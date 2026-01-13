羅東夜市在地老店「卜鴨」，必吃卜鴨麵，外帶卜鴨去看電影。

在羅東夜市邊緣、奠安宮旁，有一味讓在地人一吃就是幾十年的老滋味-「卜鴨」。金黃酥脆的卜鴨配上一碗熱騰騰的麵，湯頭帶著韭菜香氣，是許多羅東人心中抹不去的家鄉味。小小的店面、不起眼的位置，那一口熟悉又酥香金黃酥脆的卜鴨，就跟廟口喥咕麵一樣，是羅東人心中的必吃美食清單了。

名稱：卜鴨

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段209號

營業時間：11:00–21:00

電話：03 956 5426

卜鴨｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入「卜鴨」即可到達

停車場：這裡很難停車！建議停羅東立體停車場，走過來約6分鐘

「卜鴨」店面位於羅東夜市旁，羅東五大廟之一的奠安宮旁的十字路口

這條路很多美食小吃，像是 阿公仔麵店、羅東帝爺廟口喥咕麵、焿爸子等，都是羅東人的美食清單！

卜鴨｜空間環境

小店面外有兩張桌子，裡面也有幾個座位，空間不大

外面負責炸卜鴨，裡面還有個煮麵攤位

哇~還有許多名人推薦呦 ! 真得好好品嚐滋味

卜鴨｜菜單價位

▼這是2006年菜單

價格還算平價，沒有雜七雜八、玲瑯滿目的菜單。

2026年價格如下：

單點卜鴨： 小份70元，大份140元。

湯麵類： 卜鴨麵、米粉、冬粉、粿仔等一碗60元。

卜鴨｜心得評價

卜鴨

正巧卜鴨起鍋，金黃酥脆的外表～令人垂延三尺！

卜鴨麵

用的是油麵，含韭菜、油蔥、豆牙菜。

炸的香酥的卜鴨肉的確美味，骨頭小多又酥脆，挑到害我吃麵速度緩慢下來～哈哈

比起邊吃邊挑骨頭、滿頭大汗的「卜鴨麵」，我更愛單純來一包「卜鴨」，慢慢啃、慢慢回味

不過單吃ㄧ碗麵是不會飽的，另外還有單賣一包包卜鴨，像鹹酥雞一般有外賣區

小小的店面卻在下雨天不斷有人前來購買，可見是羅東當地人的最愛

那炸得酥香的骨邊肉滋味，依舊是羅東人美食清單裡不可或缺的小吃，想起那些學生時代，提著卜鴨去看電影的青春片段～