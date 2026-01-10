桃園南崁島語自助餐，九大島檯一島一酒，全台最難訂頂級Buffet。

桃園台茂「島語自助餐廳」終於開幕，九大餐檯匯集頂級海鮮與現做料理，搭配專屬佐餐酒，是桃園最難訂位的必吃 Buffet。

位在桃園台茂購物中心的「島語自助餐廳」，絕對是近期討論度最高的吃到飽神店。這裡首創「一島檯一餐酒」奢華體驗，將餐廳劃分為沁、鮮、盛、爍、極、煲、膳、炙、繽九大美食島嶼。不僅提供鱈場蟹腳、肋眼牛排等頂級食材，更為每道料理搭配了專屬的紅白酒或調酒。雖說是吃到飽，但精緻度完全媲美單點餐廳，加上假日晚餐限定的半隻龍蝦，即便一位難求，仍讓無數饕客趨之若鶩。

南極雪蟹腳無限吃，頂級白酒鮮甜絕配

一進場絕對要先衝「鮮」島檯，這裡簡直是海鮮富翁的天堂。滿滿的南極深海雪蟹腳與頂級冰鎮鱈場蟹腳任你夾，肉質紮實飽滿的野生沙公更是不能錯過，每一口都充滿大海鮮味。最棒的是這裡提供專業的 Wine Paring 服務，夾上一盤鮮甜海鮮，搭配侍酒師精選的清爽白酒，微酸的果香完美襯托出蟹肉的甘甜，光是這一區就讓人覺得回本，奢華程度令人驚艷。

炙燒干貝生魚片，菊正宗清酒辛口搭

日料控來到「盛」島檯絕對會失心瘋，每日從台東成功漁港直送的現流生魚片新鮮度沒話說。生食級北海道干貝、油花豐富的炙燒比目魚側緣握壽司，每一口都是極致享受。這裡獨家引進日本神戶 360 年老字號的「菊正宗清酒」，採用傳統生酛釀造工法，口感清爽辛口且輕盈易飲，連平常少喝酒的女生都能輕鬆駕馭，搭配生魚片簡直是天作之合。

肋眼牛排佐紅酒，魚子醬干貝奢華享

「炙」島檯呈現的是高級西餐廳的精緻體驗，現烤的美國肋眼與菲力牛排採濕式熟成，肉質軟嫩香醇。不吃牛的也有台灣戰斧豬排與迷迭香羊排可選。最推薦必拿「魚子醬蒜香帆立貝」，鮮嫩貝柱搭配頂級魚子醬，海味在口中爆發。別忘了拿一杯紅酒佐餐，紅肉的油脂與丹寧完美交融，加上那碗比坊間濃郁十倍的酥皮玉米濃湯，滿足感直接破表。

現烤香魚噴琴酒，肥美生蠔鮮味爆表

來到「爍」島檯，空氣中飄散著誘人的燒烤香氣。這裡必搶的是日式烤香魚，外皮酥脆肉質細緻，是許多老饕的心頭好。更讓人驚艷的是碩大的現烤生蠔，主廚特別噴上「琴酒」增香，酒氣揮發後只留下淡淡清香，完美襯托出肥美生蠔的鮮甜海味。這一區的烤物火候掌控得宜，每一口都帶著迷人的炭火香氣，非常適合搭配現場提供的冰涼啤酒，過癮十足。

雪絲炸蝦口感酥，厚切花枝彈牙必吃

「極」島檯的炸物絕非普通的鹹酥雞攤等級，道道都是精緻的天婦羅工藝。首推造型吸睛的「雪絲海老揚」與「竹炭炸蝦」，麵衣薄脆不油膩，鎖住食材原味。重頭戲是將重量級虎斑花枝純手工去皮去骨炸製，口感厚實Q彈，保有花枝天然的黏性與甜度。此外還有炸生蠔與古早味八寶卷，酥脆外皮下是滿滿的真材實料，是炸物控絕對不能錯過的美味區域。

櫻桃鴨佛跳牆濃，花雕雞湯暖胃必喝

中式料理區「膳」與湯品區「煲」同樣精彩，選用宜蘭櫻桃鴨的片皮烤鴨油亮誘人，還有米其林聯名的名人坊鮑魚燒賣皇。年節將至，新推出的「極品佛跳牆」鮮味滿滿，絕對必吃。湯品首推「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」，胡椒香氣濃郁超暖胃。炸物區還有超巨大的炸生蠔與純手工製作的虎斑花枝排，每一道都是真材實料的功夫菜，搭配小米釀更是解膩一絕。

韓系冰淇淋繽紛，桃園限定調酒微醺

最後的甜點時光也不能馬虎，「繽」島檯有現場製作的韓系 Gelato 冰淇淋，六種口味任選，搭配精緻的可麗露畫盤，少女心十足。飲料區「沁」更是亮點，桃園店限定特調「好桃氣」以伏特加融合黑面蔡楊桃汁與水蜜桃，酸甜好喝。現場還有臺虎精釀啤酒與世界冠軍咖啡，從頭吃到尾都能享受微醺的快樂，這餐 Buffet 絕對值得專程前往朝聖。

島語 桃園台茂店

地址：臺灣桃園市蘆竹區南崁路一段112號6樓

電話：032868081

時間：11:30–14:30、17:30–21:00

