苗栗三義賴新魁麵館，一甲子老字號客家味，招牌餛飩粄條必點。

苗栗「賴新魁麵館」是在地傳承一甲子的超人氣老店，主打道地客家粄條與餛飩，是遊玩三義時不可錯過的美食中繼站。

來到苗栗三義，絕對不能錯過充滿客家風情的麵食文化。在眾多選擇中，鄰近交流道的「賴新魁麵館」與隔壁的「金榜麵館」堪稱當地人氣最旺的兩大龍頭，每逢假日總是排隊人潮滿滿。賴新魁麵館在地經營超過一甲子，以傳統道地的客家口味收服無數饕客的胃。這裡不僅提供舒適寬敞的室內用餐環境，最貼心的是擁有專屬的免費停車場，讓開車族不用為了找車位而煩惱。建議大家假日前往時盡量提早抵達，避開尖峰時段，才能輕鬆享用這碗熱騰騰的古早味。

三義交流道旁老店，免費停車場超便利

店家位置座落於熱鬧的中正路上，鄰近三義交流道及市區，交通位置相當優越。對於開車出遊的朋友來說，這裡最大的優點就是設有偌大的免費專屬停車場，只要看到掛有賴新魁招牌的停車場皆可停放，且現場通常會有管理人員協助引導。這樣的便利性在假日一位難求的三義市區顯得格外珍貴，讓遊客能安心停好愛車，從容地走進店內大快朵頤，完全不必擔心違停或找車位的困擾。

名人加持高朋滿座，傳統圓桌適合聚餐

一走進店內，映入眼簾的是典型的傳統麵店裝潢，雖然沒有華麗的設計，但牆上掛滿了無數名人與藝人來訪用餐的照片，足以見證其高人氣與好口碑。用餐區設有方桌與適合多人聚餐的大圓桌，空間寬敞明亮。平日離峰時段可以自由選位，但若遇到假日尖峰時刻，生意好到需要由店家安排座位。這裡的氛圍充滿了熱鬧的煙火氣，大家圍著圓桌吃麵配小菜，正是體驗客家飲食文化最道地的方式。

招牌餛飩粄條必點，乾黃麵口感更驚豔

來到這裡，絕對不能錯過招牌的「餛飩粄條」，湯頭濃郁充滿油蔥香氣，粄條滑溜順口。不過對於喜歡口感的朋友，更推薦嘗試「乾餛飩黃麵」。相比粄條的滑嫩，黃麵條吃起來更加Q彈有勁，拌入店家特製的醬料與油蔥後，香氣層次更加豐富。這裡的餛飩個頭紮實，內餡鮮甜，搭配韭菜與豆芽的清脆口感，每一口都能感受到傳統客家麵食的精髓，是許多老饕私心推薦的隱藏版吃法。

鮮嫩大骨肉沾辣醬，豐富小菜任君挑選

除了主食麵點，琳瑯滿目的各式小菜也是賴新魁的一大亮點。其中最強烈推薦必點「大骨肉」，肉質處理得非常鮮嫩，完全不乾柴，帶點筋的部位更是口感十足。最懂吃的行家一定會配上桌上店家特調的辣椒醬，鹹香微辣的滋味將肉的鮮甜味完全提煉出來，讓人一口接一口。其他如滷蛋、豆干海帶等經典小菜也都有一定水準，採取餐後付款的方式，讓人可以盡情拿取喜歡的品項。

吃飽順遊三義銅鑼，鐵道自行車好去處

在賴新魁麵館飽餐一頓後，剛好可以作為苗栗旅遊的中繼站。鄰近有許多知名景點值得順遊，像是三義的「雅聞香草植物工廠」、超人氣的「勝興車站鐵道自行車」與壯觀的「龍騰斷橋」。若想往銅鑼方向走，則有「銅鑼茶廠」、「大補內彈珠汽水觀光工廠」以及夢幻的「莫內秘密花園」與「哈比丘茶樹森林」。無論是安排知性的文化之旅或是網美打卡行程，這裡都是填飽肚子的最佳起點。