥內軟，特別又好吃。提供原味、黑可可2種圈體，圈圈外層焦糖酥脆、內裡柔軟綿密。
永安市場深夜食堂式咖啡廳，全天供應炸雞滷肉飯、港式牛肉麵還有深夜必備水餃等等餐點而且還有拉花超好看的竹炭拿鐵！誰也會想在咖啡廳點一盤水餃？豬肉水餃爆汁好吃，套餐還附小菜＋紅茶很划算！站
微風南山5大人氣新開店！鴨覓烤鴨、壽司郎、加一米飯食所，開幕優惠與獨家料理同步登場。
偶然發現的しんぱち食堂主打炭火料理，提供各式魚類與肉類定食，價格親民，CP值超高！當天吃完後馬上決定再找一天來回訪！? 推薦餐點魚料理：炭火燒烤香氣十足，魚肉新鮮大塊又多汁，超滿足！
0