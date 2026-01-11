台中北屯禾康商旅，老飯店全面改裝新式復古風，超大客房附免費停車。

2025 年全面大改造的「禾康商旅」，以獨特的「新式復古風」重新亮相，成為台中北屯最受矚目的高 CP 值住宿。這裡最大的亮點就是「空間超大」，連浴室都相當寬敞。地理位置更是優越，樓下就是全家便利商店，步行 5 分鐘即可抵達在地美食雲集的水湳市場，前往洲際棒球場也僅需 10 分鐘車程。重點是房價親切，平日入住只要一千出頭，還附設免費停車位與早餐，整棟飯店散發著乾淨舒適的香氛，是商務出差與親子旅遊的完美中繼站。

植栽牆吸睛好拍，免費停車超便利

飯店門口設計了一整片綠意盎然的植物系裝飾牆，清新風格非常適合拍照打卡。開車族最擔心的停車問題這裡完全不用煩惱，館內貼心提供免費平面停車位（採一房一車位制），分別位於 B1、3 樓與 5 樓。辦理入住需至一樓櫃台，二樓則規劃為餐廳與開放式商務空間，客房集中於六、七樓，五樓另設有電腦雜誌區，整體動線規劃單純且機能完善。

復古沙發家庭房，浴室寬敞超驚喜

四人家庭房一進門就有專屬客廳區，選用復古緹花布面沙發，搭配房門上保留的舊式燈號，懷舊感十足。臥室區兩大床之間保留了舒適的間距，木質地板營造出優雅簡約的氛圍。最讓人驚喜的是浴室空間，擁有泡澡浴缸與超大鏡面，配上古銅金水龍頭與免治馬桶，細節充滿老派美感。牆上掛著馬鞭草香氛沐浴乳，插電式吹風機風力強勁，備品一應俱全。

雙人客房格局正，乾濕分離大浴缸

雙人客房的空間同樣不容小覷，格局方正寬敞。部分房型在沙發旁安置了小茶几，營造出溫馨慵懶的氛圍，非常適合情侶入住。衛浴空間一樣採乾濕分離設計，配有獨立浴缸與超大鏡面，洗手台與衣帽櫃設計在入門處，動線流暢。加大的雙人床讓人一夜好眠，徹底放鬆旅途疲憊，以一千出頭的價格能住到這種坪數，CP 值真的非常高。

環形景觀VIP房，極簡時尚風格

最浮誇的 VIP 雙人房絕對是打卡熱點，採用極簡的風格設計，色調柔和充滿時尚質感。超寬敞的玄關與沙發區，就算找五六個朋友來聚會也沒問題，可愛的河馬茶几更是空間亮點。雖然這間房型沒有浴缸，但擁有絕佳的環形景觀窗，白天採光自然明亮，晚上能一覽城市燈火夜景，非常適合喜歡拍美照或享受隱密商務空間的旅客。

自助早餐中西式，鄰近水湳吃美食

入住即附贈二樓餐廳的自助式早餐，供應時間為早上七點至十點。餐點包含清粥小菜、炒麵、現烤麵包等中西式料理，葷素皆有，每日菜色隨廚房新鮮準備。二樓在十點後變身為開放式商務空間，方便商務客使用。整體來說，這裡距離逢甲商圈不遠，去水湳市場吃在地小吃更方便，是台中旅遊不可錯過的優質住宿。