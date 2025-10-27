新加坡米其林主廚來台！鮮饌砂鍋鱸魚煲，莆田2025海味季新菜色開箱。

莆田台北忠孝SOGO店，推出新加坡米其林主廚研發的2025星級閩南菜系，主打鮮饌砂鍋鱸魚煲等海鮮料理，適合家庭聚餐。

在台灣想要品嚐到星級主廚打造的精緻料理，不再需要遠渡重洋，新加坡的米其林一星餐廳莆田，連續7年獲得米其林一星的殊榮，以主打道地的閩南菜系料理享譽國際，近期莆田更是邀請了新加坡米其林主廚跨海來台，耗時超過120天研製出結合台灣在地海鮮食材的2025全新星級鮮海味菜單，讓台北的顧客能以合理的價位，享受豐富又精緻的星級料理，無論是親友聚餐或是生日慶生，莆田都是一個氣氛佳、菜色多樣的理想選擇。



莆田米其林一星餐廳的權威性與專業

莆田餐廳的專業與權威性體現在其連續獲得米其林一星的成就上，這次的2025新菜色更是由新加坡米其林主廚親自來台研發，並結合台灣在地的當季食材，將閩南風味的功夫菜提升到更高的境界，每一道新菜都展現了精緻的廚藝和對海鮮鮮甜度的掌握，讓顧客吃完感到滿足，在眾多分店中，莆田忠孝SOGO門市是許多饕客經常造訪的分店，雖然店內座位數量充足，但由於生意非常好，熱門時段經常客滿，因此店家建議消費者一定要儘早預訂座位，以確保能享用到這場豐盛的閩南海味饗宴。



鮮饌砂鍋鱸魚煲與豆釀金香午仔魚

這次莆田海味季新菜色中，兩道魚料理特別受到愛吃魚的顧客推薦，堪稱極為厲害，讓許多人感到驚艷，首先是「鮮饌砂鍋鱸魚煲」，這道湯比魚更鮮美的鱸魚煲，其湯頭是經過老母雞湯慢燉熬煮了8小時才完成的，上桌時加熱，香氣撲鼻，湯頭喝起來濃郁暖心又鮮美，裡面除了有整塊先煎後入鍋的台灣鱸魚，魚肉口感軟嫩，鍋內還有綿密的芋頭和吸滿湯汁的豆腐，整鍋內容非常豐盛，另一道主打桌邊現煮的「豆釀金香午仔魚」，以大火燜煮6分鐘後即可開鍋，開鍋前店員會淋上白蘭地嗆出香氣，瞬間香氣撲鼻，整條午仔魚鮮嫩入味，搭配米豆醬和酥炸蔥薑蒜一同燜煮，魚肉軟嫩不乾柴，吸滿醬香的風味讓人回味無窮。



獨門秘製閩南沙茶海鮮料理

在眾多新菜色中，「秘製沙茶海鮮煲」被認為是必點的品項，這是一道適合多人一起享用的超大海鮮煲，湯頭是以主廚獨門手炒的閩南沙茶為基底烹煮而成，這種沙茶醬與一般台灣沙茶不同，它帶有濃郁的花生與叻沙香，喝起來濃醇順口，令人完全停不下來，堪稱喝過最好喝的叻沙湯，海鮮煲裡的海鮮用料也充滿誠意，選用台灣在地海鮮，包含新鮮海蠣、鱸魚片，還有6隻白蝦等，每一口都能品嚐到鮮甜海味與沙茶香的完美融合，現場大火燉煮時更是香氣噴噴，顧客還可以額外加購99元附6碗細麵，將細麵淋上香濃的秘製沙茶湯汁，鹹甜口味超涮嘴。



手炒沙茶牛肉與經典南煎肝

這次海味季的新菜中，也包含了可以嚐到主廚獨門手炒熱菜的「手炒沙茶牛肉」，這道料理同樣使用獨門手炒閩南沙茶，牛肉裹上醬香大火快炒，是道地的閩南風味菜，牛肉軟嫩，搭配青龍椒的脆口，微辣的香氣與沙茶醬香十足，非常下飯，另外，「經典南煎肝」也是一道深受歡迎的菜色，它使用了台灣在地豬肝，經過醃製入味，再以蔥蒜爆香，搭配獨門秘醬大火快炒，整體醬香十足，完全沒有內臟的腥味，豬肝外層帶有微微焦香，口感軟綿綿，許多原本不敢吃豬肝的顧客也會意外地喜歡這道菜。



花甲芙蓉蛋與海味紫菜燜飯

莆田的「花甲芙蓉蛋」是被形容為料最多的芙蓉蛋，蒸蛋中充滿了花蛤，甚至感覺花蛤的份量比雞蛋還要多，這道料理除了使用蒸魚醬汁提鮮，更搭配了花蛤本身的原汁，讓海鮮的鮮甜完美融入蒸蛋中，是一道老少咸宜都會喜愛的料理，同時，為了搭配這一季多道非常下飯的新菜色，推薦顧客可以點一份「海味紫菜燜飯」，這款燜飯每一口都有紫菜的香氣，口感粒粒分明，吃起來不會過鹹，搭配這次的星級海味閩南料理非常合適，用餐最後，可以點新加坡知名的消暑飲品「荔香馬蹄水」，將荔枝的清甜與馬蹄水結合，喝起來清爽微甜，具有解膩的效果，推薦點一整壺一起分享。



莆田台北忠孝SOGO店資訊

莆田這次推出的全新海味菜色，每一道都展現了主廚的用心和精湛手藝，從桌邊現煮的魚料理到香氣逼人的沙茶海鮮煲，每口都是滿滿的鮮味，推薦無論是家庭聚會或好友聚餐，來莆田都能享受到一場滿足味蕾的閩南海味饗宴，莆田台北忠孝SOGO店的地址位於台北市大安區忠孝東路四段45號12樓，平日的營業時間是上午11點00分到下午14點30分，以及下午17點00分到晚上21點30分，週末和例假日則從上午11點00分營業到下午15點00分，以及下午17點00分到晚上22點00分，建議顧客可以提前線上訂位，確保用餐的權益。

莆田 台北忠孝SOGO店

｜地址｜台北市大安區忠孝東路四段45號12樓

｜營業時間｜

｜週日～週四｜11:00-14:30、17:00-21:30

｜週五～週六｜11:00-15:00、17:00-22:00

｜電話｜02-87710767



｜線上訂位｜線上菜單｜官方網站

#莆田 #米其林美食 #米其林一星 #星級美食 #海味季 #新菜上市 #中餐廳 #中式料理 #功夫手藝 #全台美食 # #聚餐推薦 #親子友善餐廳 #約會餐廳 #fanpy