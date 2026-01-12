台北頂級燒鳥割烹！鳥力 Torichikara，體驗不一樣的無菜單日本料理！

如果你沒吃過厲害的燒鳥料理，真的一定要來試試「鳥力TORICHIKARA」，顛覆了我對燒鳥料理的想像，頂級的燒鳥料理以無菜單割烹的形式呈現，主廚嚴選米其林喜愛的食材「竹地雞」為主要食材，整個套餐可以吃到生魚片、各種部位的燒鳥、日本料理，讓人每一口都是驚喜，我敢說～我在鳥力吃到目前吃過最好吃的雞肉料理，真的超級驚艷！

不論是約會、紀念日、客戶商業聚餐這裡都很適合，鳥力採全預約制，僅提供一種價位的晚餐套餐，需透過inline線上訂位，熱門日期建議盡早訂位，店內座位不多，非常搶手唷！

鳥力TORICHIKARA｜台北頂級燒鳥無菜單料理

鳥力TORICHIKARA是台北首間「燒鳥＋割烹」接合的無菜單料理，非常推薦大家來用餐，頂級的燒鳥真的非常讓人驚艷，從來沒有想過雞肉料理可以這麼好吃～照片中的帥哥是鳥力的料理長Tom，把關著所有的食材挑選、菜單設計，當天的料理烹調也是由料理長親自料理。

鳥力TORICHIKARA｜無菜單料理價位

鳥力TORICHIKARA位在台北榮興花園附近，目前僅有提供晚餐餐期，並且價位只有$3800元＋10％的晚餐套餐，採全預約制的方式，沒有訂位可是吃不到的唷！店內座位是我最喜歡的板前座位，可以欣賞師傅的手藝，聽師傅講解每一道料理，這是無菜單最迷人的地方。

鳥力TORICHIKARA｜晚餐套餐開箱

廢話不多說，直接帶你們開箱今天用餐的無菜單料理，整個套餐包含約20道料理，有生食的生魚片、熟食、燒鳥、天婦羅等等，我覺得是非常豐富的內容，而且是可以吃飽的無菜單料理唷～

首先上桌的是店家自製的「雞肉燒賣」，有別於傳統的燒賣，這顆燒賣很大一顆，中間包著肌肉及雞軟骨，香氣十足又多了雞軟骨脆口的口感，很有層次。

接著是一連串的生食海鮮，這一道是「槍烏賊」吃起來滑嫩又Ｑ軟，吃起來很鮮甜，上面以德島酸橘點綴，增加清新的酸度，可與紫蘇葉一起享用，味覺上會帶來較強烈的衝擊。

來自日本的能登半島的「鰤魚」刺身，冬季的鰤魚油質豐富，吃起來魚肉細緻很新鮮，兩塊分別搭配不同佐料，一塊吃基本的山葵與鰤魚的風味，另一塊搭配熟成辣椒醬，完全是不同層次的口味，非常喜歡呢！

「長崎尖梭魚」表皮以備長炭炙燒過，入口炭燒香味濃郁，表皮帶有微微的脆度，魚肉較結實有彈性但有油脂無腥味，吃起來很有層次的一道刺身料理。

今日的碗物湯底以利尻昆布熬煮而成，有淡淡的鮮味，搭配絲瓜、北海道茭白筍。

看到料理長端出美麗的海膽，就讓人非常期待，選用日本北海道的馬糞海膽，搭配竹地雞「生雞胸肉」，經過昆布漬處理過，一口下去吃起來像生魚片軟滑的口感，馬糞海膽很Creamy很鮮甜！第一次挑戰生雞肉，原來這麼像生魚片，非常美味唷！

鳥力TORICHIKARA選用的雞肉並不是普通的雞肉，而是來自桃園的「竹地雞」，這是許多米其林餐廳指定的雞肉，飼養條件較嚴格，採放養方式並且需飼養達16週以上，是一般白肉雞的3倍以上，才能達到其風味與口感，由於竹地雞的產量非常少，佔有色肉雞的比例約1%，是台灣在地稀有的特色雞種。

我覺得很神奇的是，主廚會在板前處理串燒料理，但是整個環境完全沒有串燒的油煙味，設備非常優秀，欣賞著師父精湛的廚藝，每一串燒鳥都是現烤製作，可以吃到最完美的狀態，在鳥力可以吃到多種部位的燒鳥，真的和串燒是不同等級的東西，每一個口感都驚喜滿滿。

