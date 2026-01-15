阿飛Brunch｜台中火車站旁巷弄裡的森林系早午餐，新菜單迷迭雞限量登場 - 糖糖's 享食生活

阿飛Brunch｜台中火車站旁巷弄裡的森林系早午餐，新菜單迷迭雞限量登場

在喧囂的台中火車站旁，穿過巷弄，你會發現藏著一片綠意的「阿飛Brunch早午餐」，這間充滿森林氣息的早午餐店，不只提供精緻的輕食沙拉與飽足飯食，更是許多在地人的私藏名單，最吸引人的是這裡不收服務費，卻有著滿滿的職人溫度；最近更推出了新品「迷迭雞早安盤」每日限量供應

阿飛Brunch位置

阿飛Brunch 隱身在台中東區大智路的巷弄間，鄰近台中火車站與大魯閣新時代購物中心，無論是從火車站步行過來，或是逛完附近的帝國糖廠、台中文創園區順道朝聖都非常方便，店面外觀被大量綠色植栽環繞，搭配生動的綠葉手繪牆，濃郁的森林系風格在巷弄中顯得格外清新，光是踏到門口就讓人感到放鬆

阿飛Brunch環境

店內空間雖然不算大，卻佈置得極具巧思與溫度，最吸睛的莫過於牆面上大片的原創手繪壁畫，以鮮豔的黃色與充滿生機的翠綠葉片為底，勾勒出如叢林般放鬆的視覺感，牆上還裝飾著可愛的動物插畫與勵志小標語，搭配溫暖的木質調地板與桌椅，營造出一種既活潑又溫馨的氛圍

店內採光明亮，座位配置多為俐落的白色鐵椅與木質長凳，部分座位還貼心附上植物圖騰的靠枕，讓人一坐下就不自覺想放慢腳步。此外，牆上的壁掛書架陳列著各式雜誌，無論是獨自一人來享受寧靜的早晨，或是與好友聚餐，都能在這個充滿藝術氣息的空間裡，感受到如家般的自在與舒適

迷迭雞早安盤

這道迷迭香早安盤是阿飛Brunch最近推出的新品，每日限量供應，早餐盤搭配的副餐也毫不馬虎，包含軟法麵包、帶皮薯條、鮮蔬沙拉佐胡麻醬及手作地瓜泥

主食迷迭香雞腿排，外皮煎至金黃酥脆，內裡肉質依舊保持鮮嫩多汁，咬下的每一口都能感受到清新的迷迭香氣在齒頰間散發開來

流心起司熱壓吐司圓盤 肉醬乳酪 300元

除了限量的雞腿排，來到「阿飛Brunch」絕對不能錯過這道招牌必點的「流心起司熱壓吐司圓盤」！這款熱壓吐司一共推出三種邪惡誘人的口味：邪惡乳酪、培根乳酪及肉醬乳酪

這次糖糖選的是肉醬乳酪口味，整盤上桌時份量驚人，看起來超級澎湃，熱壓吐司外皮烤得金黃酥脆，內餡包裹著滿溢的肉醬與濃郁乳酪，微鹹的肉醬與奶香交織，咬下去還會牽絲呢

酪梨鮮蝦香煎雞胸輕沙拉

整盤沙拉色彩繽紛，光看就讓人食指大動，主食部分給得非常大方，包含香煎雞胸肉，切得厚實，表面煎至微焦香，內裡軟嫩不乾柴，還有鮮蝦，貼心去殼的鮮蝦肉質Q彈鮮甜，飽滿的個頭誠意十足，另外酪梨選用熟度剛剛好，質地如奶油般滑順，入口即化，與雞胸肉搭配在一起更是增添了豐富的層次感

沙拉基底選用脆口生菜，並加入了大量的葡萄、番茄、火龍果與鳳梨等時令水果，最後撒上燕麥片點綴，增加嚼感，旁邊同樣附上了一球綿密的地瓜泥，整盤吃下來不僅營養均衡，飽足感也完全不輸給早午餐圓盤！

鮮果柳橙多多

選用新鮮柳橙原汁，每一口都能喝到自然的果酸與清香，結合了養樂多的酸甜，讓整體風味更加圓潤，喝起來清爽解渴

脆脆梅果香香綠／初鹿紅茶拿鐵

脆脆梅果香香綠這杯是解膩的神隊友！以清香的綠茶為基底，加入酸甜適中的梅果調製而成。喝起來不僅有茶葉的甘甜，還有梅子帶來的生津口感，另一杯初鹿紅茶拿鐵鮮奶茶選用來自台東初鹿牧場的優質鮮奶，搭配濃郁的紅茶，上層覆蓋著細緻綿密的奶泡，奶香與茶香比例抓得剛剛好，口感滑順且帶有自然的甜韻

總結來說，阿飛Brunch 除了有原本就是招牌必點的「流心起司熱壓吐司圓盤」，這次新推出的迷迭雞早安盤也不錯吃，雞腿排外皮煎至金黃酥脆，內裡肉質依舊鮮嫩多汁，每一口都能感受到店家的用料實在，這裡不僅餐點出色，充滿森林系的溫馨氛圍更讓人有種賓至如歸的舒適感，如果你還在台中東區尋找好吃的早午餐，或是剛好在火車站附近想找個地方放鬆用餐，真心推薦這間隱身巷弄的阿飛Brunch給大家！