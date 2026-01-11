苗栗銅鑼莫內秘密花園，歐日混搭夢幻莊園，絕美婚紗攝影基地。

苗栗銅鑼「莫內秘密花園」是超人氣美拍景點，擁有歐日混搭的夢幻莊園場景，絕對讓愛拍照的你快門按不停。

位在苗栗銅鑼的「莫內秘密花園」，可說是近期人氣爆炸夯的美拍聖地。這裡原本是專屬的婚紗攝影基地，現在開放給一般遊客入園，園區擁有超大的腹地，精心打造了歐式與日式混搭的夢幻莊園。無論是戶外的自然景觀還是室內的精緻佈景，每一個角落都好拍到不行，甚至在熱門打卡點還貼心配置了攝影師協助拍照。這裡非常適合情侶約會、閨蜜出遊，雖然門票不便宜且無法折抵餐飲，但光是能一次拍足出國般的異國美照，就吸引了無數遊客前來朝聖，是個絕對不能錯過的殺底片景點。

附設免費停車場，山路狹窄小心會車

前往莫內秘密花園的交通方式建議直接導航設定即可抵達，園區門口設有偌大的免費戶外停車場，開車前來相當方便。不過要特別提醒，若是從三義方向過來的朋友，沿途山路會比較狹窄，如果剛好遇到遊覽車團客進出，會車時需要格外小心禮讓。所幸園區在無法會車的關鍵路段通常會安排工作人員進行基本的交通管制，只要配合引導就能順利抵達這個隱身山林的秘密基地。

門票三百無折抵，兒童身高分段收

入園參觀需要購票，目前的收費標準是每人 300 元，且這張門票在園區內是「無法折抵」任何餐飲或消費的，這點在購票前要先有心理準備。兒童收費部分則依身高區分，100 至 140 公分的孩童票價為 100 元，100 公分以下的幼童則可免費入園。雖然以純景點來說票價偏中高，但考量到園區內維護的大量精緻造景與提供的攝影服務，對於喜愛拍照的人來說還是相當值回票價。

日式京都風街道，透明玻璃教堂必拍

園區依地形分為三層，最上層主打濃濃的「日式傳統街道」。這一區的場景還原度極高，彷彿瞬間穿越到了京都古街，強烈建議日本迷可以穿著和服或日式服裝來取景，絕對能拍出秒飛出國的錯覺。同層另一側則是浪漫指數破表的「透明玻璃教堂」，這裡通常會有園區派駐的專業攝影師幫忙拍照，大家只要依序排隊，不用腳架也能輕鬆獲得構圖完美的夢幻美照。

歐風羅馬城堡景，復古柑仔店懷舊

來到園區的中層（即入口處層），這裡展現了精彩的混搭風格。一邊是充滿異國情調的歐美風小鎮街道與氣勢磅礡的歐風羅馬城堡，走進室內場景更是精緻得讓人驚艷；轉個彎卻又能看到充滿台灣味的復古懷舊柑仔店與中藥房。特別提醒大家，在「樂團場景」旁邊的門內藏著一個幸福鐘，位置比較隱密，我們一家人也是找了好久才發現，千萬別錯過這個隱藏版打卡點。

南洋風情餐飲區，希臘藍白角落拍

拍累了想休息，園區內也設有專屬的餐飲區。這一區的設計走慵懶的「南洋度假風」，讓人彷彿置身熱帶島嶼般放鬆；在入口處旁的一角，更特別打造了藍白相間的「希臘風情」角落，也是不可錯過的拍照點。餐飲部分提供簡單的簡餐、甜點與飲品，適合補充體力。不過要再次強調，入園門票是「完全無法折抵」餐飲消費的，若要用餐需另外付費，這點請務必留意。

夢幻天梯盪鞦韆，落羽松草地露營

最下層則是以戶外自然景觀為主，擁有大片的草皮與浪漫的落羽松林，氛圍相當愜意。這裡最熱門的設施絕對是「幸福天梯」，想要拍出延伸至天際的絕美畫面，通常需要花點時間排隊等候。此外，這一區還設有可愛的龍貓公車站與慵懶的露營風場景，非常適合在拍累了之後，在此稍作休息，感受山林間的自然氣息。

順遊銅鑼周邊景，客家文化深度

結束了莫內秘密花園的拍攝行程後，建議可以順遊苗栗周邊景點。像是銅鑼的「哈比丘茶樹森林」、「台灣客家文化館」都是不錯的選擇；若想體驗手作樂趣，則推薦需預約的「大補內彈珠汽水觀光工廠」。時間充裕的話，還能延伸至鄰近的三義，走訪「勝興車站」、「龍騰斷橋」或「雅聞香草植物工廠」，最後再去薑麻園泡個足浴，安排一趟充實的苗栗一日遊。

莫內秘密花園 營業時間：10:00-19:00

營業地址：苗栗縣銅鑼鄉新隆村138之3號

