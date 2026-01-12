實心蛋捲高岡屋聯名，皮薄餡多真材實料，年節禮盒送禮首選。

「實心蛋捲」榮獲台中十大伴手禮等多項大獎，主打皮薄餡多的實心內餡，今年更與高岡屋推出聯名海苔肉鬆蛋捲。

年節將近，如果吃膩了傳統空心蛋捲，那麼這家榮獲「台中十大伴手禮」、「台灣百大糕餅」、「亞太十大伴手禮」三大獎項的「實心蛋捲」絕對不一樣。正如其名，這裡的蛋捲主打「實心」，每一口都包裹著飽滿又濃郁的內餡。今年更特別與我們從小吃到大的「高岡屋」推出限時聯名海苔肉鬆口味，完美結合懷舊滋味與創新口感。新年禮盒設計以燙金駿馬為主題，喜氣洋洋又具質感，無論是過年、端午、中秋或彌月送禮都非常體面。我們甚至等不及農曆過年，跨年聚餐就先開吃，連小朋友都愛不釋手，成分單純且支持在地小農，絕對是值得力挺的台灣良心店家。

忠孝敦化試吃大方，咖啡紅茶免費喝

這次造訪的是台北忠孝敦化門市，一進店內就被琳瑯滿目的禮盒吸引。店家相當大方，現場提供粹蛋捲自由試吃，實心蛋捲也能向櫃台索取品嚐。更貼心的是，店內還免費供應熱咖啡與紅玉紅茶，讓顧客可以坐下來慢慢品嚐蛋捲配茶飲，難怪試吃人潮絡繹不絕。這種不怕你吃的服務態度，讓人還沒購買就對品牌好感度大增，試吃了紅烏龍與海苔口味後，立刻決定將年節禮盒一次買齊。

高岡屋聯名海苔味，肉鬆餡料超紮實

本次最強打的「金鯉雙蛋捲禮盒」，印有熟悉的高岡屋 LOGO，讓人瞬間夢回童年。禮盒內含海苔口味的粹蛋捲與海苔香鬆實心蛋捲。其中「海苔香鬆」實心蛋捲表現驚艷，蛋捲外皮薄脆帶有海苔鹹香，內餡則是滿滿紮實的肉鬆，一口咬下鹹香鬆軟的口感在嘴裡爆發，非常有層次感。而高岡屋聯名的粹蛋捲雖然是小巧的一口大小，卻能吃出千層酥脆的細緻口感，前味鹹香、尾韻鮮甜回甘，絕對是長輩也會喜歡的口味。

梨山紅烏龍茶香濃，厚香蜂蜜清甜搭

茶控朋友絕對不能錯過「典雅粹蛋捲禮盒」，內含梨山紅烏龍與厚香蜂蜜兩種口味，一盒足足有 32 入，份量十足。紅烏龍口味選用與在地小農合作的梨山烏龍茶，入口就能感受到清甜回甘的茶香，完全不苦澀。厚香蜂蜜口味則展現了清甜不膩的風味，吃起來比一般蜂蜜蛋捲更有厚度與層次。這款禮盒走的是典雅路線，非常適合喜歡細細品嚐食材原味的朋友。

瑞駿禮盒喜氣洋洋，雙重口感一次享

想要一次滿足兩種口感，首推「瑞駿雙蛋捲禮盒」。外包裝有著燙金的駿馬圖案，喜氣滿滿，非常適合明年馬年的年節送禮。內容物包含了 32 入的原味粹蛋捲，以及肉鬆、奶酥口味的實心蛋捲各一盒（4入）。原味粹蛋捲能吃到最純粹濃郁的蛋香，而實心蛋捲則帶來爆漿的滿足感。「鹽之花奶酥」入口奶香濃郁，尾韻帶有細緻的鹹味；「經典肉鬆」則是鹹甜交織的經典不敗款，一盒就能滿足全家人的味蕾。

四種口味精緻盒裝，花生芝麻濃郁爆

如果喜歡多樣化口味，「瑞駿四入禮盒」是很好的選擇，精緻的小盒包裝內含經典肉鬆、金沙鹹蛋、香濃花生與濃郁芝麻四種口味。特別推薦「濃郁芝麻」，香氣濃烈到一打開包裝就能聞到，入口更是厚香濃郁，芝麻控絕對必買。「香濃花生」同樣表現出色，還吃得到真實的花生顆粒；「金沙鹹蛋」則是用濃郁奶香帶出尾韻的金沙鹹味。這種四入小包裝設計，無論是送禮或自己隨身攜帶當點心都非常方便，連小朋友都搶著吃，絕對是聚餐後的最佳甜點。

實心蛋捲

忠孝敦化門市

地址：臺北市大安區敦化南路1段184號

電話：0227312798

時間：10:00–20:00

永春總店

地址：台中市南屯區永春東路 1348 號

時間：10:00-20:00

北屯旗艦店

台中市北屯區旱溪西路三段266號

實心蛋捲 鳳山門市

高雄市鳳山區過勇路188號

實心蛋捲 左營門市

高雄市左營區立大路32號