使用20周以上的竹地雞，長時間飼養的雞肉口感更Ｑ彈，肉質軟嫩中帶有彈性，風味鮮甜油脂香氣十足，不愧是米其林餐廳指定使用的雞肉，真的是我吃過最好吃的雞肉呢！

「半熟里肌」看起來有點像雞胸肉，原本以為會乾乾的，結果咬下去中間非常Juicy，肉質細緻滑嫩，口感還有點Ｑ彈，真的好神奇，超厲害呢！

「雞胗」這是我吃過最脆口的雞珍，完全不難咀嚼，每一口都好脆好彈，搭配特製的萬能蔥泥，清爽解膩！

「烤雞翅」雞皮非常酥脆，雞肉經過熟成3天，吃起來很Juicy，肉質細緻滑嫩但又有彈性，和平時吃到的雞肉很不一樣，熟成後肉質的纖維感減少，香氣更加飽滿！

「雞白肝慕斯」真的驚艷到我了！！！我第一次吃到這麼好吃，完全沒有內臟味道，好絲滑像奶油的雞肝慕斯，這道是法式料理中較常見的開胃菜，特製的雞肝慕斯，去腥會加入調味，吃起來滑順綿密的像奶油，搭配底下的酸種麵包和蜂蜜調味，真的超好吃！

燒鳥吃一吃上桌了一份「炸蓮藕」轉換風味，好酥脆但不油膩，搭配海苔碎整體很香。

「醬燒雞大腿」肉質好細緻，每一口都軟嫩彈牙，肉質本身帶有甜度，竹地雞因為長時間養育，雞肉的質地更緊實，風味更明顯，入口醬香濃郁還有炭燒香氣，喜歡吃碳燒串燒的我，真的吃得津津有味，

主廚介紹這是「雞肩膀」，好可愛的名字，其實就是雞翅部位的其中一塊，一口大小入口，先吃到雞皮超級酥脆，咬下去會爆汁，雞肉好軟嫩好多汁，簡單的調味搭配蒜苗一口吃，香氣十足。

主廚特製的雞肉丸，吃起來外脆內軟，中間有脆口的雞軟骨，很特別的雞肉丸，整顆裹滿醬汁，醬香和炭燒香氣很濃郁，沾著生蛋黃享用，增添了滑嫩清爽的風味。

「雞頸肉」又稱為雞松阪，是老饕很愛的稀有部位，口感比其他部位更Ｑ軟，肉質細膩越嚼越香，整個套餐下來可吃到各個部位的雞肉，原本以為會很單調，沒想到每一串都有自己的亮點，讓我對雞肉料理的認知整個大改觀，原來燒鳥可以這麼好吃！

套餐中的最後一串燒鳥，是珍貴的稀有部位「雞生蠔」，每隻雞只有兩小塊，為在雞腿根部的部位，口感非常軟嫩多汁，一樣外皮焦脆中間很Juicy，配上風味飽滿的日本白神蔥剛剛好。

接著上桌的「奶油馬鈴薯」也超級好吃，馬鈴薯吃起來很綿密，整個充滿奶油香氣，上面撒上熟成18個月的葛瑞爾起司，是吃完一口會意猶未盡，很想要吃第二口的烤馬鈴薯。

最後食事是以「雞肉烏龍麵」呈現，麵條選擇日本細長的烏龍麵，麵條很Ｑ彈，湯頭的部分充滿炭火香氣，以面有炸金針菇、炭火炒過的蒜苗，非常特別的還有一顆鵪鶉蛋製成的溏心蛋。

這一碗烏龍麵也是非常厲害，跟外面吃到的烏龍麵完全不一樣，很有特色也很好吃，雖然已經很飽了，仍人會讓人一口接著一口吃下去，若是主廚未來開一間烏龍麵專賣店，我都不會意外！

今日的甜點是「玉子燒蛋糕」，是之前在日本吃過就念念不忘的口感，像舒芙蕾口感很綿密的玉子燒， 入口微甜微鹹好特別，放入嘴巴會整個化開～好幸福的味道！最後還有後甜點，是來自長野縣的麝香葡萄和緋紅堤葡萄，都是日本很有名，口感脆口香氣獨特的葡萄，以此作為結尾很完美。

今天在鳥力TORICHIKARA的用餐心得，我跟隊友兩個人都非常滿意，主廚讓我們吃到不一樣的雞肉料理，不論是口感、風味都和平時吃的雞肉完全不同層次，推薦給想試試頂級燒鳥的人，台北無菜單料理口袋名單再加一，好吃又精緻，吃完會有幸福感唷～

鳥力TORICHIKARA｜店家資訊＆訂位方式

