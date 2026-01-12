大湖親子草莓園推薦！怡口軒安心莓，超巨大超甜的草莓啦，來當草莓富翁，最便宜最新鮮還不吃爆嗎 – 小珊珊W...

被我找到全大湖最便宜的草莓了，便宜到我們自己直接採了好幾箱回台北！

草莓吃到飽！超大超甜的啦，一年份的草莓都吃完了！

苗栗大湖草莓季來了！

大湖草莓哪一家好？小編，唯一的推薦！

怡口軒安心莓目前園區裡滿滿的大果，每一顆都楚楚動人，酸甜平衡、香氣超明顯，每一口都是滿滿草莓味

錯過這一波，就要再等一年

一個莓好的開始，草莓控快點出發啦啦！

怡口軒安心莓-位置資訊

位於大湖往雪霸國家公園管理處對面，一個你絕對會喜歡的採果好去處〜

怡口軒有專屬停車場，樓梯往上走就可以抵達囉

一靠近門口，老闆娘就熱情招呼，老闆娘非常友善、主動，讓人感覺溫暖和受歡迎

草莓園範圍很大，老闆娘會分區開放讓你採到漂亮大果，入園後拿著小籃子和剪刀就能開採

怡口軒草莓果實碩大、顏色鮮豔，品質相當優良，曾經獲得110年度大湖地區農會草莓果品評鑑競賽優勝(豎起大拇指)

採摘草莓的注意事項：挑選紅色均勻、果形完整的草莓，避免過熟或未熟果實，輕輕摘取草莓，避免用力拉扯果柄，以免損傷果肉

當天我們是一組客人(不小心就包場了哈哈)，採了好多超級大的草莓

怡口軒安心莓，基本上都是熟客或是和我們一樣是朋友介紹特地而來的客人，少了遊覽車旅行團，真的清幽不少，讓在這個快節奏的都市生活中的我們享受了舒服的大自然

怡口軒是一個對寵物友善的採草莓地點，可以帶毛孩來拍照、採草莓，享受親子同樂的時光，現場環境友善，老闆娘本身就是愛毛孩，收編二隻流浪貓，是個很推薦帶寵物同遊的景點(飼主請替寵物牽繩，不要弄壞草莓唷)

寵物寫真-毛孩攝影日記

跟著寵物攝影師(毛孩攝影日記)朋友同遊，就是創造專屬毛孩與你的美好旅行回憶！

直接來怡口軒草莓園拍動物寫真，市面上獨一無二的！

到處都是又大又紅且香氣十足的草莓，採到忘我，草莓控一定要來！

這一天，夥伴們不只是收穫了香甜的草莓，還有更多的歡笑和溫暖〜

怡口軒安心莓的闆娘非常實在，在秤重算錢前會先稍微檢查一遍，拿掉有損傷的草莓，秤重後裝箱時也會再檢查一遍，這時若還有淘汰的草莓，闆娘就會補上他們預先採的，很實在，不會佔客人便宜

損傷的草莓老闆娘很大方地讓我們直接清洗品嚐現採的草莓，新鮮草莓拍照好看、吃起來更甜！

怡口軒安心莓的草莓真的非常香，一開盒就可以聞到草莓甜甜的濃郁香氣

超大顆到無法一口吃下，口感硬脆新鮮、甜甜中帶點草莓微酸果香，顆顆飽滿多汁，一口咬下草莓香氣立即爆發〜！

平價高CP值完勝一堆草莓園！

小珊珊碎碎念：

苗栗採草莓爆推這間！！！

停車、入園都不用收錢，根本隱藏版草莓園，打電話很多間都沒草莓了不然就是一斤要750⋯超貴，這裡一斤$480(打卡可以再折$20)每顆都又紅又大

這家採草莓真的不要帶朋友來，因為園區太大、太好採、太容易失控哈哈哈

怡口軒安心莓-營業資訊

【怡口軒安心莓】

▶地址：苗栗縣大湖鄉富興村一鄰水尾35號

▶營業時間：08:00–17:00

▶電話：0923 638 682

▶官方FB：怡口軒安心莓

X提供WIFI X一成服務費 V攜帶寵物入內(需牽繩)