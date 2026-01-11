桃園龍潭拉麵推薦，拉麵一澍-桃園龜山超人氣拉麵插旗龍潭啦，濃厚雞豚白湯、炙燒叉燒超級威(免費加麵一次)...

你是拉麵控嗎？

桃園龜山超人氣拉麵的拉麵一澍插旗龍潭，每天有絡繹不絕的人潮來朝聖

【用餐環境】

拉麵一澍走的是質樸的日系無印風，用餐區採用溫潤的木質餐桌椅，搭配的地板和米白色牆面

，簡約配色營造自在放鬆的用餐

以吧台座位為主，讓顧客能夠直接觀看廚師製作拉麵的過程，且間距不會太窄

環境非常整潔，用餐起來超舒服，整體氣氛也讓人覺得放鬆

【寵物友善】

拉麵一澍屬於寵物友善餐廳，但仍有基本規範需要配合

寵物需裝在提籠、提袋，或使用牽繩並放置於座位旁

人寵餐具需分開，並注意環境清潔與不打擾其他客人

【完整菜單】

菜單包含多種拉麵、飯食、小菜(炸物)與飲品，品項算相當的豐富

價格不貴份量也很多，湯頭與麵都可以客製化

內用免費加麵一次(不含共食者)，味道濃淡系列皆可選

拉麵店居然還有飲料自助吧無限暢飲？佛心無價XD！

半開放式的廚房傳來陣陣香氣〜

炙燒焦香＋嫩叉燒，師傅用烈火炙燒厚切叉燒肉時，傳出陣陣的烤肉香氣讓人不禁口水直流！

【雞豚白湯拉麵】

基本款有3片雞肉叉燒，2片豬肉叉燒

結合了雞骨與豬骨長時間熬煮，感覺像整個雞肉精華濃縮在湯裡，濃郁、乳白、滑順的口感

口感相當濃郁而且不會油膩死鹹，喝得到豚骨的香醇與雞白湯的滑順甜味，清爽又濃郁，帶有自然甘甜

再加上天然松露醬調製，重點是松露超香的，從第一口到最後一口都有滿滿的松露味

雞叉燒感覺像是舒肥雞肉，吃起來軟嫩多汁，真的很好越吃越上癮〜

這碗雞豚白湯拉麵不只有雞湯的香氣，雞肉的甜味也融入在湯頭裡

搭配細緻麵條與嫩滑雞肉，讓每一口都充滿鮮美層次感

麵條Q彈且吸附滿滿湯汁，湯頭又香又讚咻咻咻一下就吃完！

拉麵吃完還意猶未盡？還可以免費續麵一次唷！

【九州豚骨拉麵】

九州被譽為日本拉麵的聖地之一，以其濃郁奶白的豬骨湯底、彈牙細麵及豐富配料，征服了饕客的味蕾

湯底以豚大骨慢火熬煮，呈現自然白濁感，喝得出油脂與骨香的層次感

叉燒嚴選油脂豐富五花肉，經過炙燒處理，表面微焦，保留了肉質的鮮嫩和多汁

豬叉燒我覺得也很強，厚度夠，那香氣加上富有油脂帶入湯頭中，口感特別好

乳白濃湯，鮮香不膩配上Q彈麵條，保留麵有嚼勁口感、鎖住湯汁精華

大口吸麵、大口喝湯，爽度100！

溏心蛋裡頭的蛋黃半熟濃稠的口感，和拉麵簡直是完美搭配

口感超讚，味道也棒，把蛋黃拌進去，還能讓湯頭更濃郁〜

【炙燒叉燒飯】

叉燒＋美乃滋＋噴槍炙燒香氣逼人到不行！

叉燒肉片切為丁狀，搭上獨特日式鹹口美乃滋，大火炙燒，焦香撲鼻〜

滿滿的叉燒丁蓋飯，配上青蔥與洋蔥丁，以及特調淋醬甜甜鹹鹹

帶著炭火香氣和醬汁的濃郁，層層堆疊的香氣，讓人一口接一口停不下來，欲罷不能！

【香嫩唐揚雞】

拉麵唐揚雞的黃金組合你絕對不能錯過！

炸得金黃香酥的雞肉，外皮酥脆、內裡軟嫩多汁

一口咬下能感受到外層的喀滋聲與肉汁的鮮甜，即使冷掉也一樣好吃

【元氣雞薯條】

裡面不是絞肉的雞塊喔，是原塊雞肉切條的喔！

選用鮮嫩雞肉，特製成薯條狀，外皮呈現香、酥多種層次口感

超香超涮嘴，會讓你一根接一根的好滋味〜

小珊珊碎碎念：

拉麵控有口福啦〜

龜山超人氣拉麵店插旗龍潭，雞豚白湯拉麵濃厚鮮甜必吃！

開幕限定雙重優惠一次拿！

活動期間：1/10～1/14

第一重｜兩人同行內用就送

帶朋友來 FB打卡或粉專貼文留言 #就要吃拉麵

就直接再送你一碗拉麵或一份飯

(以價格較低者贈送)(限內用)

第二重｜吃越多送越多

單筆消費滿200元，再送20元折抵券(下次消費折抵)

【店家資訊】

【拉麵一澍】

龍潭中正店

地址：桃園市龍潭區中正路64號

營業時間：11:00-21:30（午間不休息）

電話：03-4806896

▶官方FB：拉麵一澍 龍潭中正店

▶加入Line預定：Https://line.me/R/ti/p/@ydz6487w

龜山店(中華路近新興市場)

地址：桃園市龜山區中華街2之1號(中華路近新興市場)

電話：03-3500558

營業時間：11:30–20:30(週二公休)

週三不定休 休假日會另行公告

▶官方FB：拉麵一澍

▶官方IG：拉麵一澍（@ramen1zhu）• Instagram 相片與影片

▶官方LINE：https://lin.ee/cAhr4bN